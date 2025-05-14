https://sputnik-abkhazia.ru/20250514/pervyy-lider-pamyati-vladislava-ardzinba-1054915509.html

Первый лидер: памяти Владислава Ардзинба

Первый лидер: памяти Владислава Ардзинба

Sputnik Абхазия

Первый президент Республики Абхазия, Герой Абхазии, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" ("Честь и слава") I степени Владислав Ардзинба родился ровно 80 лет назад – 14... 14.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-14T09:00+0300

2025-05-14T09:00+0300

2025-05-14T10:40+0300

владислав ардзинба

в абхазии

абхазия

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0c/17/1031510249_0:0:1400:789_1920x0_80_0_0_1e47f28407f277ae03b6d1bec821e2b6.jpg

О том, какой путь прошел первый руководитель независимой Абхазии, каких успехов добился в строительстве независимого государства, читайте в материале Sputnik.SputnikПуть в большую политикуВладислав Ардзинба родился 14 мая 1945 года в селе Нижняя Эшера Сухумского района Абхазской АССР. Его детство и школьные годы прошли в родном селе. Отец, Ардзинба Григорий Константинович, – участник Великой Отечественной войны, многие годы проработал преподавателем истории и завучем, мать, Язычба Надежда Шабановна, работала деловодом в школе.В 1966 году Владислав Ардзинба окончил исторический факультет Сухумского государственного педагогического института и поступил в аспирантуру Института востоковедения Академии наук СССР в Москве. Работал в институте с 1969 по 1988 год, занимаясь изучением истории, культуры и религии древних народов Малой Азии. Ардзинба защитил кандидатскую диссертацию в 1971 году, а доктором исторических наук стал в 1985 году. Он возглавлял сектор идеологии и культуры Древнего Востока Института Востоковедения Академии наук СССР и написал более 40 научных трудов.В большую политику Владислав Ардзинба пришел в конце 80-х годов на волне заметного подъема национально-освободительного движения в Абхазии.После ухода из жизни видного абхазского ученого, профессора Георгия Алексеевича Дзидзария происходит выдвижение доктора исторических наук Владислава Ардзинба на должность директора Абхазского института языка, литературы и истории имени Д. Гулиа.Одной из приоритетных задач, стоявших в то время перед Абхазским институтом было восстановление подлинной истории абхазского народа, подвергавшейся грубейшей фальсификации со стороны Грузии на протяжении многих десятилетий.НФА "Аидгылара" проводил большую работу по консолидации всех прогрессивных и демократически настроенных слоев абхазского общества в тот сложный и очень ответственный период.Владислав Ардзинба с момента возникновения новой мощной политической организации оказывал помощь ее лидерам, посещая заседания НФА, участвуя в составлении основополагающих программ и уставных документов. Руководители "Аидгылара" со своей стороны нередко обращались к нему за консультациями по наиболее сложным политическим вопросам, требовавшим научной мотивировки и аргументации.Период, когда Владислав Ардзинба был избран председателем Верховного Совета Абхазской АССР, был довольно напряженным, так как уже было известно о планах Грузии выйти из состава Советского Союза, отмечала в одном из интервью общественный и политический деятель Нателла Акаба."Активно шел процесс распада СССР. Я думаю, что движение "Аидгылара" сыграло положительную роль, потому что наш Парламент стал очень сильным. Тогда существовала система квот – 28 депутатов были абхазы, 26 – грузины и 11 – люди других национальностей. Мне кажется, что грузины на это согласились, так как были уверены в том, что грузины и неабхазы встанут на их сторону, но в действительности получилось не так. Большинство русских и армян все-таки поддержали нас во время голосования и удалось избрать Ардзинба", – рассказывала Акаба.