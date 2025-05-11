https://sputnik-abkhazia.ru/20250511/spetsialisty-uks-nachali-obezd-postradavshikh-ot-stikhii-domovladeniy-v-abkhazii-1054887522.html

Специалисты УКС начали объезд пострадавших от стихии домовладений в Абхазии

Специалисты УКС начали объезд пострадавших от стихии домовладений в Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 11 мая - Sputnik. Специалисты Управления капстроительства начали объезд пострадавших от стихии домовладений в городах и районах Абхазии. 11.05.2025, Sputnik Абхазия

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2025-05-11T18:22+0300

в абхазии

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гудаутский район

мчс абхазии

разгул стихии

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СУХУМ, 11 мая - Sputnik. Специалисты Управления капстроительства начали объезд пострадавших от стихии домовладений в городах и районах Абхазии. На объектах, где сорвана кровля, работы начнутся в приоритетном порядке до составления документов. Задействованы все специалисты на местах, с которыми активно взаимодействуют главы местных администраций. Президент Бадра Гунба поручил главе Правительства Владимиру Делба задействовать все необходимые службы для ликвидации последствий стихии и оказать возможную помощь гражданам.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250511/gunba-poruchil-delba-zadeystvovat-vse-neobkhodimye-sluzhby-dlya-likvidatsii-posledstviy-stikhii-1054884176.html

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абхазия, гудаутский район, мчс абхазии, разгул стихии