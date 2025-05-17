https://sputnik-abkhazia.ru/20250517/rossiyskie-voyska-osvobodili-naselennyy-punkt-aleksandropol--v-dnr-1054961308.html

Российские войска освободили населенный пункт Александрополь в ДНР

Российские войска освободили населенный пункт Александрополь в ДНР

Sputnik Абхазия

Общие потери ВСУ в зоне спецоперации за сутки составили до 1 345 военнослужащих, следует из сводки Минобороны. 17.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-17T15:25+0300

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СУХУМ, 17 мая - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Александрополь в ДНР, сообщили в Минобороны России.Оперативно-тактической авиацией, ударными БпЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение складам боеприпасов и горючего, местам хранения БпЛА, объектам инфраструктуры военного аэродрома, пунктам временной дислокации ВСУ и наемников в 143 районах.Средствами ПВО сбиты три управляемые авиабомбы JDAM и реактивный снаряд HIMARS, а также 80 украинских беспилотников.Всего с начала СВО уничтожены: 662 самолета, 283 вертолета, 57 516 БпЛА, 605 ЗРК, 23 366 танков и других боевых бронированных машин, 1 563 боевые машины РСЗО, 24 985 орудий полевой артиллерии и минометов, 35 593 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250516/rossiyskie-voyska-osvobodili-naselennyy-punkt-volnoe-pole-v-dnr-1054949686.html

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