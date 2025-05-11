https://sputnik-abkhazia.ru/20250511/putin-predlozhil-kievu-vozobnovit-peregovory-bez-predvaritelnykh-usloviy-1054883305.html
Путин предложил Киеву возобновить переговоры без предварительных условий
Путин предложил Киеву возобновить переговоры без предварительных условий
Sputnik Абхазия
Владимир Путин предложил организовать встречу российской и украинской делегаций в четверг, 15 мая, в Стамбуле. 11.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-11T02:06+0300
2025-05-11T02:06+0300
2025-05-11T02:06+0300
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СУХУМ, 11 мая - Sputnik. Москва предлагает Киеву безо всяких предварительных условий возобновить прямые переговоры, прерванные в 2022 году, заявил Владимир Путин на брифинге по итогам встреч с иностранными лидерами. Начать переговоры российский лидер предложил без промедления —15 мая в Стамбуле, где они и проходили ранее. Он добавил, что завтра обсудит эту возможность с турецким президентом Реджепом Эрдоганом. Владимир Путин предположил, что во время переговоров, возможно, удастся договориться о новых периодах перемирия, условия которого будут соблюдаться обеими сторонами.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250510/vsu-chetyre-raza-pytalis-prorvatsya-cherez-granitsu-rossii-vo-vremya-peremiriya-1054878347.html
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владимир путин, новости, россия, украина
владимир путин, новости, россия, украина
Путин предложил Киеву возобновить переговоры без предварительных условий
Владимир Путин предложил организовать встречу российской и украинской делегаций в четверг, 15 мая, в Стамбуле.
СУХУМ, 11 мая - Sputnik. Москва предлагает Киеву безо всяких предварительных условий возобновить прямые переговоры, прерванные в 2022 году, заявил Владимир Путин на брифинге по итогам встреч с иностранными лидерами.
Начать переговоры российский лидер предложил без промедления —15 мая в Стамбуле, где они и проходили ранее. Он добавил, что завтра обсудит эту возможность с турецким президентом Реджепом Эрдоганом.
"Мы настроены на серьезные переговоры с Украиной, их смысл в том, чтобы устранить первопричины конфликта", — подчеркнул он.
Владимир Путин предположил, что во время переговоров, возможно, удастся договориться о новых периодах перемирия, условия которого будут соблюдаться обеими сторонами.