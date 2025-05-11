https://sputnik-abkhazia.ru/20250511/spetsialisty-uks-nachali-obezd-postradavshikh-ot-stikhii-domovladeniy-v-abkhazii-1054887522.html
Специалисты УКС начали объезд пострадавших от стихии домовладений в Абхазии
Специалисты УКС начали объезд пострадавших от стихии домовладений в Абхазии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 11 мая - Sputnik. Специалисты Управления капстроительства начали объезд пострадавших от стихии домовладений в городах и районах Абхазии. 11.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-11T14:00+0300
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СУХУМ, 11 мая - Sputnik. Специалисты Управления капстроительства начали объезд пострадавших от стихии домовладений в городах и районах Абхазии. На объектах, где сорвана кровля, работы начнутся в приоритетном порядке до составления документов. Задействованы все специалисты на местах, с которыми активно взаимодействуют главы местных администраций. Президент Бадра Гунба поручил главе Правительства Владимиру Делба задействовать все необходимые службы для ликвидации последствий стихии и оказать возможную помощь гражданам.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250511/gunba-poruchil-delba-zadeystvovat-vse-neobkhodimye-sluzhby-dlya-likvidatsii-posledstviy-stikhii-1054884176.html
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абхазия, гудаутский район, мчс абхазии, разгул стихии
абхазия, гудаутский район, мчс абхазии, разгул стихии
Специалисты УКС начали объезд пострадавших от стихии домовладений в Абхазии
14:00 11.05.2025 (обновлено: 18:22 11.05.2025)
СУХУМ, 11 мая - Sputnik. Специалисты Управления капстроительства начали объезд пострадавших от стихии домовладений в городах и районах Абхазии.
"В ближайшее время мы составим полный список пострадавших, далее, по согласованию с руководством, начнем составлять сметы и приступим с устранению последствий стихийных бедствий", — отметил начальник УКС Демир Гамисония.
На объектах, где сорвана кровля, работы начнутся в приоритетном порядке до составления документов.
Задействованы все специалисты на местах, с которыми активно взаимодействуют главы местных администраций.
Президент Бадра Гунба поручил главе Правительства Владимиру Делба задействовать все необходимые службы для ликвидации последствий стихии и оказать возможную помощь гражданам.