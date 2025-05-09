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Парад Победы прошел на набережной Диоскуров
Парад Победы прошел на набережной Диоскуров
Sputnik Абхазия
Более 17 тысяч из 55 тысяч уроженцев Абхазии не вернулись с фронта, 23 человека стали Героями Советского Союза, трое — полными кавалерами ордена Славы. 09.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-09T14:35+0300
2025-05-09T14:35+0300
2025-05-09T16:27+0300
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СУХУМ, 9 мая – Sputnik. Парад Победы прошел на набережной Диоскуров в Сухуме. Перед этим состоялась торжественная церемония возложения цветов к памятнику Неизвестному солдату и митинг.Перед собравшимися выступил вице-президент Абхазии Беслан Бигвава. Посол России в Абхазии Михаил Шургалин также поздравил народ Абхазии с великим праздником. Он отметил, что против советского народа боролась не только Германия, но и многие другие народы Европы.Затем начался сам парад. Пешим строем по набережной прошлись абхазские и российские военнослужащие, сотрудники МЧС, ГСО, Погрануправления СГБ. В море появились катера пограничного управления, а в небе — вертолеты ВВС Абхазии. Командовал парадом полковник Беслан Мушба, принимал парад исполняющий обязанности министра обороны Беслан Цвижба.Шествие пеших колонн завершилось прохождением участников велопробега и Бессмертного полка. Точную копию Знамени Победы нес Нарт Габлия — внук Героя Советского Союза Варлама Габлия. Затем начался праздничный концерт, на котором прозвучали песни военных лет.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250509/badra-gunba-pozdravil-narod-abkhazii-s-dnem-pobedy-v-velikoy-otechestvennoy-voyne-1054840493.html
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парад победы, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война, новости, абхазия
парад победы, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война, новости, абхазия
Парад Победы прошел на набережной Диоскуров
14:35 09.05.2025 (обновлено: 16:27 09.05.2025)
Более 17 тысяч из 55 тысяч уроженцев Абхазии не вернулись с фронта, 23 человека стали Героями Советского Союза, трое — полными кавалерами ордена Славы.
СУХУМ, 9 мая – Sputnik. Парад Победы прошел на набережной Диоскуров в Сухуме.
Перед этим состоялась торжественная церемония возложения цветов к памятнику Неизвестному солдату и митинг.
Перед собравшимися выступил вице-президент Абхазии Беслан Бигвава.
"От всего сердца поздравляю с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне над нацисткой Германией. Этот священный праздник — символ стойкости, мужества и силы духа и безграничной любви к своей Родине", — подчеркнул он.
Посол России в Абхазии Михаил Шургалин также поздравил народ Абхазии с великим праздником. Он отметил, что против советского народа боролась не только Германия, но и многие другие народы Европы.
Затем начался сам парад. Пешим строем по набережной прошлись абхазские и российские военнослужащие, сотрудники МЧС, ГСО, Погрануправления СГБ.
В море появились катера пограничного управления, а в небе — вертолеты ВВС Абхазии. Командовал парадом полковник Беслан Мушба, принимал парад исполняющий обязанности министра обороны Беслан Цвижба.
Шествие пеших колонн завершилось прохождением участников велопробега и Бессмертного полка.
Точную копию Знамени Победы нес Нарт Габлия — внук Героя Советского Союза Варлама Габлия. Затем начался праздничный концерт, на котором прозвучали песни военных лет.