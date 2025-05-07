https://sputnik-abkhazia.ru/20250507/reysy-nizhniy-novgorod--sukhum-otmeneny-1054810394.html

Рейсы Нижний Новгород – Сухум отменены

Рейсы Нижний Новгород – Сухум отменены

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 7 мая – Sputnik. Рейсы Нижний Новгород – Сухум отменены из-за временных ограничений, введенных с 6 по 7 мая в аэропорту Нижнего Новгорода. 07.05.2025, Sputnik Абхазия

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2025-05-07T17:37+0300

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сухумский аэропорт

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СУХУМ, 7 мая – Sputnik. Рейсы Нижний Новгород – Сухум отменены из-за временных ограничений, введенных с 6 по 7 мая в аэропорту Нижнего Новгорода. Авиакомпания "Икар" предлагает пассажирам отмененных рейсов оформить вынужденный возврат билета или пересадку на следующий рейс в Сухум или Сочи из Нижнего Новгорода и обратно при наличии свободных мест по месту приобретения билета. Самолет из Нижнего Новгорода должен был вылететь в столицу Абхазии в 17:50 6 мая. Обратный рейс — в 22:40 6 мая. Вылеты несколько раз переносили.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250501/sukhumskiy-aeroport-ofitsialno-otkrylsya-1054710796.html

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