https://sputnik-abkhazia.ru/20250510/nachalas-tseremoniya-proschaniya-s-narodnym-pisatelem-abkhazii-alekseem-gogua-1054877205.html
Началась церемония прощания с Народным писателем Абхазии Алексеем Гогуа
Началась церемония прощания с Народным писателем Абхазии Алексеем Гогуа
Sputnik Абхазия
Алексей Гогуа - Народный писатель Абхазии, автор романа-рапсодии "Асду". 10.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-10T11:50+0300
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СУХУМ, 10 мая - Sputnik. В Абхазии прощаются с классиком абхазской литературы, Народным писателем Алексеем Гогуа. Гогуа лауреат Государственной премии имени Дмитрия Гулиа, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" I степени. Его роман-рапсодия "Асду" стал культовым в Абхазии. Гогуа стоял у истоков национально-освободительного движения в Абхазии. Он первый руководитель Форума народного единства "Аидгылара". В разные годы был ответственным секретарем журнала "Алашара", главредом детского журнала "Амцабз", возглавлял правление Союза писателей Абхазии.Он ушел из жизни 7 мая в возрасте 93 лет.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250508/klassik-abkhazskoy-literatury-ne-stalo-alekseya-gogua-1054818159.html
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Началась церемония прощания с Народным писателем Абхазии Алексеем Гогуа
11:50 10.05.2025 (обновлено: 11:51 10.05.2025)
Алексей Гогуа - Народный писатель Абхазии, автор романа-рапсодии "Асду".
СУХУМ, 10 мая - Sputnik. В Абхазии прощаются с классиком абхазской литературы, Народным писателем Алексеем Гогуа.
Гражданская панихида проходит в государственном драматическом театре имени Самсона Чанба.
Гогуа лауреат Государственной премии имени Дмитрия Гулиа, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" I степени. Его роман-рапсодия "Асду" стал культовым в Абхазии.
Гогуа стоял у истоков национально-освободительного движения в Абхазии. Он первый руководитель Форума народного единства "Аидгылара". В разные годы был ответственным секретарем журнала "Алашара", главредом детского журнала "Амцабз", возглавлял правление Союза писателей Абхазии.
Он ушел из жизни 7 мая в возрасте 93 лет.