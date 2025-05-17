https://sputnik-abkhazia.ru/20250517/obem-tranzaktsiy-v-natsionalnoy-platezhnoy-sisteme-abkhazii-sostavil-67-mlrd-rub-1054958964.html

Объем транзакций в национальной платежной системе Абхазии составил 6,7 млрд руб

Объем транзакций в национальной платежной системе Абхазии составил 6,7 млрд руб

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 17 мая - Sputnik. В первом квартале 2025 года общий объем транзакций в национальной платежной системе Абхазии составил 6,7 млрд рублей. 17.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-17T09:00+0300

2025-05-17T09:00+0300

2025-05-17T10:55+0300

в абхазии

банки

абхазия

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/07/17/1030601449_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_23a5355ba552a0131989c7bf96aff21f.jpg

СУХУМ, 17 мая - Sputnik. В первом квартале 2025 года общий объем транзакций в национальной платежной системе Абхазии составил 6,7 млрд рублей. Объем операций по картам "Мир" в первом квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года вырос на 30%.Банковскими было оплачено товаров и услуг на общую сумму 2,3 млрд рублей, из них картами АПРА — на сумму 230 млн. Это превышает прошлогодний показатель на 20%.По картам АПРА "World" за пределами Абхазии граждане совершили покупок и сняли наличные в банкоматах России на сумму 127 млн рублей, в 2024 году этот показатель составлял 89 млн.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250225/sorok-milliardov-rubley-sostavili-obschie-oboroty-v-platezhnoy-sisteme-apra-v-2024-godu-1053905621.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

банки, абхазия