https://sputnik-abkhazia.ru/20250507/reysy-nizhniy-novgorod--sukhum-otmeneny-1054810394.html
Рейсы Нижний Новгород – Сухум отменены
Рейсы Нижний Новгород – Сухум отменены
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 7 мая – Sputnik. Рейсы Нижний Новгород – Сухум отменены из-за временных ограничений, введенных с 6 по 7 мая в аэропорту Нижнего Новгорода. 07.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-07T14:40+0300
2025-05-07T14:40+0300
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СУХУМ, 7 мая – Sputnik. Рейсы Нижний Новгород – Сухум отменены из-за временных ограничений, введенных с 6 по 7 мая в аэропорту Нижнего Новгорода. Авиакомпания "Икар" предлагает пассажирам отмененных рейсов оформить вынужденный возврат билета или пересадку на следующий рейс в Сухум или Сочи из Нижнего Новгорода и обратно при наличии свободных мест по месту приобретения билета. Самолет из Нижнего Новгорода должен был вылететь в столицу Абхазии в 17:50 6 мая. Обратный рейс — в 22:40 6 мая. Вылеты несколько раз переносили.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250501/sukhumskiy-aeroport-ofitsialno-otkrylsya-1054710796.html
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абхазия, нижний новгород, сухум, сухумский аэропорт
абхазия, нижний новгород, сухум, сухумский аэропорт
Рейсы Нижний Новгород – Сухум отменены
14:40 07.05.2025 (обновлено: 17:37 07.05.2025)
СУХУМ, 7 мая – Sputnik. Рейсы Нижний Новгород – Сухум отменены из-за временных ограничений, введенных с 6 по 7 мая в аэропорту Нижнего Новгорода.
Авиакомпания "Икар" предлагает пассажирам отмененных рейсов оформить вынужденный возврат билета или пересадку на следующий рейс в Сухум или Сочи из Нижнего Новгорода и обратно при наличии свободных мест по месту приобретения билета.
Самолет из Нижнего Новгорода должен был вылететь в столицу Абхазии в 17:50 6 мая. Обратный рейс — в 22:40 6 мая. Вылеты несколько раз переносили.