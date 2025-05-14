Память Владислава Ардзинба почтили в Нижней Эшере
12:27 14.05.2025 (обновлено: 12:59 14.05.2025)
© Sputnik / Томас ТхайцукВозложение цветов у мемориала Владислава Ардзинба
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Владислав Ардзинба — доктор исторических наук, государственный деятель, первый президент Абхазии. Он родился 80 лет назад, 14 мая 1945 года.
СУХУМ, 14 мая – Sputnik. Церемония возложения цветов к мемориалу первого президента Абхазии Владислава Ардзинба прошла в Нижней Эшере.
Память основоположника современного абхазского государства почтили президент Бадра Гунба, вице-президент Беслан Бигвава, премьер-министр Владимир Делба, спикер Парламента Лаша Ашуба, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, общественные и политические деятели.
© Sputnik / Томас ТхайцукВозложение цветов у мемориала Владислава Ардзинба
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Возложение цветов у мемориала Владислава Ардзинба
© Sputnik / Томас ТхайцукВозложение цветов у мемориала Владислава Ардзинба
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Возложение цветов у мемориала Владислава Ардзинба
© Sputnik / Томас ТхайцукВозложение цветов у мемориала Владислава Ардзинба
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Возложение цветов у мемориала Владислава Ардзинба
© Sputnik / Томас ТхайцукВозложение цветов у мемориала Владислава Ардзинба
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Возложение цветов у мемориала Владислава Ардзинба
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Возложение цветов у мемориала Владислава Ардзинба
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Возложение цветов у мемориала Владислава Ардзинба
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Возложение цветов у мемориала Владислава Ардзинба
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Возложение цветов у мемориала Владислава Ардзинба
Президент Бадра Гунба подчеркнул, что Владислав Ардзинба навеки останется в памяти народа Абхазии, его дело продолжат многие поколения жителей страны.
"Это человек, который приложил весь свой опыт, профессионализм, душу, сердце ради сохранения собственного многострадального народа, который веками боролся за независимость и возможность жить на собственной земле", — подчеркнул он.
Гунба добавил, что в Нижней Эшере появится музей Владислава Ардзинба. На стадии проектирования он был частью мемориального комплекса, но так и не был построен.
"Мы приложим все усилия, чтобы этот комплекс был полноценным, чтобы каждый имел возможность соприкоснуться с артефактами, вещами, книгами, историческими событиями, которые он пронес через свою жизнь", – заявил он.