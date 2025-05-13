https://sputnik-abkhazia.ru/20250513/gunba-sovershil-inspektsionnuyu-poezdku-v-postradavshiy-iz-za-silnogo-vetra-tkuarchal-1054905189.html
Гунба совершил инспекционную поездку в пострадавший из-за сильного ветра Ткуарчал
Гунба совершил инспекционную поездку в пострадавший из-за сильного ветра Ткуарчал
Sputnik Абхазия
Ураганный ветер обрушился на Ткуарчал и несколько близлежащих сел в ночь с 1 на 2 мая, снес крыши домов, повалил деревья. 13.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-13T12:09+0300
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СУХУМ, 13 мая – Sputnik. Президент Бадра Гунба совершил инспекционную поездку в Ткуарчал, пострадавший из-за ураганного ветра две недели назад, сообщили в пресс-службе главы государства. По словам главы УКС Демира Гамисония, в основном были повреждены крыши многоэтажных домов. Всего поступило 34 заявления. Работы в девяти домах, пострадавших сильнее всего, уже начались. Ветер также повредил кровли двух частных домов, их полностью заменят. Гамисония добавил, что на ликвидацию последствий стихии понадобится около двух недель.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250503/v-tkuarchale-pristupili-k-ustraneniyu-posledstviy-uragana-1054749513.html
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Гунба совершил инспекционную поездку в пострадавший из-за сильного ветра Ткуарчал
12:09 13.05.2025 (обновлено: 12:20 13.05.2025)
Ураганный ветер обрушился на Ткуарчал и несколько близлежащих сел в ночь с 1 на 2 мая, снес крыши домов, повалил деревья.
СУХУМ, 13 мая – Sputnik. Президент Бадра Гунба совершил инспекционную поездку в Ткуарчал, пострадавший из-за ураганного ветра две недели назад, сообщили в пресс-службе главы государства.
По словам главы УКС Демира Гамисония, в основном были повреждены крыши многоэтажных домов.
Всего поступило 34 заявления. Работы в девяти домах, пострадавших сильнее всего, уже начались.
Ветер также повредил кровли двух частных домов, их полностью заменят.
Гамисония добавил, что на ликвидацию последствий стихии понадобится около двух недель.