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Большой праздничный концерт ко Дню Победы прошел в Сухуме
Большой праздничный концерт ко Дню Победы прошел в Сухуме
Sputnik Абхазия
9 мая в Абхазии, России и многих других странах отмечается День Победы в Великой Отечественной войне. 09.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-09T22:10+0300
2025-05-09T22:10+0300
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80-летие победы в великой отечественной войне
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СУХУМ, 9 мая - Sputnik. Праздничный концерт в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1945-1945 годов прошел на площади Свободы в Сухуме. На мероприятии, в том числе, присутствовали вице-президент Абхазии Беслан Бигвава, премьер-министр Владимир Делба, спикер Парламента Лаша Ашуба. Мероприятие началось с театрализованного представления о радости Победы и горечи военных потерь. Затем перед многочисленными гостями вечера выступили хор Сухумского государственного музучилища имени Чичба, группа "Апсны-67", Тимур Тания, Хибла Мукба и многие другие исполнители. Они спели хорошо знакомые песни о войне: "Война священная", "На безымянной высоте", "Смуглянка", "Журавли", и, конечно, "День Победы".
https://sputnik-abkhazia.ru/20250509/parad-pobedy-proshel-na-naberezhnoy-dioskurov-1054851527.html
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абхазия, сухум, новости, 9 мая, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война
абхазия, сухум, новости, 9 мая, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война
Большой праздничный концерт ко Дню Победы прошел в Сухуме
9 мая в Абхазии, России и многих других странах отмечается День Победы в Великой Отечественной войне.
СУХУМ, 9 мая - Sputnik. Праздничный концерт в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1945-1945 годов прошел на площади Свободы в Сухуме.
На мероприятии, в том числе, присутствовали вице-президент Абхазии Беслан Бигвава, премьер-министр Владимир Делба, спикер Парламента Лаша Ашуба.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Большой праздничный концерт ко Дню Победы в Сухуме
Большой праздничный концерт ко Дню Победы в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук
Большой праздничный концерт ко Дню Победы в Сухуме
Большой праздничный концерт ко Дню Победы в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук
Большой праздничный концерт ко Дню Победы в Сухуме
Большой праздничный концерт ко Дню Победы в Сухуме
Большой праздничный концерт ко Дню Победы в Сухуме
Большой праздничный концерт ко Дню Победы в Сухуме
Большой праздничный концерт ко Дню Победы в Сухуме
Мероприятие началось с театрализованного представления о радости Победы и горечи военных потерь.
Затем перед многочисленными гостями вечера выступили хор Сухумского государственного музучилища имени Чичба, группа "Апсны-67", Тимур Тания, Хибла Мукба и многие другие исполнители.
Они спели хорошо знакомые песни о войне: "Война священная", "На безымянной высоте", "Смуглянка", "Журавли", и, конечно, "День Победы".