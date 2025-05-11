https://sputnik-abkhazia.ru/20250511/putin-predlozhil-kievu-vozobnovit-peregovory-bez-predvaritelnykh-usloviy-1054883305.html

Путин предложил Киеву возобновить переговоры без предварительных условий

Путин предложил Киеву возобновить переговоры без предварительных условий

Sputnik Абхазия

Владимир Путин предложил организовать встречу российской и украинской делегаций в четверг, 15 мая, в Стамбуле. 11.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-11T02:06+0300

2025-05-11T02:06+0300

2025-05-11T02:06+0300

военная спецоперация рф в донбассе

владимир путин

новости

россия

украина

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/04/17/1054559970_0:0:2597:1461_1920x0_80_0_0_10ebd0b92a0ad71791441c5c069bd101.jpg

СУХУМ, 11 мая - Sputnik. Москва предлагает Киеву безо всяких предварительных условий возобновить прямые переговоры, прерванные в 2022 году, заявил Владимир Путин на брифинге по итогам встреч с иностранными лидерами. Начать переговоры российский лидер предложил без промедления —15 мая в Стамбуле, где они и проходили ранее. Он добавил, что завтра обсудит эту возможность с турецким президентом Реджепом Эрдоганом. Владимир Путин предположил, что во время переговоров, возможно, удастся договориться о новых периодах перемирия, условия которого будут соблюдаться обеими сторонами.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250510/vsu-chetyre-raza-pytalis-prorvatsya-cherez-granitsu-rossii-vo-vremya-peremiriya-1054878347.html

россия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

владимир путин, новости, россия, украина