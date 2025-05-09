https://sputnik-abkhazia.ru/20250509/parad-pobedy-proshel-na-naberezhnoy-dioskurov-1054851527.html

Парад Победы прошел на набережной Диоскуров

Парад Победы прошел на набережной Диоскуров

Sputnik Абхазия

Более 17 тысяч из 55 тысяч уроженцев Абхазии не вернулись с фронта, 23 человека стали Героями Советского Союза, трое — полными кавалерами ордена Славы. 09.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-09T14:35+0300

2025-05-09T14:35+0300

2025-05-09T16:27+0300

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СУХУМ, 9 мая – Sputnik. Парад Победы прошел на набережной Диоскуров в Сухуме. Перед этим состоялась торжественная церемония возложения цветов к памятнику Неизвестному солдату и митинг.Перед собравшимися выступил вице-президент Абхазии Беслан Бигвава. Посол России в Абхазии Михаил Шургалин также поздравил народ Абхазии с великим праздником. Он отметил, что против советского народа боролась не только Германия, но и многие другие народы Европы.Затем начался сам парад. Пешим строем по набережной прошлись абхазские и российские военнослужащие, сотрудники МЧС, ГСО, Погрануправления СГБ. В море появились катера пограничного управления, а в небе — вертолеты ВВС Абхазии. Командовал парадом полковник Беслан Мушба, принимал парад исполняющий обязанности министра обороны Беслан Цвижба.Шествие пеших колонн завершилось прохождением участников велопробега и Бессмертного полка. Точную копию Знамени Победы нес Нарт Габлия — внук Героя Советского Союза Варлама Габлия. Затем начался праздничный концерт, на котором прозвучали песни военных лет.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250509/badra-gunba-pozdravil-narod-abkhazii-s-dnem-pobedy-v-velikoy-otechestvennoy-voyne-1054840493.html

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парад победы, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война, новости, абхазия