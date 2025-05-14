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Память Владислава Ардзинба почтили в Нижней Эшере

Память Владислава Ардзинба почтили в Нижней Эшере

Sputnik Абхазия

Владислав Ардзинба — доктор исторических наук, государственный деятель, первый президент Абхазии. Он родился 80 лет назад, 14 мая 1945 года. 14.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-14T12:27+0300

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СУХУМ, 14 мая – Sputnik. Церемония возложения цветов к мемориалу первого президента Абхазии Владислава Ардзинба прошла в Нижней Эшере. Президент Бадра Гунба подчеркнул, что Владислав Ардзинба навеки останется в памяти народа Абхазии, его дело продолжат многие поколения жителей страны. "Это человек, который приложил весь свой опыт, профессионализм, душу, сердце ради сохранения собственного многострадального народа, который веками боролся за независимость и возможность жить на собственной земле", — подчеркнул он.Гунба добавил, что в Нижней Эшере появится музей Владислава Ардзинба. На стадии проектирования он был частью мемориального комплекса, но так и не был построен."Мы приложим все усилия, чтобы этот комплекс был полноценным, чтобы каждый имел возможность соприкоснуться с артефактами, вещами, книгами, историческими событиями, которые он пронес через свою жизнь", – заявил он.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250514/pervyy-lider-pamyati-vladislava-ardzinba-1054915509.html

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