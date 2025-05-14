https://sputnik-abkhazia.ru/20250514/reysy-nizhniy-novgorod--sukhum-budut-vypolnyatsya-po-pyatnitsam-s-30-maya-1054918650.html

Рейсы Нижний Новгород — Сухум будут выполняться по пятницам с 30 мая

Рейсы Нижний Новгород — Сухум будут выполняться по пятницам с 30 мая

Sputnik Абхазия

Первый рейс из Нижнего Новгорода приземлился в сухумском аэропорту имени Владислава Ардзинба в 21:44 13 мая. 14.05.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 14 мая – Sputnik. Регулярные рейсы из Нижнего Новгорода в Сухум будут выполняться с 30 мая по пятницам, сообщили в нижегородском аэропорту имени Чкалова.Выполняться полеты будут на воздушных судах Embraer 190 компании "Икар" с компоновкой 110 пассажирских мест. Первый рейс из Нижнего Новгорода должен был прилететь 6 мая. Он был отменен из-за временных ограничений на полеты, наложенных Росавиацией.Через неделю, 13 мая, первый самолет из Нижнего приземлился в аэропорту Сухума в 21:44. Его по традиции встречали водной аркой.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250513/pervyy-regulyarnyy-reys-iz-nizhnego-novgoroda-pribyl-v-sukhum-1054916158.html

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