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Прогноз погоды в Абхазии на среду 14 мая

Прогноз погоды в Абхазии на среду 14 мая

Sputnik Абхазия

Погоду на территории черноморского побережья Абхазии формирует нестабильное барическое поле пониженного давления, которое медленно будет расти. 13.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-13T18:07+0300

2025-05-13T18:07+0300

2025-05-13T18:07+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 13 мая – Sputnik. В среду, 14 мая, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ночью и утром дождь разной интенсивности, гроза, туман, днем осадки маловероятны.Атмосферное давление пониженное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами порывы до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +11°С до +16°С.Температура морской воды +14°С.Волнение моря слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-90%.

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абхазия, погода в абхазии