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Обеспечивал фронт боеприпасами: история ветерана тыла Георгия Давидяна
Обеспечивал фронт боеприпасами: история ветерана тыла Георгия Давидяна
Sputnik Абхазия
Ветеран ВОВ Георгий Давидян всю войну был в тыловом фронте. Вместе с товарищами они обеспечивали передовой фронт боеприпасами. 09.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-09T13:34+0300
2025-05-09T13:34+0300
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SputnikГеоргий Давидян родился и вырос в Ереване. В 1943 году его призвали в армию и спустя несколько месяцев вместе с сослуживцами отправили в Одессу.578-й автобатальон, где служил ветеран, был расположен в морском порту. Тыловики выгружали прибывающие в Одессу пароходы с продуктами, боеприпасами и горючим.В Одесском порту тыловики принимали раненых, прибывающих на пароходах из Германии, и распределяли их по военным госпиталям.День Победы ветеран встретил в Одессе.В 1946 году автобатальон, где числился Давидян, перебросили в Сухум, здесь они уже строили дороги."Мы пробивали дорогу на озеро Рица. Эта работа была не менее опасной, от взрывов погиб 21 солдат, многие утонули или попали под завалы", — с горечью вспоминал ветеран послевоенные годы.После демобилизации Георгий Давидян работал водителем и трактористом в колхозе. 51 год тыловик провел за рулем.
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абхазия, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война, лица победы
абхазия, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война, лица победы
Обеспечивал фронт боеприпасами: история ветерана тыла Георгия Давидяна
13:34 09.05.2025 (обновлено: 13:35 09.05.2025)
Ветеран ВОВ Георгий Давидян всю войну был в тыловом фронте. Вместе с товарищами они обеспечивали передовой фронт боеприпасами.
Георгий Давидян родился и вырос в Ереване. В 1943 году его призвали в армию и спустя несколько месяцев вместе с сослуживцами отправили в Одессу.
578-й автобатальон, где служил ветеран, был расположен в морском порту. Тыловики выгружали прибывающие в Одессу пароходы с продуктами, боеприпасами и горючим.
"Мы возили порох и топливо в Иран, Ашхабад, Батуми, распределяли между военными частями продукты. Сутками добирались до места назначения. Бывало, засыпая за рулем, мы отбивались от колонны. Подозревая неладное, наши товарищи сигналили, чтобы разбудить нас", — вспоминал ветеран в интервью Sputnik в 2015 году.
В Одесском порту тыловики принимали раненых, прибывающих на пароходах из Германии, и распределяли их по военным госпиталям.
День Победы ветеран встретил в Одессе.
"Это был самый счастливый день в моей жизни. Великую Победу мы встретили все со слезами на глазах. Трудно было поверить, что все самое страшное осталось позади", — делился впечатлениями ветеран.
В 1946 году автобатальон, где числился Давидян, перебросили в Сухум, здесь они уже строили дороги.
"Мы пробивали дорогу на озеро Рица. Эта работа была не менее опасной, от взрывов погиб 21 солдат, многие утонули или попали под завалы", — с горечью вспоминал ветеран послевоенные годы.
После демобилизации Георгий Давидян работал водителем и трактористом в колхозе. 51 год тыловик провел за рулем.