https://sputnik-abkhazia.ru/20250507/abkhaziya-obespechivaetsya-elektrichestvom-ot-ingurges-s-1-aprelya-1054800670.html

Абхазия обеспечивается электричеством от ИнгурГЭС с 1 апреля

Абхазия обеспечивается электричеством от ИнгурГЭС с 1 апреля

Sputnik Абхазия

Россия предоставила Абхазии возможность получения гуманитарного перетока электричества, чтобы перекрыть дефицит выработки ИнгурГЭС, связанный с низким уровнем... 07.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-07T09:00+0300

2025-05-07T09:00+0300

2025-05-07T10:34+0300

энергетическая отрасль абхазии

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черноморэнерго

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СУХУМ, 7 мая – Sputnik. Абхазия перешла на полное обеспечение электроэнергией от ИнгурГЭС с 1 апреля, заявил в эфире радио Sputnik гендиректор "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия. Джинджолия добавил, что уровень воды в Джварском водохранилище по данным на 6 мая составляет 461,8 метра. Суточный приток воды достиг 262 м³/с, в то время как зимой он составлял 28-30 м³/с.В осенне-зимний период республика испытывает дефицит электричества из-за низкого притока воды в Джварское водохранилище ИнгурГЭС. В стране вводятся веерные отключения. Для обеспечения светом западных районов запрашивается переток из России.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250306/rossiya-obespechit-elektrichestvom-abkhaziyu-v-period-defitsita-1054042738.html

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