https://sputnik-abkhazia.ru/20250510/tseremoniya-proschaniya-s-alekseem-gogua-proshla-v-sukhume-1054878832.html

Церемония прощания с Алексеем Гогуа прошла в Сухуме

Церемония прощания с Алексеем Гогуа прошла в Сухуме

Sputnik Абхазия

Народный писатель Абхазии скончался 7 мая на 94-м году жизни. 10.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-10T15:40+0300

2025-05-10T15:40+0300

2025-05-10T16:14+0300

в абхазии

абхазия

новости

литература

культура

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/05/0a/1054878541_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0a98ead85cb957ec675eba2194f5dab0.jpg

СУХУМ, 10 мая -Sputnik. В Сухуме простились с Народным писателем Абхазии Алексеем Гогуа. В церемонии прощания приняли участие вице-президент Владимир Делба, спикер Парламента Лаша Ашуба, члены правительства, представители интеллигенции, общественность. Глава Союза писателей Вахтанг Абхазоу отметил, что Алексей Гогуа не остался в стороне в тяжелые для Абхазии годы, он стоял у истоков национально-освободительного движения "Аидгылара". "Наш народ потерял одного из виднейших деятелей. Алексей Гогуа своими произведениями рассказал всему миру про культуру, традиции и философию абхазов", — отметил он. Народного писателя похоронили на кладбище в Сухуме.Алексей Гогуа — лауреат Государственной премии имени Дмитрия Гулиа, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" I степени. Его роман-рапсодия "Асду" стал культовым в Абхазии. Он ушел из жизни 7 мая в возрасте 93 лет.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250315/vyshla-v-svet-kniga-vospominaniy-alekseya-gogua--1054128659.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, литература, культура