https://sputnik-abkhazia.ru/20250517/nauchno-khudozhestvennyy-festival-laa-fest-proshel-v-gagrskom-rayone-1054962290.html

Научно-художественный фестиваль Лӡаа Fest прошел в Гагрском районе

Научно-художественный фестиваль Лӡаа Fest прошел в Гагрском районе

Sputnik Абхазия

Цель фестиваля — вдохновить посетителей на бережное отношение к природе через искусство и культуру, а также показать, насколько важно сохранять окружающую... 17.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-17T21:17+0300

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СУХУМ, 17 мая - Sputnik. Научно-художественный фестиваль Лӡаа Fest прошел в сосновой роще села Лдзаа Гагрского района. "Нашей главной целью было показать, каким богатством мы обладаем. Замечательная локация, сосновая роща в селе Лдзаа, показывает, говорит, что это и есть настоящее богатство, которое необходимо защищать и оберегать. Каждая локация фестивале пропитана экологией и демонстрирует важность этой сферы", — подчеркнула Дбар. Программа состояла из научно-художественной выставки "Аҧса" ("Ель", прим.), лекционной программы, музыкальной экспедиции, художественной выставку, мастер-класса по лепке из глины, ярмарки.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250324/novoe-ograzhdenie-postroyat-po-perimetru-territorii-pitsunda-myusserskogo-zapovednika-1054222236.html

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