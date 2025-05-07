https://sputnik-abkhazia.ru/20250507/abkhaziya-obespechivaetsya-elektrichestvom-ot-ingurges-s-1-aprelya-1054800670.html
Абхазия обеспечивается электричеством от ИнгурГЭС с 1 апреля
Абхазия обеспечивается электричеством от ИнгурГЭС с 1 апреля
Sputnik Абхазия
Россия предоставила Абхазии возможность получения гуманитарного перетока электричества, чтобы перекрыть дефицит выработки ИнгурГЭС, связанный с низким уровнем... 07.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-07T09:00+0300
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2025-05-07T10:34+0300
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СУХУМ, 7 мая – Sputnik. Абхазия перешла на полное обеспечение электроэнергией от ИнгурГЭС с 1 апреля, заявил в эфире радио Sputnik гендиректор "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия. Джинджолия добавил, что уровень воды в Джварском водохранилище по данным на 6 мая составляет 461,8 метра. Суточный приток воды достиг 262 м³/с, в то время как зимой он составлял 28-30 м³/с.В осенне-зимний период республика испытывает дефицит электричества из-за низкого притока воды в Джварское водохранилище ИнгурГЭС. В стране вводятся веерные отключения. Для обеспечения светом западных районов запрашивается переток из России.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250306/rossiya-obespechit-elektrichestvom-abkhaziyu-v-period-defitsita-1054042738.html
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абхазия, новости, черноморэнерго
абхазия, новости, черноморэнерго
Абхазия обеспечивается электричеством от ИнгурГЭС с 1 апреля
09:00 07.05.2025 (обновлено: 10:34 07.05.2025)
Россия предоставила Абхазии возможность получения гуманитарного перетока электричества, чтобы перекрыть дефицит выработки ИнгурГЭС, связанный с низким уровнем воды в Джварском водохранилище в осенне-зимний период.
СУХУМ, 7 мая – Sputnik. Абхазия перешла на полное обеспечение электроэнергией от ИнгурГЭС с 1 апреля, заявил в эфире радио Sputnik гендиректор "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия.
С учетом прохладной весны суточное потребление электричества в стране колеблется от 6,5 до 7,5 миллиона кВт⋅ч в сутки.
Джинджолия добавил, что уровень воды в Джварском водохранилище по данным на 6 мая составляет 461,8 метра. Суточный приток воды достиг 262 м³/с, в то время как зимой он составлял 28-30 м³/с.
В осенне-зимний период республика испытывает дефицит электричества из-за низкого притока воды в Джварское водохранилище ИнгурГЭС. В стране вводятся веерные отключения. Для обеспечения светом западных районов запрашивается переток из России.