Нателла Акаба и на тот момент будущий президент Абхазии Владислав Ардзинба были знакомы еще задолго до тех событий. Познакомились они во время учебы в Институте востоковедения, педагоги которого, по словам Акаба, хорошо отзывались об Ардзинба и характеризовали его как умного, незаурядного человека.Министр торговли и депутат Верховного Совета Абхазской АССР той поры Лили Бганба вспоминала, что тогдашний руководитель Коммунистической партии Борис Адлейба и секретарь партии Рафет Бутба, зная умения и качества Ардзинба, предложили ему вернуться в Абхазию из Москвы, где он тогда работал. Ардзинба согласился, в 1989 году он был избран депутатом Верховного Совета Абхазской АССР.Спустя год его кандидатуру выдвинули на пост председателя. Голосование по вопросу избрания председателя проходило в открытом формате, и никто не проголосовал против Ардзинба."Будет неправдой, если я скажу, что грузинские депутаты хотели видеть Ардзинба на этой должности, но так как голосование было открытым, никто не смог отклонить его кандидатуру", – отмечала Бганба и рассказывала, что на предварительных обсуждениях кандидатуры на пост председателя грузинские депутаты также не выражали свой протест, больше слушали и молчали.ВойнаВ 1990 году Ардзинба избирается председателем Верховного Совета Абхазской АССР. Новый лидер республики стал проводником курса, направленного на реализацию неотъемлемого права народа Абхазии на самоопределение.25 августа 1990 года на сессии Верховного Совета была принята декларация, в соответствии с которой Абхазия провозглашалась суверенным государством. Тбилиси объявил ее недействительной и не имеющей юридической силы. Вскоре после этого, 14 августа 1992 года, Грузия развязала войну против Абхазии.В этот тяжелый период истории республики Владислав Ардзинба выступил с обращением к народу, в котором призвал встать на защиту Родины."Уважаемые граждане Абхазии! Я обращаюсь к вам в этот трудный час. На нашу землю вторглись вооруженные формирования Госсовета Грузии, в числе которых уголовные элементы, которые сеют смерть и разрушения на нашей земле. Но не было и нет оснований для такой варварской акции на территории маленькой Абхазии. Мы жили тихо и мирно в своем доме, не без споров, не без проблем, но пытались решать эти проблемы мирным, цивилизованным путем. И не было ничего необычного в том, что мы предложили именно так строить взаимоотношения Абхазии и Грузии. Ведь никто не начинал войны, когда в Российской Федерации был создан и подписан федеративный договор, и народы нашли взаимопонимание. На наши предложения решить вопросы взаимоотношений мирным, цивилизованным путем нам ответили танками, самолетами, пушками, убийствами, грабежами. И это как раз показывает истинную суть нынешнего руководства Грузии. Наконец-то оно уже не может скрываться за характерным для него фарисейством. Снята ужасная маска. Руководство, которое виновно в крови грузин в Тбилиси и в других регионах Грузии – мегрельцев в Мегрелии, осетин в Осетии, а теперь к ним прибавились абхазы и все население нашей многострадальной Родины. Я должен сказать, что мир знает, в какое положение поставлена Абхазия. Мир решительно осуждает эту варварскую акцию, и его моральная и материальная поддержка нам обеспечена. Естественно, нелегко об этом говорить, когда, возможно, сейчас, в ту минуту, когда я говорю, в вашем доме происходит грабеж, когда избивают людей, когда не гарантирована сама жизнь человека. Но поймите, мне тоже очень нелегко, очень трудно, но я глубоко уверен в том, что у нас есть соответствующая поддержка. С сегодняшнего дня любой самолет, вертолет, который будет обстреливать мирное население, будет уничтожаться… Я думаю, что мы должны выстоять в этот трудный час, и мы выстоим, мы нанесем поражение тем, кто вносит вражду между народами Грузии и Абхазии".18 августа Владислав Ардзинба возглавил экстренно созданный Государственный Комитет обороны. Он лично стал руководить мобилизацией взрослого населения Абхазии в возрасте от 18 до 40 лет.