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Ахсалба о погоде на конец мая в Абхазии: больше солнечных дней
Ахсалба о погоде на конец мая в Абхазии: больше солнечных дней
Sputnik Абхазия
Каким будет вторая половина мая, своим прогнозом в эфире радио Sputnik поделилась климатолог Асида Ахсалба. 16.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-16T12:13+0300
2025-05-16T12:13+0300
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Погода на вторую половину мая в Абхазии
Sputnik Абхазия
Последний месяц весны на календаре, но чего ждать от второй половины мая, в эфире радио Sputnik рассказала климатолог Асида Ахсалба.
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Чуть больше солнечных дней ожидается во второй половине мая, сказала Ахсалба."В воскресенье погода ухудшится, в понедельник тоже дожди. В воскресенье поднимется и ветер, но не шквальный, не ураган. Температура воздуха будет прогреваться в отдельные дни, в частности в субботу, порядка 26-27 градусов, а с понедельника температура воздуха будет понижаться, и соответственно осадки не ливневого характера будут. И так до конца месяца. В среднем температура воздуха от 18 до 20 градусов", –сказала Ахсалба.Слушайте подкаст.
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Ахсалба о погоде на конец мая в Абхазии: больше солнечных дней
12:13 16.05.2025 (обновлено: 12:22 16.05.2025)
Каким будет вторая половина мая, своим прогнозом в эфире радио Sputnik поделилась климатолог Асида Ахсалба.
Чуть больше солнечных дней ожидается во второй половине мая, сказала Ахсалба.
"В воскресенье погода ухудшится, в понедельник тоже дожди. В воскресенье поднимется и ветер, но не шквальный, не ураган. Температура воздуха будет прогреваться в отдельные дни, в частности в субботу, порядка 26-27 градусов, а с понедельника температура воздуха будет понижаться, и соответственно осадки не ливневого характера будут. И так до конца месяца. В среднем температура воздуха от 18 до 20 градусов", –сказала Ахсалба.