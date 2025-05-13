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Российские войска освободили населенный пункт Миролюбовка в ДНР
Российские войска освободили населенный пункт Миролюбовка в ДНР
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 13 мая – Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Миролюбовка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Министерстве обороны России. 13.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-13T15:21+0300
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СУХУМ, 13 мая – Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Миролюбовка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Министерстве обороны России. Средствами ПВО сбиты восемь управляемых авиабомб JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, 74 украинских беспилотника. Всего с начала СВО уничтожены: 662 самолета, 283 вертолета, 56 944 беспилотников, 605 ЗРК, 23 310 танков и других боевых бронированных машин, 1 562 боевые машины реактивных систем залпового огня, 24 791 орудие полевой артиллерии и миномет, 35 394 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250511/putin-predlozhil-kievu-vozobnovit-peregovory-bez-predvaritelnykh-usloviy-1054883305.html
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СУХУМ, 13 мая – Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Миролюбовка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Министерстве обороны России.
Оперативно-тактической авиацией, ударными БпЛА, ракетными войсками и артиллерией России поражены цех сборки самоходных артиллерийских установок "Богдана", пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 132 районах.
Средствами ПВО сбиты восемь управляемых авиабомб JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, 74 украинских беспилотника.
Всего с начала СВО уничтожены: 662 самолета, 283 вертолета, 56 944 беспилотников, 605 ЗРК, 23 310 танков и других боевых бронированных машин, 1 562 боевые машины реактивных систем залпового огня, 24 791 орудие полевой артиллерии и миномет, 35 394 единицы специальной военной автомобильной техники.