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Убийство произошло в Сухуме
Убийство произошло в Сухуме
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 9 мая – Sputnik. Убийство произошло в Сухуме, сообщили в пресс-службе МВД Абхазии. 09.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-09T15:39+0300
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СУХУМ, 9 мая – Sputnik. Убийство произошло в Сухуме, сообщили в пресс-службе МВД Абхазии.На место прибыл вице-премьер, глава МВД Роберт Киут. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211127/sotrudniki-mvd-abkhazii-zaderzhali-razyskivaemogo-garri-avidzba-1036503817.html
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Убийство произошло в Сухуме
15:39 09.05.2025 (обновлено: 16:21 09.05.2025) СУХУМ, 9 мая – Sputnik.
Убийство произошло в Сухуме, сообщили
в пресс-службе МВД Абхазии.
Сообщение поступило в дежурную часть сегодня в 12:00. Из огнестрельного оружия у дома №4 на улице Марухской был убит сухумчанин Гарик Авидзба.
На место прибыл вице-премьер, глава МВД Роберт Киут. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия.