https://sputnik-abkhazia.ru/20250507/geroicheskiy-podvig-kak-abkhazskiy-boets-udostoilsya-vysshey-nagrady-v-velikoy-otechestvennoy-1054576154.html
Героический подвиг: как абхазский боец удостоился высшей награды в Великой Отечественной
Героический подвиг: как абхазский боец удостоился высшей награды в Великой Отечественной
Sputnik Абхазия
Sputnik 07.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-07T18:37+0300
2025-05-07T18:37+0300
2025-05-07T18:37+0300
великая победа — 80
абхазия
80-летие победы в великой отечественной войне
вов
история
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102096/72/1020967240_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_093775ed5a4e55747847c59c68f4daef.png
SputnikГерой Советского Союза Варлам Габлия родился 12 ноября 1902 года в селе Тамыш Очамчырского района. Получив среднее образование, он начал работать в совхозе в родном селе, затем отправился на службу в Красную армию.С августа 1941 года принимал участие в боевых действиях на Южном, Северо-Кавказском, Закавказском направлениях, а затем на 4-м и 3-м Украинских фронтах. Был старшим сержантом, командиром минометного расчета 144-го батальона морской пехоты 83-й морской стрелковой бригады 46-й армии Украинского фронта.В том бою Варлам Габлия получил тяжелое ранение, но, несмотря на это, он не покинул своих товарищей и остался на передовой. 15 мая 1946 года Президиум Верховного Совета СССР издал указ о присвоении Варламу Габлия звания "Герой Советского Союза" с вручением ордена Ленина и "Золотой Звезды" за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм.Кроме того, он награжден орденом Отечественной войны I и II степеней, орденом Красной Звезды, медалью "За отвагу". Герой Советского Союза Варлам Габлия ушел из жизни 28 декабря 1982 года.В этом году на фасаде Тамышской средней школы появился мурал с изображением Варлама Габлия, в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Проект реализован Министерством просвещения Абхазии и российским Фондом президентских грантов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250506/borolsya-s-benderovtsami-istoriya-veterana-grigoriya-khrishtokyana-1054381458.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102096/72/1020967240_320:0:2240:1440_1920x0_80_0_0_f3f0aabff05d6d262041e808dcadf0b3.png
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, 80-летие победы в великой отечественной войне, вов, история
абхазия, 80-летие победы в великой отечественной войне, вов, история
Герой Советского Союза Варлам Габлия родился 12 ноября 1902 года в селе Тамыш Очамчырского района. Получив среднее образование, он начал работать в совхозе в родном селе, затем отправился на службу в Красную армию.
С августа 1941 года принимал участие в боевых действиях на Южном, Северо-Кавказском, Закавказском направлениях, а затем на 4-м и 3-м Украинских фронтах. Был старшим сержантом, командиром минометного расчета 144-го батальона морской пехоты 83-й морской стрелковой бригады 46-й армии Украинского фронта.
Свой героический подвиг Варлам Габлия совершил в марте 1945 года под венгерским городом Эстергом. Четверо суток он вел бой в составе батальона в отрыве от главных сил бригады. Минометный расчет под командованием абхазского бойца уничтожил большое количество живой силы и техники врага.
В том бою Варлам Габлия получил тяжелое ранение, но, несмотря на это, он не покинул своих товарищей и остался на передовой. 15 мая 1946 года Президиум Верховного Совета СССР издал указ о присвоении Варламу Габлия звания "Герой Советского Союза" с вручением ордена Ленина и "Золотой Звезды" за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм.
Кроме того, он награжден орденом Отечественной войны I и II степеней, орденом Красной Звезды, медалью "За отвагу". Герой Советского Союза Варлам Габлия ушел из жизни 28 декабря 1982 года.
В этом году на фасаде Тамышской средней школы появился мурал с изображением Варлама Габлия, в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Проект реализован Министерством просвещения Абхазии и российским Фондом президентских грантов.