https://sputnik-abkhazia.ru/20250514/nanba-meropriyatiyakh-k-80-letiyu-ardzinba-budut-prokhodit-v-abkhazii-i-za-rubezhom-1054929409.html
Нанба: мероприятиях к 80-летию Ардзинба будут проходить в Абхазии и за рубежом
Нанба: мероприятиях к 80-летию Ардзинба будут проходить в Абхазии и за рубежом
Sputnik Абхазия
Указом президента Бадры Гунба 2025 год в Абхазии был объявлен годом Владислава Ардзинба. Главой комиссии по проведению памятных мероприятий к 80-летию первого... 14.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-14T19:37+0300
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СУХУМ, 14 мая - Sputnik. Мероприятия, посвященные Владиславу Ардзинба, будут проходить до конца года не только в Абхазии, но и за рубежом, рассказал Sputnik вице-премьер Абхазии Джансух Нанба. Научные конференции, общественные встречи, культурно-массовые события организуют в местах проживания диаспоры в Турции, в разных городах России. Нанба подчеркнул, что Ардзинба — герой, приведший абхазский народ к победе и построению собственного государства. Первый президент Абхазии Владислав Ардзинба родился 14 мая 1945 года. Указом президента Бадры Гунба 2025 год в республике был объявлен годом Владислава Ардзинба. Главой комиссии по проведению памятных мероприятий к 80-летию первого президента республики стал вице-премьер Джансух Нанба.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250514/torzhestvennoe-zasedanie-k-80-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-vladislava-ardzinba-proshlo-v-sukhume-1054924169.html
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абхазия, новости, владислав ардзинба
Нанба: мероприятиях к 80-летию Ардзинба будут проходить в Абхазии и за рубежом
Указом президента Бадры Гунба 2025 год в Абхазии был объявлен годом Владислава Ардзинба. Главой комиссии по проведению памятных мероприятий к 80-летию первого президента республики стал вице-премьер Джансух Нанба.
СУХУМ, 14 мая - Sputnik. Мероприятия, посвященные Владиславу Ардзинба, будут проходить до конца года не только в Абхазии, но и за рубежом, рассказал Sputnik вице-премьер Абхазии Джансух Нанба.
Научные конференции, общественные встречи, культурно-массовые события организуют в местах проживания диаспоры в Турции, в разных городах России.
Нанба подчеркнул, что Ардзинба — герой, приведший абхазский народ к победе и построению собственного государства.
"Мы будем вечно помнить и передавать эту память последующим поколениям для того, чтобы и в будущем наше государство всегда оставалось таким же прекрасным, суверенным и независимым", — подчеркнул он.
Первый президент Абхазии Владислав Ардзинба родился 14 мая 1945 года.
Указом президента Бадры Гунба 2025 год в республике был объявлен годом Владислава Ардзинба. Главой комиссии по проведению памятных мероприятий к 80-летию первого президента республики стал вице-премьер Джансух Нанба.