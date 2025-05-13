https://sputnik-abkhazia.ru/20250513/gunba-sovershil-inspektsionnuyu-poezdku-v-postradavshiy-iz-za-silnogo-vetra-tkuarchal-1054905189.html

Гунба совершил инспекционную поездку в пострадавший из-за сильного ветра Ткуарчал

Гунба совершил инспекционную поездку в пострадавший из-за сильного ветра Ткуарчал

Sputnik Абхазия

Ураганный ветер обрушился на Ткуарчал и несколько близлежащих сел в ночь с 1 на 2 мая, снес крыши домов, повалил деревья. 13.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-13T12:09+0300

2025-05-13T12:09+0300

2025-05-13T12:20+0300

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СУХУМ, 13 мая – Sputnik. Президент Бадра Гунба совершил инспекционную поездку в Ткуарчал, пострадавший из-за ураганного ветра две недели назад, сообщили в пресс-службе главы государства. По словам главы УКС Демира Гамисония, в основном были повреждены крыши многоэтажных домов. Всего поступило 34 заявления. Работы в девяти домах, пострадавших сильнее всего, уже начались. Ветер также повредил кровли двух частных домов, их полностью заменят. Гамисония добавил, что на ликвидацию последствий стихии понадобится около двух недель.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250503/v-tkuarchale-pristupili-k-ustraneniyu-posledstviy-uragana-1054749513.html

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