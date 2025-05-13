https://sputnik-abkhazia.ru/20250513/pervyy-regulyarnyy-reys-iz-nizhnego-novgoroda-pribyl-v-sukhum-1054916158.html

Первый регулярный рейс из Нижнего Новгорода прибыл в Сухум

Первый регулярный рейс из Нижнего Новгорода прибыл в Сухум

Sputnik Абхазия

Первый рейс из Нижнего Новгорода должен был прилететь 6 мая. Он был отменен из-за временных ограничений на полеты, наложенных Росавиацией. 13.05.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 13 мая - Sputnik. Первый регулярный рейс из Нижнего Новгорода приземлился в сухумском аэропорту, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Полет занял 3 часа 53 минуты, рейс вылетел из аэропорта имени Чкалова в 17:51 и приземлился в 21:44. Стоместный Embraer-190 компании "Икар" по традиции встречали водной аркой. Пассажиров в аэропорту ожидали вице-премьер Джансух Нанба и министр энергетики Батал Мушба. Гостям, прибывшим в Сухум и вылетевшим из него, вручили памятные подарки.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250502/uroven-bronirovaniy-v-abkhazii-vyros-na-10-na-fone-novostey-ob-otkrytii-aeroporta-1054726976.html

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