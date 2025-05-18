Бадра Гунба совершил инспекционную поездку в Гудаутский район
14:26 18.05.2025 (обновлено: 16:17 18.05.2025)
© Foto / Пресс-служба президента АбхазииПрезидент проинспектировал ход ремонтно-восстановительных работ в Гудаутском районе
© Foto / Пресс-служба президента Абхазии
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Стихия нанесла ущерб 27 домам в Гудаутском районе и одной школе, общая площадь кровельных работ — 3500 квадратных метров, общая стоимость — около 16,7 млн рублей.
СУХУМ, 18 мая - Sputnik, Бадри Есиава. Бадра Гунба совершил инспекционную поездку в Гудаутский район, пострадавший в результате ураганного ветра 10 мая.
По словам главы Управления капитального строительства Демира Гамисония, всего в Гудаутском районе пострадали 27 домов и одна школа. Общая площадь поврежденной кровли — 3 500 квадратных метров, ущерб оценивается в 16,7 млн рублей.
Сначала глава государства побывал в селе Приморское. Там в доме семьи Атавиных ураган снес более 100 квадратных метров кровли и принес на участок листы профнастила с крыши соседней гостиницы. Власти уже установили в доме новую крышу и новый бак с водой, скоро уберут принесенный ветром профнастил.
© Foto / Пресс-служба президента АбхазииПрезидент проинспектировал ход ремонтно-восстановительных работ в Гудаутском районе
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© Foto / Пресс-служба президента Абхазии
Президент проинспектировал ход ремонтно-восстановительных работ в Гудаутском районе
© Foto / Пресс-служба президента АбхазииПрезидент проинспектировал ход ремонтно-восстановительных работ в Гудаутском районе
2/2
© Foto / Пресс-служба президента Абхазии
Президент проинспектировал ход ремонтно-восстановительных работ в Гудаутском районе
1/2
© Foto / Пресс-служба президента Абхазии
Президент проинспектировал ход ремонтно-восстановительных работ в Гудаутском районе
2/2
© Foto / Пресс-служба президента Абхазии
Президент проинспектировал ход ремонтно-восстановительных работ в Гудаутском районе
Затем Гунба побывал в селе Аацы. Он посетил дом семьи Аппба, там снесло крышу общей площадью 242 квадратных метра. Работы по ее восстановлению уже начались.
В селе Лыхны Бадра Гунба осмотрел здание администрации, большая часть которого не функционирует. Там хотят построить борцовский зал. Заслуженный тренер Абхазии Нарчоу Лазба рассказал президенту, что сельским детям приходится ездить в Гудауту чтобы заниматься спортом, часто мест на всех не хватает. После ремонта в секции смогут заниматься до 40 детей, а в будущем их число может вырасти.
Гунба поручил УКС составить смету на замену окон и ремонт фасада здания администрации, установить двери в зал совещаний для консервации помещения.
© Foto / Пресс-служба президента АбхазииПрезидент проинспектировал ход ремонтно-восстановительных работ в Гудаутском районе
1/2
© Foto / Пресс-служба президента Абхазии
Президент проинспектировал ход ремонтно-восстановительных работ в Гудаутском районе
© Foto / Пресс-служба президента АбхазииПрезидент проинспектировал ход ремонтно-восстановительных работ в Гудаутском районе
2/2
© Foto / Пресс-служба президента Абхазии
Президент проинспектировал ход ремонтно-восстановительных работ в Гудаутском районе
1/2
© Foto / Пресс-служба президента Абхазии
Президент проинспектировал ход ремонтно-восстановительных работ в Гудаутском районе
2/2
© Foto / Пресс-служба президента Абхазии
Президент проинспектировал ход ремонтно-восстановительных работ в Гудаутском районе
Кроме того, в селе может появиться детский сад. После осмотра здания на территории чайного совхоза, где до войны 1992-1993 годов были ясли, было принято решение, что восстановлению оно не подлежит. Для садика будут искать другое помещение.
В Лыхны президент также навестил многодетную семью Чеботаревых. Помимо поврежденной крыши, которую уже восстановили, он поручил УКС организовать ремонт дома с заменой электропроводки.
Кроме того, глава УКС Демир Гамисония доложил президенту о ремонте оползневого участка на въезде в село. Там нужно будет отвести воду и заасфальтировать дорогу. На это уйдет около месяца.
В селе Мгудзырхуа ветер повредил крыши пяти домов и школы. Руководство образовательного учреждения также попросило оказать помощь в косметическом ремонте подтопленных ливнем классов.
Затем президент отправился в Гудаутскую ЦРБ. Аппарат компьютерной томографии, один из двух, установленных в государственных медучреждениях Абхазии, вышел из строя полтора года назад - испортилась рентген-трубка.
Стоимость ремонта превышает 11,5 млн рублей, средства, по словам Бадры Гунба, выделят в ближайшее время.
Врач-рентгенолог Сария Лакоба рассказала, что в период пандемии обследование на КТ проходило около тысячи человек в месяц. Всего этот период врачи обследовали более 9 тысяч пациентов.