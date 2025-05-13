https://sputnik-abkhazia.ru/20250513/teatralizovannoe-predstavlenie-put-vladislava-proshlo-v-gosfilarmonii-1054913992.html

Театрализованное представление "Путь Владислава" прошло в госфилармонии

Театрализованное представление "Путь Владислава" прошло в госфилармонии

Sputnik Абхазия

Владислав Ардзинба — доктор исторических наук, государственный деятель, первый президент Абхазии. Он родился 80 лет назад — 14 мая 1945 года. 13.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-13T19:22+0300

2025-05-13T19:22+0300

2025-05-13T19:22+0300

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СУХУМ, 13 мая - Sputnik, Бадрак Авидзба. Театрализованное представление "Владислав имҩа" ("Путь Владислава"), посвященное 80-летию первого президента Абхазии Владислава Ардзинба, состоялось в Абхазской государственной филармонии. Мероприятие посетили президент Бадра Гунба, премьер-министр Владимир Делба, члены правительства, спикер Парламента Лаша Ашуба, супруга Владислава Ардзинба Светлана Джергения, депутаты, общественность. Присутствующие почтили память Ардзинба минутой молчания.В начале мероприятия на большом экране показали фото- и видеоархив об различных периодах жизни Владислава Ардзинба.Артисты зачитали отрывки из мемуаров Ардзинба, рассказали о главных этапах его жизни — о пути в науку, об учебе в Москве, о том, как он пришел в политику и отстаивал интересы своей Родины. В театрализованном представлении показали и драматичный период Отечественной войны народа Абхазии, испытания, которые пришлось пройти республике и роль Владислава Ардзинба, который привел народ к победе и обретению независимости. Театрализованное представление организовано управлением культуры Администрации Сухума. В нем приняли участие актеры Государственного Молодежного театра, детская студия РУСДРАМа "Чик", ансамбли "Шьаратын", "Мырзакан", Государственный заслуженный ансамбль народной песни и танца имени Василия Царгуш, певцы Дмитрий Пипия и Сати Какубава.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250304/vladislav-ardzinba---istorik-i-politik-izmenivshiy-khod-istorii-abkhazii-1054025443.html

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