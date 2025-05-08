https://sputnik-abkhazia.ru/20250508/veteranov-velikoy-otechestvennoy-voyny-pozdravili-v-abkhazii-1054824802.html

Ветеранов Великой Отечественной войны поздравили в Абхазии

Ветеранов Великой Отечественной войны поздравили в Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 8 мая – Sputnik. Глава Администрации президента Абхазии Беслан Эшба поздравил с 80-летием Победы ветерана Великой Отечественной войны Нонну Дорофееву. 08.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-08T16:50+0300

2025-05-08T16:50+0300

2025-05-08T17:20+0300

великая победа — 80

абхазия

вов

ветераны

80-летие победы в великой отечественной войне

история

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/1a/1045473682_0:145:3121:1901_1920x0_80_0_0_545e997744d83234050eb7781fc36ff4.jpg

СУХУМ, 8 мая – Sputnik. Глава Администрации президента Абхазии Беслан Эшба поздравил с 80-летием Победы ветерана Великой Отечественной войны Нонну Дорофееву. Эшба от имени главы государства поздравил ветерана, вручил цветы и подарки. Нонна Дорофеева призналась, что с прекрасным настроением встречает 80-летие Победы и спела песню "Вечер на рейде". Буду смотреть Парад в Москве по телевизору", — отметила Дорофеева и пожелала всем мира. Нонна Дорофеева — 101-летний ветеран войны. На фронт она уходила совсем юной девушкой, ей было 18 лет. В 1945 году Дорофеева участвовала в боях за взятие Берлина и была награждена медалью "За взятие Берлина". Вице-президент Абхазии Беслан Бигвава поздравил с 80-летием Победы ветерана Великой Отечественной войны Елену Водзинскую. Бигвава пожелал 97-летнему ветерану здоровья и вручил цветы и подарки. Водзинскую также поздравили администрация столицы, Российское историческое общество, Московская Абхазская диаспора. Елена Водзинская в возрасте 17 лет добровольно отправилась работать в госпиталь в Цхалтубо, куда свозили раненых бойцов. Премьер-министр Владимир Делба поздравил ветерана Великой Отечественной войны Марию Косолапову с Днем Победы. От имени президента Абхазии Бадры Гунба он передал поздравительный адрес, а также юбилейные выплаты к Дню Победы. Главы МВД, МИД, Минкультуры и Минэнерго Абхазии поздравили с 80-летием Победы ветеранов и приравненных к ветеранам. Роберт Киут поздравил ветерана ВОВ Илью Христианова с Днем Победы. "Вы сделали в свое время все, что от вас зависело. Вы совершили героизм, вы победили войну, вы победили фашизм, и вам огромное спасибо", — сказал Киут. Олег Барциц поздравил с наступающим праздником Нодари Возба, приравненного к ветеранам ВОВ. "Мы никогда не забудем отвагу и самоотверженность тех, кто отстоял мир и свободу от нацизма в суровые годы войны. Их подвиг бессмертен", — отметил Барциц. Даур Кове поздравил Тандела Жиба, приравненного к ветеранам ВОВ. "Мы выражаем глубокое уважение и признательность за ваш подвиг и трудовую доблесть. Своей силой духа, мужеством и волей к Победе дали возможность будущим поколениям жить", — подчеркнул Кове. Батал Мушба поздравил Даура Герзмава, ветерана Советской армии, инвалида II группы, служившего в Мурманском морфлоте и получившего увечья при исполнении воинских обязанностей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230509/na-berlin-kak-nonna-dorofeeva-doshla-do-stolitsy-germanii-1045724710.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, вов, ветераны, 80-летие победы в великой отечественной войне, история