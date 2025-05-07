Банк ПСБ выдал более 8 тыс. карт российским пенсионерам, постоянно проживающим в Абхазии

Запущена предварительная запись в одно из 12 отделений Сбербанка Абхазии по всей республике. Запущена предварительная запись в одно из 12 отделений Сбербанка Абхазии по всей республике.

Клиент может позвонить на бесплатный номер 4444 и записаться на удобное время. Клиент может позвонить на бесплатный номер 4444 и записаться на удобное время.

В банке необходимо предъявить действительные внутренний или загранпаспорт РФ. Лицам, не достигшим пенсионного возраста, но уже получающим пенсию, — дополнительно документ, подтверждающий право на соответствующие выплаты. В банке необходимо предъявить действительные внутренний или загранпаспорт РФ. Лицам, не достигшим пенсионного возраста, но уже получающим пенсию, — дополнительно документ, подтверждающий право на соответствующие выплаты.

Карту выдают на месте в тот же день. ПСБ самостоятельно передает документы в Социальный Фонд России и активирует карты. Карту выдают на месте в тот же день. ПСБ самостоятельно передает документы в Социальный Фонд России и активирует карты.

Для обслуживания малоподвижных пенсионеров организована ежедневная работа мобильных групп, доставляющих карты по месту их проживания. Для обслуживания малоподвижных пенсионеров организована ежедневная работа мобильных групп, доставляющих карты по месту их проживания.