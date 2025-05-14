https://sputnik-abkhazia.ru/20250514/nanba-meropriyatiyakh-k-80-letiyu-ardzinba-budut-prokhodit-v-abkhazii-i-za-rubezhom-1054929409.html

Нанба: мероприятиях к 80-летию Ардзинба будут проходить в Абхазии и за рубежом

Нанба: мероприятиях к 80-летию Ардзинба будут проходить в Абхазии и за рубежом

Sputnik Абхазия

Указом президента Бадры Гунба 2025 год в Абхазии был объявлен годом Владислава Ардзинба. Главой комиссии по проведению памятных мероприятий к 80-летию первого... 14.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-14T19:37+0300

2025-05-14T19:37+0300

2025-05-14T19:37+0300

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СУХУМ, 14 мая - Sputnik. Мероприятия, посвященные Владиславу Ардзинба, будут проходить до конца года не только в Абхазии, но и за рубежом, рассказал Sputnik вице-премьер Абхазии Джансух Нанба. Научные конференции, общественные встречи, культурно-массовые события организуют в местах проживания диаспоры в Турции, в разных городах России. Нанба подчеркнул, что Ардзинба — герой, приведший абхазский народ к победе и построению собственного государства. Первый президент Абхазии Владислав Ардзинба родился 14 мая 1945 года. Указом президента Бадры Гунба 2025 год в республике был объявлен годом Владислава Ардзинба. Главой комиссии по проведению памятных мероприятий к 80-летию первого президента республики стал вице-премьер Джансух Нанба.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250514/torzhestvennoe-zasedanie-k-80-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-vladislava-ardzinba-proshlo-v-sukhume-1054924169.html

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