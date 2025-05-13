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Российские войска освободили населенный пункт Миролюбовка в ДНР

Российские войска освободили населенный пункт Миролюбовка в ДНР

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 13 мая – Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Миролюбовка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Министерстве обороны России. 13.05.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 13 мая – Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Миролюбовка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Министерстве обороны России. Средствами ПВО сбиты восемь управляемых авиабомб JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, 74 украинских беспилотника. Всего с начала СВО уничтожены: 662 самолета, 283 вертолета, 56 944 беспилотников, 605 ЗРК, 23 310 танков и других боевых бронированных машин, 1 562 боевые машины реактивных систем залпового огня, 24 791 орудие полевой артиллерии и миномет, 35 394 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250511/putin-predlozhil-kievu-vozobnovit-peregovory-bez-predvaritelnykh-usloviy-1054883305.html

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