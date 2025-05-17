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https://sputnik-abkhazia.ru/20250517/podpisan-ukaz-ob-uproschennom-poluchenii-grazhdanstva-rossii-grazhdanami-abkhazii-i-yuzhnoy-osetii-1054960164.html
Подписан указ об упрощенном получении гражданства России гражданами Абхазии и Южной Осетии
Подписан указ об упрощенном получении гражданства России гражданами Абхазии и Южной Осетии
Sputnik Абхазия
Подавать заявления о приеме в гражданство можно в посольства Абхазии и Южной Осетии, либо в органы МВД по месту регистрации или фактического проживания в... 17.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-17T13:16+0300
2025-05-17T13:16+0300
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СУХУМ, 17 мая - Sputnik. Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российского гражданства гражданами Абхазии и Южной Осетии. Документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов. Граждане, проживающие в республиках, могут подать заявления в российские посольства, живущие в России — в территориальный орган МВД по месту регистрации или фактического проживания. Выдача российских паспортов может осуществляться в Абхазии и Южной Осетии. Указ вступает в силу со дня опубликования.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250425/abkhaziya-i-rossiya-obmenyalis-gramotami-o-ratifikatsii-soglasheniya-o-dvoynom-grazhdanstve-1054618998.html
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Подписан указ об упрощенном получении гражданства России гражданами Абхазии и Южной Осетии

13:16 17.05.2025
© Sputnik / Гавриил Григоров/POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин встретился с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым
Президент Владимир Путин встретился с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым - Sputnik Абхазия, 1920, 17.05.2025
© Sputnik / Гавриил Григоров/POOL
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Подавать заявления о приеме в гражданство можно в посольства Абхазии и Южной Осетии, либо в органы МВД по месту регистрации или фактического проживания в России.
СУХУМ, 17 мая - Sputnik. Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российского гражданства гражданами Абхазии и Южной Осетии. Документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.
Получить российский паспорт могут граждане от 18 лет, обладавшие абхазским или югоосетинским гражданством на момент признания республик 26 августа 2008 года и не утратившие его на день подачи заявления о приеме в гражданство России.
Граждане, проживающие в республиках, могут подать заявления в российские посольства, живущие в России — в территориальный орган МВД по месту регистрации или фактического проживания.
Выдача российских паспортов может осуществляться в Абхазии и Южной Осетии.
Указ вступает в силу со дня опубликования.
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