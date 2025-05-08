https://sputnik-abkhazia.ru/20250508/chetyrezhdy-byl-ranen-no-chudom-vyzhil-istoriya-frontovika-ili-achba-1054783064.html

Четырежды был ранен, но чудом выжил: история фронтовика Ильи Ачба

Четырежды был ранен, но чудом выжил: история фронтовика Ильи Ачба

Sputnik Абхазия

Ветеран Великой Отечественной войны Илья Ачба воевал на 3-м Украинском фронте, участвовал в боях за освобождение Румынии, Болгарии, Чехословакии, Югославии и... 08.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-08T16:40+0300

2025-05-08T16:40+0300

2025-05-08T16:40+0300

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80-летие победы в великой отечественной войне

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В мае 2015 года в интервью Sputnik фронтовик рассказывал о своем боевом пути.SputnikВ 1941 году Илья Ачба проходил службу в Красной армии на границе с Румынией. О начале войны солдат известили вражеские самолеты, сбрасывавшие бомбы на военную часть.Уже в начале войны Ачба получил звание капитана. В составе 233-й стрелковой дивизии 57-й армии 3-го Украинского фронта он прошел пол-Европы, принимал участие в боях по освобождению Румынии, Болгарии, Чехословакии, Югославии и Венгрии, был четырежды ранен.В октябре 1944 — феврале 1945 года 3-й Украинский фронт участвовал в Будапештской стратегической операции. Войска форсировали Дунай и захватили плацдарм на его правом берегу. В январе 1945 года советские войска отразили контрудары противника, пытавшегося деблокировать окруженную в Будапеште группировку, а в марте, во время Балатонской операции, сорвали контрнаступление немецких войск в районе озера Балатон.Во время освобождения Будапешта фронтовик получил ранение в руку и ногу, и попал в госпиталь. К вечеру он осознал, что противник приближается, и, если вовремя не уйти, наверняка можно попасть в плен. Он вместе с соседом по койке попытался перейти Дунай ночью. "Когда ты ранен, обычно хочется спать, но я слышал по залпам, что немцы все ближе, было не до сна. Тогда я отдал свой автомат лежавшему рядом лейтенанту, себе оставил пистолет, и мы попытались перейти Дунай ночью. Это в марте месяце, а до другого берега километра три, не меньше", — вспоминал ветеран.Однако при переправе их заметили немцы и открыли по ним огонь. Ачба снова был ранен в плечо и потерял сознание. Очнулся фронтовик уже в санбате. Но и это здание немцы разбомбили. Илья Ачба чудом выжил под завалами, где пролежал до следующего дня. Затем раненого воина отправили в Тбилиси.За проявленные в боях храбрость, стойкость и мужество, а также за действия, которые способствовали успеху боевых операций советских войск, капитан Илья Ачба был награжден орденами Отечественной войны I и II степеней, орденом Красной Звезды, медалью "За отвагу".Ветеран ушел из жизни в апреле 2021 года в возрасте 99 лет.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250507/geroicheskiy-podvig-kak-abkhazskiy-boets-udostoilsya-vysshey-nagrady-v-velikoy-otechestvennoy-1054576154.html

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