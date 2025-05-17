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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250517/rossiyskie-voyska-osvobodili-naselennyy-punkt-aleksandropol--v-dnr-1054961308.html
Российские войска освободили населенный пункт Александрополь в ДНР
Российские войска освободили населенный пункт Александрополь в ДНР
Sputnik Абхазия
Общие потери ВСУ в зоне спецоперации за сутки составили до 1 345 военнослужащих, следует из сводки Минобороны. 17.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-17T15:25+0300
2025-05-17T15:25+0300
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СУХУМ, 17 мая - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Александрополь в ДНР, сообщили в Минобороны России.Оперативно-тактической авиацией, ударными БпЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение складам боеприпасов и горючего, местам хранения БпЛА, объектам инфраструктуры военного аэродрома, пунктам временной дислокации ВСУ и наемников в 143 районах.Средствами ПВО сбиты три управляемые авиабомбы JDAM и реактивный снаряд HIMARS, а также 80 украинских беспилотников.Всего с начала СВО уничтожены: 662 самолета, 283 вертолета, 57 516 БпЛА, 605 ЗРК, 23 366 танков и других боевых бронированных машин, 1 563 боевые машины РСЗО, 24 985 орудий полевой артиллерии и минометов, 35 593 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250516/rossiyskie-voyska-osvobodili-naselennyy-punkt-volnoe-pole-v-dnr-1054949686.html
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россия, украина, донбасс, новости, министерство обороны рф

Российские войска освободили населенный пункт Александрополь в ДНР

15:25 17.05.2025
© Sputnik / Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРазминирование освобожденных территорий в Курской области
Разминирование освобожденных территорий в Курской области - Sputnik Абхазия, 1920, 17.05.2025
© Sputnik / Сергей Бобылев
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Общие потери ВСУ в зоне спецоперации за сутки составили до 1 345 военнослужащих, следует из сводки Минобороны.
СУХУМ, 17 мая - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Александрополь в ДНР, сообщили в Минобороны России.
"Решительными действиями подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Александрополь Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Оперативно-тактической авиацией, ударными БпЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение складам боеприпасов и горючего, местам хранения БпЛА, объектам инфраструктуры военного аэродрома, пунктам временной дислокации ВСУ и наемников в 143 районах.
Средствами ПВО сбиты три управляемые авиабомбы JDAM и реактивный снаряд HIMARS, а также 80 украинских беспилотников.
Всего с начала СВО уничтожены: 662 самолета, 283 вертолета, 57 516 БпЛА, 605 ЗРК, 23 366 танков и других боевых бронированных машин, 1 563 боевые машины РСЗО, 24 985 орудий полевой артиллерии и минометов, 35 593 единицы специальной военной автомобильной техники.
Боевая работа РСЗО Град-1 25 общевойсковой армии группировки войск Запад на Краснолиманском участке фронта в ЛНР - Sputnik Абхазия, 1920, 16.05.2025
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