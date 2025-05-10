https://sputnik-abkhazia.ru/20250510/ugolovnoe-delo-vozbuzhdeno-po-faktu-ubiystva-v-sukhume-1054879020.html

Уголовное дело возбуждено по факту убийства в Сухуме

Уголовное дело возбуждено по факту убийства в Сухуме

Sputnik Абхазия

В пятницу, 9 мая, у дома №4 на улице 4 Марта был убит сухумчанин Гарик Авидзба. 10.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-10T16:14+0300

2025-05-10T16:14+0300

2025-05-10T16:14+0300

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СУХУМ, 10 мая - Sputnik. Прокуратура Сухума возбудила уголовное дело по факту убийства, произошедшего 9 мая, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.Из незаконно приобретенного, хранимого и перевозимого огнестрельного оружия неустановленного образца и калибра они не менее 6 раз выстрелили в Гарика Авидзба, после чего скрылись в неизвестном направлении. От полученных ранений Авидзба скончался на месте. "В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к совершению преступления", - говорится в сообщении.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250509/ubiystvo-proizoshlo-v-sukhume-1054865052.html

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