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Банк ПСБ выдал более 8 тыс. карт российским пенсионерам, постоянно проживающим в Абхазии
Банк ПСБ выдал более 8 тыс. карт российским пенсионерам, постоянно проживающим в Абхазии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 7 мая – Sputnik. Банк ПСБ уже выдал более 8 тысяч карт российским пенсионерам, постоянно проживающим в Абхазии, сообщил Sputnik управляющий... 07.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-07T15:35+0300
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СУХУМ, 7 мая – Sputnik. Банк ПСБ уже выдал более 8 тысяч карт российским пенсионерам, постоянно проживающим в Абхазии, сообщил Sputnik управляющий краснодарским офисом ПСБ Вадим Сальников. Сальников о выдаче банковских карт российским пенсионерам в Абхазии
https://sputnik-abkhazia.ru/20250418/bank-psb-organizoval-vydachu-pensionnykh-kart-zhivuschim-v-abkhazii-rossiyanam-1054518793.html
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Банк ПСБ выдал более 8 тыс. карт российским пенсионерам, постоянно проживающим в Абхазии
15:35 07.05.2025 (обновлено: 17:39 07.05.2025)
СУХУМ, 7 мая – Sputnik. Банк ПСБ уже выдал более 8 тысяч карт российским пенсионерам, постоянно проживающим в Абхазии, сообщил Sputnik управляющий краснодарским офисом ПСБ Вадим Сальников.
Запущена предварительная запись в одно из 12 отделений Сбербанка Абхазии по всей республике.
Клиент может позвонить на бесплатный номер 4444 и записаться на удобное время.
В банке необходимо предъявить действительные внутренний или загранпаспорт РФ. Лицам, не достигшим пенсионного возраста, но уже получающим пенсию, — дополнительно документ, подтверждающий право на соответствующие выплаты.
Карту выдают на месте в тот же день. ПСБ самостоятельно передает документы в Социальный Фонд России и активирует карты.
Для обслуживания малоподвижных пенсионеров организована ежедневная работа мобильных групп, доставляющих карты по месту их проживания.
Карту нельзя оформить по доверенности – к доверителю направляется выездной менеджер.