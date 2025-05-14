https://sputnik-abkhazia.ru/20250514/torzhestvennoe-zasedanie-k-80-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-vladislava-ardzinba-proshlo-v-sukhume-1054924169.html

Торжественное заседание к 80-летию со дня рождения Владислава Ардзинба прошло в Сухуме

Торжественное заседание к 80-летию со дня рождения Владислава Ардзинба прошло в Сухуме

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 14 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Торжественное заседание, посвященное 80-летию со дня рождения Владислава Ардзинба, началось в Абхазском драматическом... 14.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-14T14:58+0300

2025-05-14T14:58+0300

2025-05-14T15:32+0300

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СУХУМ, 14 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Торжественное заседание, посвященное 80-летию со дня рождения Владислава Ардзинба, началось в Абхазском драматическом театре. Перед собравшимися выступил президент Бадра Гунба. Он отметил огромный вклад Ардзинба в основание современного абхазского государства. Гунба добавил, что выбор профессии Ардзинба, профессии историка, имел судьбоносное значение для всего абхазского народа. "Это способствовало его становлению как системного аналитика древних цивилизаций. Изучение опыта древних народов в военно-политическом и государственном строительстве стало востребованным в будущей государственной деятельности Владислава Ардзинба", – сказал Бадра Гунба. Президент также отметил решающую роль Владислава Ардзинба в победе над грузинскими захватчиками в 1992-1993 годах. "В этот тяжелый период ученый и политик Владислав Ардзинба стал военным стратегом и главнокомандующим. С 18 августа 1992 года – главнокомандующим Вооруженными силами Абхазии. Он проявил себя решительным и волевым лидером, сумевшим сплотить общество перед угрозой тотального уничтожения, организовать сопротивление агрессору", – добавил Гунба. Кроме того, глава государства подчеркнул, что имя Владислава Ардзинба останется ориентиром и путеводной звездой, пока будет существовать абхазский народ, свободе и независимости которого он посвятил свои знания и жизнь.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250514/pervyy-lider-pamyati-vladislava-ardzinba-1054915509.html

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