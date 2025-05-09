https://sputnik-abkhazia.ru/20250509/aktsiya-ogon-pamyati-proshla-v-sukhume-1054836208.html

Акция "Огонь памяти" прошла в Сухуме

Акция "Огонь памяти" прошла в Сухуме

Sputnik Абхазия

Акция "Огонь памяти" прошла в Александровском саду в Москве 4 мая. Частицы Вечного огня отправили в 21 страну и более 130 городов мира, в том числе в Сухум. 09.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-09T08:36+0300

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80-летие победы в великой отечественной войне

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СУХУМ, 9 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. У памятника Неизвестному солдату на набережной Диоскуров в Сухуме прошла акция "Огонь памяти", приуроченная к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.К мемориалу доставили лампаду с частичкой Вечного огня, от нее зажгли огонь у подножия памятника. Вечный огонь привезли в столицу Абхазии 7 мая, после чего ее передали во все города и районы страны. Акция "Огонь памяти" прошла в Александровском саду в Москве 4 мая. Частицы Вечного огня отправили в 21 страну и более 130 городов мира.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250507/chastichku-vechnogo-ognya-peredali-gosmuzeyu-boevoy-slavy-v-sukhume-1054805436.html

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абхазия, новости, день победы, 9 мая, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война