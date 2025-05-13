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https://sputnik-abkhazia.ru/20250513/gunba-sovershil-inspektsionnuyu-poezdku-v-postradavshiy-iz-za-silnogo-vetra-tkuarchal-1054905189.html
Гунба совершил инспекционную поездку в пострадавший из-за сильного ветра Ткуарчал
Гунба совершил инспекционную поездку в пострадавший из-за сильного ветра Ткуарчал
Sputnik Абхазия
Ураганный ветер обрушился на Ткуарчал и несколько близлежащих сел в ночь с 1 на 2 мая, снес крыши домов, повалил деревья. 13.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-13T12:09+0300
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СУХУМ, 13 мая – Sputnik. Президент Бадра Гунба совершил инспекционную поездку в Ткуарчал, пострадавший из-за ураганного ветра две недели назад, сообщили в пресс-службе главы государства. По словам главы УКС Демира Гамисония, в основном были повреждены крыши многоэтажных домов. Всего поступило 34 заявления. Работы в девяти домах, пострадавших сильнее всего, уже начались. Ветер также повредил кровли двух частных домов, их полностью заменят. Гамисония добавил, что на ликвидацию последствий стихии понадобится около двух недель.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250503/v-tkuarchale-pristupili-k-ustraneniyu-posledstviy-uragana-1054749513.html
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Гунба совершил инспекционную поездку в пострадавший из-за сильного ветра Ткуарчал

12:09 13.05.2025 (обновлено: 12:20 13.05.2025)
© Foto / Пресс-служба президента АбхазииГунба совершил инспекционную поездку в пострадавший из-за сильного ветра Ткуарчал
Гунба совершил инспекционную поездку в пострадавший из-за сильного ветра Ткуарчал - Sputnik Абхазия, 1920, 13.05.2025
© Foto / Пресс-служба президента Абхазии
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Ураганный ветер обрушился на Ткуарчал и несколько близлежащих сел в ночь с 1 на 2 мая, снес крыши домов, повалил деревья.
СУХУМ, 13 мая – Sputnik. Президент Бадра Гунба совершил инспекционную поездку в Ткуарчал, пострадавший из-за ураганного ветра две недели назад, сообщили в пресс-службе главы государства.
По словам главы УКС Демира Гамисония, в основном были повреждены крыши многоэтажных домов.
Всего поступило 34 заявления. Работы в девяти домах, пострадавших сильнее всего, уже начались.
Ветер также повредил кровли двух частных домов, их полностью заменят.
Гамисония добавил, что на ликвидацию последствий стихии понадобится около двух недель.
Укладка плитки на мосту через реки Аалдзга, в Ткуарчале - Sputnik Абхазия, 1920, 03.05.2025
В Абхазии
В Ткуарчале приступили к устранению последствий урагана
3 мая, 15:00
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