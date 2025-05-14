https://sputnik-abkhazia.ru/20250514/arestovany-podozrevaemye-v-ubiystve-garri-avidzba-1054921333.html
Арестованы подозреваемые в убийстве Гарри Авидзба
Арестованы подозреваемые в убийстве Гарри Авидзба
Sputnik Абхазия
Убийство произошло примерно в полдень 9 мая, Авидзба скончался на месте. 14.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-14T13:27+0300
2025-05-14T13:27+0300
2025-05-14T13:27+0300
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СУХУМ, 14 мая - Sputnik. Арестованы подозреваемые в убийстве, совершенном 9 мая в Сухуме, сообщили в пресс-службе ГенпрокуратурыМероприятия, направленные на установление и задержание других лиц причастных к преступлению, продолжаются.В пятницу, 9 мая, ориентировочно в 11:55 злоумышленники подъехали на белом Toyota Alphard с номерами М101ММ RSO на перекресток улиц 4 Марта и Генерала Аршба. Из незаконно хранимого огнестрельного оружия преступники не менее 6 раз выстрелили в Гарри Авидзба, после чего скрылись.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250510/ugolovnoe-delo-vozbuzhdeno-po-faktu-ubiystva-v-sukhume-1054879020.html
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абхазия, новости
Арестованы подозреваемые в убийстве Гарри Авидзба
Убийство произошло примерно в полдень 9 мая, Авидзба скончался на месте.
СУХУМ, 14 мая - Sputnik.
Арестованы подозреваемые в убийстве, совершенном 9 мая в Сухуме, сообщили
в пресс-службе Генпрокуратуры
Решение о заключении под стражу Георгия Ахуба и Алхаса Ахуба принял Сухумский горсуд.
Мероприятия, направленные на установление и задержание других лиц причастных к преступлению, продолжаются.
В пятницу, 9 мая, ориентировочно в 11:55 злоумышленники подъехали на белом Toyota Alphard с номерами М101ММ RSO на перекресток улиц 4 Марта и Генерала Аршба.
Из незаконно хранимого огнестрельного оружия преступники не менее 6 раз выстрелили в Гарри Авидзба, после чего скрылись.