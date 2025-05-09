https://sputnik-abkhazia.ru/20250509/obespechival-front-boepripasami-istoriya-veterana-tyla-georgiya-davidyana-1054382301.html

Обеспечивал фронт боеприпасами: история ветерана тыла Георгия Давидяна

Обеспечивал фронт боеприпасами: история ветерана тыла Георгия Давидяна

Sputnik Абхазия

Ветеран ВОВ Георгий Давидян всю войну был в тыловом фронте. Вместе с товарищами они обеспечивали передовой фронт боеприпасами. 09.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-09T13:34+0300

2025-05-09T13:34+0300

2025-05-09T13:35+0300

великая победа — 80

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SputnikГеоргий Давидян родился и вырос в Ереване. В 1943 году его призвали в армию и спустя несколько месяцев вместе с сослуживцами отправили в Одессу.578-й автобатальон, где служил ветеран, был расположен в морском порту. Тыловики выгружали прибывающие в Одессу пароходы с продуктами, боеприпасами и горючим.В Одесском порту тыловики принимали раненых, прибывающих на пароходах из Германии, и распределяли их по военным госпиталям.День Победы ветеран встретил в Одессе.В 1946 году автобатальон, где числился Давидян, перебросили в Сухум, здесь они уже строили дороги."Мы пробивали дорогу на озеро Рица. Эта работа была не менее опасной, от взрывов погиб 21 солдат, многие утонули или попали под завалы", — с горечью вспоминал ветеран послевоенные годы.После демобилизации Георгий Давидян работал водителем и трактористом в колхозе. 51 год тыловик провел за рулем.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250423/ot-kubani-do-berlina-boevoy-put-mikhaila-sheroziya-iz-abkhazii-1054382409.html

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абхазия, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война, лица победы