https://sputnik-abkhazia.ru/20250514/arestovany-podozrevaemye-v-ubiystve-garri-avidzba-1054921333.html

Арестованы подозреваемые в убийстве Гарри Авидзба

Арестованы подозреваемые в убийстве Гарри Авидзба

Sputnik Абхазия

Убийство произошло примерно в полдень 9 мая, Авидзба скончался на месте. 14.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-14T13:27+0300

2025-05-14T13:27+0300

2025-05-14T13:27+0300

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СУХУМ, 14 мая - Sputnik. Арестованы подозреваемые в убийстве, совершенном 9 мая в Сухуме, сообщили в пресс-службе ГенпрокуратурыМероприятия, направленные на установление и задержание других лиц причастных к преступлению, продолжаются.В пятницу, 9 мая, ориентировочно в 11:55 злоумышленники подъехали на белом Toyota Alphard с номерами М101ММ RSO на перекресток улиц 4 Марта и Генерала Аршба. Из незаконно хранимого огнестрельного оружия преступники не менее 6 раз выстрелили в Гарри Авидзба, после чего скрылись.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250510/ugolovnoe-delo-vozbuzhdeno-po-faktu-ubiystva-v-sukhume-1054879020.html

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