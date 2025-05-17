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Объем транзакций в национальной платежной системе Абхазии составил 6,7 млрд руб
Объем транзакций в национальной платежной системе Абхазии составил 6,7 млрд руб
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 17 мая - Sputnik. В первом квартале 2025 года общий объем транзакций в национальной платежной системе Абхазии составил 6,7 млрд рублей. 17.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-17T09:00+0300
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2025-05-17T10:55+0300
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СУХУМ, 17 мая - Sputnik. В первом квартале 2025 года общий объем транзакций в национальной платежной системе Абхазии составил 6,7 млрд рублей. Объем операций по картам "Мир" в первом квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года вырос на 30%.Банковскими было оплачено товаров и услуг на общую сумму 2,3 млрд рублей, из них картами АПРА — на сумму 230 млн. Это превышает прошлогодний показатель на 20%.По картам АПРА "World" за пределами Абхазии граждане совершили покупок и сняли наличные в банкоматах России на сумму 127 млн рублей, в 2024 году этот показатель составлял 89 млн.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250225/sorok-milliardov-rubley-sostavili-obschie-oboroty-v-platezhnoy-sisteme-apra-v-2024-godu-1053905621.html
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банки, абхазия
Объем транзакций в национальной платежной системе Абхазии составил 6,7 млрд руб
09:00 17.05.2025 (обновлено: 10:55 17.05.2025)
СУХУМ, 17 мая - Sputnik. В первом квартале 2025 года общий объем транзакций в национальной платежной системе Абхазии составил 6,7 млрд рублей.
При этом на карты АПРА приходится 3 млрд рублей, на карты российских банков - 3,7 млрд, в том числе карты "Мир" - 3,1 млрд рублей.
Объем операций по картам "Мир" в первом квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года вырос на 30%.
Банковскими было оплачено товаров и услуг на общую сумму 2,3 млрд рублей, из них картами АПРА — на сумму 230 млн. Это превышает прошлогодний показатель на 20%.
По картам АПРА "World" за пределами Абхазии граждане совершили покупок и сняли наличные в банкоматах России на сумму 127 млн рублей, в 2024 году этот показатель составлял 89 млн.