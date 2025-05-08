https://sputnik-abkhazia.ru/20250508/nezakonchennaya-rukopis-soldata-istoriya-veterana-arustana-ardzinba-1054816060.html

Незаконченная рукопись солдата: история ветерана Арустана Ардзинба

Незаконченная рукопись солдата: история ветерана Арустана Ардзинба

Sputnik Абхазия

Ветеран Великой Отечественной войны Арустан Ардзинба родился в январе 1905 года в селе Ачандара. Окончив историко-литературный факультет Сухумского... 08.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-08T19:43+0300

2025-05-08T19:43+0300

2025-05-08T19:43+0300

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Ветеран Великой Отечественной войны Арустан Ардзинба родился в январе 1905 года в селе Ачандара. Окончив историко-литературный факультет Сухумского пединститута, он стал работать по специальности в школе, параллельно пробовал себя в писательстве.О судьбе и творческом пути ветерана Sputnik рассказала его внучка Гета Ардзинба.Абхазский "Робинзон"В 1930 году Ардзинба стал заместителем наркома просвещения и активно работал в системе развития абхазской национальной системы образования и становления литературного языка. Под его началом стали создаваться первые учебные программы и методические пособия для учителей, необходимые школьные учебники.Историк перевел на абхазский язык учебник по истории ВКП(б), переводил на родной язык произведения мировой классики. В 1940 году он перевел на абхазский язык роман Даниэля Дефо "Робинзон Крузо". Тогда из-за активной прогрузинской политики в стране, перевод был сделан на основе грузинского алфавита. Спустя много лет писатель Никуала Хашиг переиздал книгу, переделав ее на абхазский лад."Тогда я снова прочел перевод Арустана, но уже в новом качестве, т.е. как творческий человек, пропустив через себя этот труд. Я поразился качеством перевода – оно было превосходным, там широко использовано богатство и образность абхазского языка. Я, конечно, не знал лично автора, но судя по его переводу, был он человеком очень талантливым, прекрасно владевшим пером, что бывает очень редко, так как такого совершенства можно достичь только долгой и кропотливой творческой работой. А это его первый перевод! Судя по этому переводу, автора ждал большой литературный путь. Но увы, к великому сожалению, не суждено было еще и еще раз порадовать своих читателей, а вместе с ними получать удовольствие от своего творческого труда", – рассказывал Хашиг.Письма с фронтаВ 1941 году писатель отправился на фронт добровольно, хотя для сотрудников Наркомпроса и были установлены льготы, освобождающие от воинской обязанности.Из воспоминаний моей бабушки Евгении Леонидовны:Через несколько месяцев он сообщил семье, что учится в военно-образовательном училище, получил звание лейтенанта и был направлен в 121-ю стрелковую дивизию.Позже он был назначен заместителем командира роты по политической части 705-го стрелкового полка той же дивизии, участвовавшей в Воронежско-Ворошиловградской операции. В планах немцев был захват города, потому что он должен был стать плацдармом для нанесения удара по Москве и Восточной части Советского Союза."Солдаты воинской части, где был Арустан, защищали город как зеницу ока. Ни за звание, ни за почет, ни за богатство. Солдаты доверяли Арустану. Он воспитывал в них ту любовь к Родине, что текла в его венах. И он проявлял выдающуюся отвагу и мужество", – писал ученый Шурбей Царгуш в газете "Бзыбь".Последнее письмо Арустан Шаханович написал 10 января 1943 года своей двоюродной сестре."Кукочка, успехи Красной армии вы и так слышите. Может, и немного, но там есть и мой вклад в это. Мы всем обеспечены: и едой, и питьем, и одеждой, и оружием. Письмо мое сумбурно, но нет времени писать подробно. Мы занимаемся уничтожением фрицев. Как показывают последние события, у нас это получается хорошо. До свидания. Пишите письма часто. Кукочка передай всем мой большой привет. Арустан 10.01.1943".Горсть земли из АчандарыВернуться на родину, в Абхазию, писателю было не суждено. Он погиб 14 января 1943, не дожив до освобождения города 11 дней.В 1980 году семья узнала, что Ардзинба покоится в братской могиле защитников Воронежа. В 1981 году сестра, сын и племянник писателя встретили День Победы в Воронеже у братской могилы. С собой из Ачандары они привезли горстку земли."В этом году, 9 Мая, в парке рядом с Воронежским сельскохозяйственным институтом, у братского кладбища № 18 на улице Тимирязева, прошел большой митинг. Говорили об абхазце, родившемся в селе Ачандара, Арустане Ардзинба, а также еще об одном нашем соотечественнике, кто стоял рядом в тех боях, Валико Дуровиче Аршба.Семья абхазского солдата возложила цветы на их могилу, поблагодарила всех участников митинга. Шамоня, Астамур, Лева и Тома привезли с собой горсть абхазской земли из Ачандары на могилу Арустана… За мемориалом № 18 следят ученики школы № 20. Именно они участвовали в пропитанном патриотическими чувствами и мужеством митинге. "Теперь я спокойна", — сказала сестра Арустана Шамоня, бросив горсть земли из Ачандары на могилу брата", – писали в газете "Бзыбь".До ухода на фронт Арустан приступил к переводу поэмы Шота Руставели "Витязь в тигровой шкуре". С войны он писал близким письма, с просьбой забрать рукописи, которые хранились в Наркоме. Найти перевод так и не удалось, рукописи были утеряны навсегда."Его первое и последнее крупное произведение, переведенное на абхазский язык, оставило яркий след в литературе и для нас вех его потомков. Та самая утраченная рукопись "Витязя в тигровой шкуре" как невоплощенный замысел этого талантливого человека до сих пор вызывает глубочайшее сожаление", – говорит его внучка.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250506/boevoe-kreschenie-proshel-v-krasnodare-istoriya-lavrentiya-beradze-iz-abkhazii-1054381325.html

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80-летие победы в великой отечественной войне, абхазия, вов, история