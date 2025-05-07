https://sputnik-abkhazia.ru/20250507/geroicheskiy-podvig-kak-abkhazskiy-boets-udostoilsya-vysshey-nagrady-v-velikoy-otechestvennoy-1054576154.html

Героический подвиг: как абхазский боец удостоился высшей награды в Великой Отечественной

Героический подвиг: как абхазский боец удостоился высшей награды в Великой Отечественной

Sputnik Абхазия

Sputnik 07.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-07T18:37+0300

2025-05-07T18:37+0300

2025-05-07T18:37+0300

великая победа — 80

абхазия

80-летие победы в великой отечественной войне

вов

история

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SputnikГерой Советского Союза Варлам Габлия родился 12 ноября 1902 года в селе Тамыш Очамчырского района. Получив среднее образование, он начал работать в совхозе в родном селе, затем отправился на службу в Красную армию.С августа 1941 года принимал участие в боевых действиях на Южном, Северо-Кавказском, Закавказском направлениях, а затем на 4-м и 3-м Украинских фронтах. Был старшим сержантом, командиром минометного расчета 144-го батальона морской пехоты 83-й морской стрелковой бригады 46-й армии Украинского фронта.В том бою Варлам Габлия получил тяжелое ранение, но, несмотря на это, он не покинул своих товарищей и остался на передовой. 15 мая 1946 года Президиум Верховного Совета СССР издал указ о присвоении Варламу Габлия звания "Герой Советского Союза" с вручением ордена Ленина и "Золотой Звезды" за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм.Кроме того, он награжден орденом Отечественной войны I и II степеней, орденом Красной Звезды, медалью "За отвагу". Герой Советского Союза Варлам Габлия ушел из жизни 28 декабря 1982 года.В этом году на фасаде Тамышской средней школы появился мурал с изображением Варлама Габлия, в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Проект реализован Министерством просвещения Абхазии и российским Фондом президентских грантов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250506/borolsya-s-benderovtsami-istoriya-veterana-grigoriya-khrishtokyana-1054381458.html

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Sputnik Абхазия

абхазия, 80-летие победы в великой отечественной войне, вов, история