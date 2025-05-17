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Научно-художественный фестиваль Лӡаа Fest прошел в Гагрском районе
Научно-художественный фестиваль Лӡаа Fest прошел в Гагрском районе
Sputnik Абхазия
Цель фестиваля — вдохновить посетителей на бережное отношение к природе через искусство и культуру, а также показать, насколько важно сохранять окружающую... 17.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-17T21:17+0300
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СУХУМ, 17 мая - Sputnik. Научно-художественный фестиваль Лӡаа Fest прошел в сосновой роще села Лдзаа Гагрского района. "Нашей главной целью было показать, каким богатством мы обладаем. Замечательная локация, сосновая роща в селе Лдзаа, показывает, говорит, что это и есть настоящее богатство, которое необходимо защищать и оберегать. Каждая локация фестивале пропитана экологией и демонстрирует важность этой сферы", — подчеркнула Дбар. Программа состояла из научно-художественной выставки "Аҧса" ("Ель", прим.), лекционной программы, музыкальной экспедиции, художественной выставку, мастер-класса по лепке из глины, ярмарки.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250324/novoe-ograzhdenie-postroyat-po-perimetru-territorii-pitsunda-myusserskogo-zapovednika-1054222236.html
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абхазия, экология, новости
абхазия, экология, новости
Научно-художественный фестиваль Лӡаа Fest прошел в Гагрском районе
Цель фестиваля — вдохновить посетителей на бережное отношение к природе через искусство и культуру, а также показать, насколько важно сохранять окружающую среду.
СУХУМ, 17 мая - Sputnik. Научно-художественный фестиваль Лӡаа Fest прошел в сосновой роще села Лдзаа Гагрского района.
Он посвящен связи природы, культуры и науки. По словам организатора Софии Дбар, мероприятие вызвало большой ажиотаж — сотни людей посетили лекцию по экологии, выставки, ярмарку продукции местных предпринимателей. Большое внимание привлекли выступления Государственной хоровой капеллы и ансамбля народных инструментов
"Нашей главной целью было показать, каким богатством мы обладаем. Замечательная локация, сосновая роща в селе Лдзаа, показывает, говорит, что это и есть настоящее богатство, которое необходимо защищать и оберегать. Каждая локация фестивале пропитана экологией и демонстрирует важность этой сферы", — подчеркнула Дбар.
Программа состояла из научно-художественной выставки "Аҧса" ("Ель", прим.), лекционной программы, музыкальной экспедиции, художественной выставку, мастер-класса по лепке из глины, ярмарки.