Под руководством Владислава Ардзинба Абхазия сумела отстоять свою свободу, одержав Победу в Отечественной войне 30 сентября 1993 года.Слово о ВладиславеО первом президенте Абхазии написано и сказано немало, оценки сводятся к тому, что Владислав Ардзинба стал руководителем страны в самый тяжелый период современной истории и сумел добиться Победы в Отечественной войне."Владислав Григорьевич Ардзинба – духовный и интеллектуальный гений, вышедший из абхазской этнической среды и сумевший реально воплотить в жизнь многовековую мечту родного народа о независимом и свободном развитии. При жизни героя не принято сооружать памятники, но Владислав Григорьевич своим героизмом воздвиг себе нерукотворный памятник, равный по величию Парфенону", – говорил в одном из интервью ученый Леонид Саманба.Депутат Государственной Думы России Константин Затулин сравнил Владислава Ардзинба с итальянским лидером Гарибальди."Как Гарибальди в истории Италии, как Уоллес для шотландцев, Владислав Ардзинба был, есть и навсегда останется великим национальным героем абхазского народа, лидером, которого народ рождает, быть может, однажды, в самый ответственный момент в своей истории", – сказал он.Поэт и общественный деятель Геннадий Аламиа считает, что Ардзинба был послан абхазскому народу высшими силами, и такие люди не умирают. В одном из своих стихотворений он отмечает, что есть дата рождения Владислава Григорьевича, но нет даты его смерти."Для меня человек такого ранга не умер и никогда не умрет. От мала до велика у всех он в памяти и душе, поэтому он бессмертен. Мне помнится, как в начале войны в Абхазию приехали представители ООН. Они пытались убедить Владислава, что абхазы неправильно поступают, что весь мир против них, и что абхазы должны воссоединиться с Грузией. Выслушав их, Владислав не спеша взял слово. Говорил он около 15 минут. В итоге он их до того довел, что в конце встречи делегаты повторяли, что ООН ничего не решает, их слово не имеет силы, они могут только заявление сделать и все. Владислав был убежден, если постоянно соглашаться с тем, что тебе навязывают, то это гораздо хуже, чем поражение. Благодаря Владиславу наш маленький народ смог победить тогда, когда правители всех стран мира были против нас. Сам Владислав говорил: "Если я смогу пришвартовать корабль с абхазским народом у тихого берега, то для меня это будет самым большим счастьем". Действительно, он подвел нас к тихому берегу, принес нам свободу и независимость", – подчеркнул Аламиа.Доктор исторических наук Александр Крылов отмечал, что ученого Владислава Ардзинба идти в политику вынудила сама судьба.Владислав Ардзинба – первый президент Абхазии, историк, филолог, специалист по мифологии, культуре и истории древних народов Малой Азии, в частности хаттов и хеттов, доктор исторических наук, профессор, академик Академии наук Абхазии, Адыгской международной АН, лауреат международной Кондуровской премии. Герой Абхазии и кавалер ордена "Ахьдз-Апша" I степени.В 1990 году Владислав Ардзинба был избран председателем Верховного Совета Абхазии. С началом Отечественной войны он возглавил национально-освободительную борьбу народа Абхазии. 26 ноября 1994 года Ардзинба был избран президентом Абхазии, а 3 октября 1999 избран на второй президентский срок.В честь 80-летия со дня рождения 2025 год в Абхазии был объявлен годом Владислава Ардзинба. По всей стране запланированы памятные мероприятия, приуроченные к юбилейной дате.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250304/vladislav-ardzinba---istorik-i-politik-izmenivshiy-khod-istorii-abkhazii-1054025443.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230826/istoricheskaya-data-kak-abkhaziya-dokazala-svoyu-nezavisimost-1047678475.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250513/teatralizovannoe-predstavlenie-put-vladislava-proshlo-v-gosfilarmonii-1054913992.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

владислав ардзинба, абхазия