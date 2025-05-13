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Прогноз погоды в Абхазии на среду 14 мая
Прогноз погоды в Абхазии на среду 14 мая
Sputnik Абхазия
Погоду на территории черноморского побережья Абхазии формирует нестабильное барическое поле пониженного давления, которое медленно будет расти. 13.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-13T18:07+0300
2025-05-13T18:07+0300
2025-05-13T18:07+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 13 мая – Sputnik. В среду, 14 мая, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ночью и утром дождь разной интенсивности, гроза, туман, днем осадки маловероятны.Атмосферное давление пониженное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами порывы до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +11°С до +16°С.Температура морской воды +14°С.Волнение моря слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-90%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на среду 14 мая
Погоду на территории черноморского побережья Абхазии формирует нестабильное барическое поле пониженного давления, которое медленно будет расти.
СУХУМ, 13 мая – Sputnik. В среду, 14 мая, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ночью и утром дождь разной интенсивности, гроза, туман, днем осадки маловероятны.
Атмосферное давление пониженное, нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами порывы до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +11°С до +16°С.
Температура морской воды +14°С.
Волнение моря слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-90%.