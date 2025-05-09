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Акция "Огонь памяти" прошла в Сухуме
Акция "Огонь памяти" прошла в Сухуме
Sputnik Абхазия
Акция "Огонь памяти" прошла в Александровском саду в Москве 4 мая. Частицы Вечного огня отправили в 21 страну и более 130 городов мира, в том числе в Сухум. 09.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-09T08:36+0300
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СУХУМ, 9 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. У памятника Неизвестному солдату на набережной Диоскуров в Сухуме прошла акция "Огонь памяти", приуроченная к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.К мемориалу доставили лампаду с частичкой Вечного огня, от нее зажгли огонь у подножия памятника. Вечный огонь привезли в столицу Абхазии 7 мая, после чего ее передали во все города и районы страны. Акция "Огонь памяти" прошла в Александровском саду в Москве 4 мая. Частицы Вечного огня отправили в 21 страну и более 130 городов мира.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250507/chastichku-vechnogo-ognya-peredali-gosmuzeyu-boevoy-slavy-v-sukhume-1054805436.html
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абхазия, новости, день победы, 9 мая, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война
абхазия, новости, день победы, 9 мая, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война
Акция "Огонь памяти" прошла в Сухуме
08:36 09.05.2025 (обновлено: 13:59 09.05.2025)
Акция "Огонь памяти" прошла в Александровском саду в Москве 4 мая. Частицы Вечного огня отправили в 21 страну и более 130 городов мира, в том числе в Сухум.
СУХУМ, 9 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. У памятника Неизвестному солдату на набережной Диоскуров в Сухуме прошла акция "Огонь памяти", приуроченная к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
К мемориалу доставили лампаду с частичкой Вечного огня, от нее зажгли огонь у подножия памятника.
Вечный огонь привезли в столицу Абхазии 7 мая, после чего ее передали во все города и районы страны.
Акция "Огонь памяти" прошла в Александровском саду в Москве 4 мая. Частицы Вечного огня отправили в 21 страну и более 130 городов мира.