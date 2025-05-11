https://sputnik-abkhazia.ru/20250511/voprosy-sotrudnichestva-obsudili-vladimir-putin-i-badra-gunba-1054882716.html

Вопросы сотрудничества обсудили Владимир Путин и Бадра Гунба

Вопросы сотрудничества обсудили Владимир Путин и Бадра Гунба

Sputnik Абхазия

Это вторая встреча президентов России и Абхазии в 2025 году. 11.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-11T00:08+0300

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абхазия

россия

владимир путин

бадра гунба

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СУХУМ, 10 мая - Sputnik. Вопросы межгосударственного сотрудничества обсудили президенты Абхазии и России Бадра Гунба и Владимир Путин.В начале встречи Путин отметил вклад народа Абхазии в победу в Великой Отечественной войне. Он подчеркнул, что более 17 тысяч жителей республики так и не вернулись с фронта. 23 уроженца Абхазии стали Героями Советского Союза, трое — полными кавалерами ордена Славы.Говоря о современности, Владимир Путин заявил, что Россия готова и дальше продолжать сотрудничество с Абхазией в разных областях - в экономике, образовании, здравоохранении, туризме.В свою очередь, Бадра Гунба также отметил динамичное развитие российско-абхазских отношений.Он подчеркнул, что в начале мая было восстановлено авиасообщение между Абхазией и Россией, прерванное более 30 лет назад. Кроме того, благодаря помощи Москвы в республике организовали выдачу водительских удостоверений российского образца и банковских карт для пенсионеров-россиян, живущих в Абхазии. "Особая благодарность вам лично, народу Российской Федерации за отношение к нашей республике, за ее безопасность, сохранение мира на нашей земле", — добавил Гунба.Кроме того, Бадра Гунба пригласил Владимира Путина посетить Абхазию в любое удобное для него время."Спасибо большое, с удовольствием. [С деталями] мы определимся потом", — ответил Путин.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250509/badra-gunba-pozdravil-narod-abkhazii-s-dnem-pobedy-v-velikoy-otechestvennoy-voyne-1054840493.html

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