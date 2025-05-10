https://sputnik-abkhazia.ru/20250510/vsu-chetyre-raza-pytalis-prorvatsya-cherez-granitsu-rossii-vo-vremya-peremiriya-1054878347.html

ВСУ четыре раза пытались прорваться через границу России с начала перемирия

ВСУ четыре раза пытались прорваться через границу России с начала перемирия

Sputnik Абхазия

Перемирие в преддверии 80-летия Победы объявил Владимир Путин. Оно действовало с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая 10.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-10T14:09+0300

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2025-05-10T14:10+0300

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СУХУМ, 10 мая - Sputnik. ВСУ четыре раза пытались прорваться через госграницу России во время перемирия, сообщили в российском Министерстве обороны.Всего было зафиксировано 9318 нарушений перемирия. ВС РФ реагируют на действия ВСУ зеркально, и в дальнейшем будут исходить из складывающейся обстановки.В ведомстве добавили, что оперативно-тактической авиацией, ударными БпЛА, ракетными войсками и артиллерией России в течение суток удары не наносились. За это время средствами ПВО уничтожена управляемая авиационная бомба JDAM производства США, 86 украинских беспилотников. Всего с начала СВО уничтожены 662 самолета, 283 вертолета, 56 592 беспилотника, 605 ЗРК, 23 265 танков и других боевых бронированных машин, 1 561 боевая машина реактивных систем залпового огня, 24 624 орудия полевой артиллерии и минометов, 35 237 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250505/bolee-20-ukrainskikh-dronov-perekhvatili-rossiyskie-sredstva-pvo-za-noch-1054766492.html

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