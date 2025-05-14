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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 15 мая

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 15 мая

Sputnik Абхазия

Погоду на территории черноморского побережья Абхазии формирует нестабильное барическое поле повышенного давления. 14.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-14T18:07+0300

2025-05-14T18:07+0300

2025-05-14T18:07+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 14 мая – Sputnik. В четверг, 15 мая, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.С полудня местами ожидается дождь разной интенсивности, гроза, туман.Атмосферное давление повышенное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами порывы до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью +7°С до +12°С, днем от +12°С до +17°С.Температура морской воды +14°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-90%.

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абхазия, погода в абхазии