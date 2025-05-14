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Освобожден населенный пункт Михайловка в ДНР
Освобожден населенный пункт Михайловка в ДНР
Sputnik Абхазия
Потери ВСУ за сутки в зоне проведения спецоперации составили более 1 300 военнослужащих, четыре танка и 17 бронемашин, следует из данных Минобороны. 14.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-14T17:32+0300
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СУХУМ, 14 мая – Sputnik. Освобожден населенный пункт Михайловка Донецкой Народной Республики, сообщили в Министерстве обороны России.Оперативно-тактической авиацией, ударными БпЛА, ракетными войсками и артиллерией России за сутки нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, месту хранения безэкипажных катеров, складам боеприпасов, пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 141 районе. Средствами ПВО за сутки сбиты пять управляемых авиационных бомб JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, 162 украинских беспилотника. Всего с начала СВО уничтожены: 662 самолета, 283 вертолета, 57 106 беспилотников, 605 ЗРК, 23 319 танков и других боевых бронированных машин, 1 563 боевые машины реактивных систем залпового огня, 24 872 орудия полевой артиллерии и минометов, 35 442 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250513/rossiyskie-voyska-osvobodili-naselennyy-punkt-mirolyubovka-v-dnr-1054910106.html
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Освобожден населенный пункт Михайловка в ДНР
17:32 14.05.2025 (обновлено: 17:57 14.05.2025)
Потери ВСУ за сутки в зоне проведения спецоперации составили более 1 300 военнослужащих, четыре танка и 17 бронемашин, следует из данных Минобороны.
СУХУМ, 14 мая – Sputnik. Освобожден населенный пункт Михайловка Донецкой Народной Республики, сообщили в Министерстве обороны России.
"Решительными действиями подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Михайловка Донецкой Народной Республики", – говорится в публикации.
Оперативно-тактической авиацией, ударными БпЛА, ракетными войсками и артиллерией России за сутки нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, месту хранения безэкипажных катеров, складам боеприпасов, пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 141 районе.
Средствами ПВО за сутки сбиты пять управляемых авиационных бомб JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, 162 украинских беспилотника.
Всего с начала СВО уничтожены: 662 самолета, 283 вертолета, 57 106 беспилотников, 605 ЗРК, 23 319 танков и других боевых бронированных машин, 1 563 боевые машины реактивных систем залпового огня, 24 872 орудия полевой артиллерии и минометов, 35 442 единицы специальной военной автомобильной техники.