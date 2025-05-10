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Церемония прощания с Алексеем Гогуа прошла в Сухуме
Церемония прощания с Алексеем Гогуа прошла в Сухуме
Sputnik Абхазия
Народный писатель Абхазии скончался 7 мая на 94-м году жизни. 10.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-10T15:40+0300
2025-05-10T15:40+0300
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СУХУМ, 10 мая -Sputnik. В Сухуме простились с Народным писателем Абхазии Алексеем Гогуа. В церемонии прощания приняли участие вице-президент Владимир Делба, спикер Парламента Лаша Ашуба, члены правительства, представители интеллигенции, общественность. Глава Союза писателей Вахтанг Абхазоу отметил, что Алексей Гогуа не остался в стороне в тяжелые для Абхазии годы, он стоял у истоков национально-освободительного движения "Аидгылара". "Наш народ потерял одного из виднейших деятелей. Алексей Гогуа своими произведениями рассказал всему миру про культуру, традиции и философию абхазов", — отметил он. Народного писателя похоронили на кладбище в Сухуме.Алексей Гогуа — лауреат Государственной премии имени Дмитрия Гулиа, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" I степени. Его роман-рапсодия "Асду" стал культовым в Абхазии. Он ушел из жизни 7 мая в возрасте 93 лет.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250315/vyshla-v-svet-kniga-vospominaniy-alekseya-gogua--1054128659.html
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абхазия, новости, литература, культура
Церемония прощания с Алексеем Гогуа прошла в Сухуме
15:40 10.05.2025 (обновлено: 16:14 10.05.2025)
Народный писатель Абхазии скончался 7 мая на 94-м году жизни.
СУХУМ, 10 мая -Sputnik. В Сухуме простились с Народным писателем Абхазии Алексеем Гогуа.
В церемонии прощания приняли участие вице-президент Владимир Делба, спикер Парламента Лаша Ашуба, члены правительства, представители интеллигенции, общественность.
"Сегодня Абхазия потеряла человека-эпоху. Но его наследие, книги, идеи, преданность Родине будут жить вечно", — зачитал текст соболезнований от имени президента Бадры Гунба премьер-министр Владимир Делба.
Глава Союза писателей Вахтанг Абхазоу отметил, что Алексей Гогуа не остался в стороне в тяжелые для Абхазии годы, он стоял у истоков национально-освободительного движения "Аидгылара".
"Наш народ потерял одного из виднейших деятелей. Алексей Гогуа своими произведениями рассказал всему миру про культуру, традиции и философию абхазов", — отметил он.
Народного писателя похоронили на кладбище в Сухуме.
Алексей Гогуа — лауреат Государственной премии имени Дмитрия Гулиа, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" I степени. Его роман-рапсодия "Асду" стал культовым в Абхазии.
Он ушел из жизни 7 мая в возрасте 93 лет.