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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 15 мая
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 15 мая
Sputnik Абхазия
Погоду на территории черноморского побережья Абхазии формирует нестабильное барическое поле повышенного давления. 14.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-14T18:07+0300
2025-05-14T18:07+0300
2025-05-14T18:07+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 14 мая – Sputnik. В четверг, 15 мая, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.С полудня местами ожидается дождь разной интенсивности, гроза, туман.Атмосферное давление повышенное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами порывы до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью +7°С до +12°С, днем от +12°С до +17°С.Температура морской воды +14°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-90%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 15 мая
Погоду на территории черноморского побережья Абхазии формирует нестабильное барическое поле повышенного давления.
СУХУМ, 14 мая – Sputnik. В четверг, 15 мая, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
С полудня местами ожидается дождь разной интенсивности, гроза, туман.
Атмосферное давление повышенное, нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами порывы до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +7°С до +12°С, днем от +12°С до +17°С.
Температура морской воды +14°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-90%.