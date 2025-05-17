https://sputnik-abkhazia.ru/20250517/podpisan-ukaz-ob-uproschennom-poluchenii-grazhdanstva-rossii-grazhdanami-abkhazii-i-yuzhnoy-osetii-1054960164.html

Подписан указ об упрощенном получении гражданства России гражданами Абхазии и Южной Осетии

Подписан указ об упрощенном получении гражданства России гражданами Абхазии и Южной Осетии

Sputnik Абхазия

Подавать заявления о приеме в гражданство можно в посольства Абхазии и Южной Осетии, либо в органы МВД по месту регистрации или фактического проживания в... 17.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-17T13:16+0300

2025-05-17T13:16+0300

2025-05-17T13:16+0300

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СУХУМ, 17 мая - Sputnik. Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российского гражданства гражданами Абхазии и Южной Осетии. Документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов. Граждане, проживающие в республиках, могут подать заявления в российские посольства, живущие в России — в территориальный орган МВД по месту регистрации или фактического проживания. Выдача российских паспортов может осуществляться в Абхазии и Южной Осетии. Указ вступает в силу со дня опубликования.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250425/abkhaziya-i-rossiya-obmenyalis-gramotami-o-ratifikatsii-soglasheniya-o-dvoynom-grazhdanstve-1054618998.html

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