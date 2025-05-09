https://sputnik-abkhazia.ru/20250509/doshla-do-belarusi-istoriya-svyazistki-anny-stepanovoy-iz-abkhazii-1054381899.html

Дошла до Беларуси: история связистки Анны Степановой из Абхазии

Дошла до Беларуси: история связистки Анны Степановой из Абхазии

Sputnik Абхазия

Анна Степанова добровольно ушла на фронт в 18 лет. Она была связисткой в бригаде ПВО. 09.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-09T15:35+0300

2025-05-09T15:35+0300

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абхазия

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Свою историю ветеран рассказала в интервью Sputnik Абхазия в 2015 году.SputnikУроженка Украины Анна Степанова в раннем возрасте вместе с матерью переехала жить в Абхазию. В 17 лет она узнала, что ее удочерили, и для того чтобы узнать правду о своей настоящей семье, уехала на Украину. Там девушку и застала ужасная новость о начале войны.В 1942 году Степанова добровольно пошла в армию, стала связисткой в 8-й бригаде ПВО."О том, что мы победили, я узнала, когда была на белорусской границе. Вы не представляете, что тогда творилось. Песни, танцы, смех. Мне это казалось чем-то невероятным", — рассказывала ветеран.Анна Степанова награждена медалью "За оборону Кавказа" и "За победу над Германией".

https://sputnik-abkhazia.ru/20250506/boevoe-kreschenie-proshel-v-krasnodare-istoriya-lavrentiya-beradze-iz-abkhazii-1054381325.html

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лица победы, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война, абхазия