https://sputnik-abkhazia.ru/20250518/badra-gunba-sovershil-inspektsionnuyu-poezdku-v-gudautskiy-rayon-1054964550.html

Бадра Гунба совершил инспекционную поездку в Гудаутский район

Бадра Гунба совершил инспекционную поездку в Гудаутский район

Sputnik Абхазия

Стихия нанесла ущерб 27 домам в Гудаутском районе и одной школе, общая площадь кровельных работ — 3500 квадратных метров, общая стоимость — около 16,7 млн... 18.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-18T14:26+0300

2025-05-18T14:26+0300

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СУХУМ, 18 мая - Sputnik, Бадри Есиава. Бадра Гунба совершил инспекционную поездку в Гудаутский район, пострадавший в результате ураганного ветра 10 мая.Сначала глава государства побывал в селе Приморское. Там в доме семьи Атавиных ураган снес более 100 квадратных метров кровли и принес на участок листы профнастила с крыши соседней гостиницы. Власти уже установили в доме новую крышу и новый бак с водой, скоро уберут принесенный ветром профнастил. Затем Гунба побывал в селе Аацы. Он посетил дом семьи Аппба, там снесло крышу общей площадью 242 квадратных метра. Работы по ее восстановлению уже начались.В селе Лыхны Бадра Гунба осмотрел здание администрации, большая часть которого не функционирует. Там хотят построить борцовский зал. Заслуженный тренер Абхазии Нарчоу Лазба рассказал президенту, что сельским детям приходится ездить в Гудауту чтобы заниматься спортом, часто мест на всех не хватает. После ремонта в секции смогут заниматься до 40 детей, а в будущем их число может вырасти. Гунба поручил УКС составить смету на замену окон и ремонт фасада здания администрации, установить двери в зал совещаний для консервации помещения.Кроме того, в селе может появиться детский сад. После осмотра здания на территории чайного совхоза, где до войны 1992-1993 годов были ясли, было принято решение, что восстановлению оно не подлежит. Для садика будут искать другое помещение.В Лыхны президент также навестил многодетную семью Чеботаревых. Помимо поврежденной крыши, которую уже восстановили, он поручил УКС организовать ремонт дома с заменой электропроводки.Кроме того, глава УКС Демир Гамисония доложил президенту о ремонте оползневого участка на въезде в село. Там нужно будет отвести воду и заасфальтировать дорогу. На это уйдет около месяца.В селе Мгудзырхуа ветер повредил крыши пяти домов и школы. Руководство образовательного учреждения также попросило оказать помощь в косметическом ремонте подтопленных ливнем классов.Затем президент отправился в Гудаутскую ЦРБ. Аппарат компьютерной томографии, один из двух, установленных в государственных медучреждениях Абхазии, вышел из строя полтора года назад - испортилась рентген-трубка. Стоимость ремонта превышает 11,5 млн рублей, средства, по словам Бадры Гунба, выделят в ближайшее время.Врач-рентгенолог Сария Лакоба рассказала, что в период пандемии обследование на КТ проходило около тысячи человек в месяц. Всего этот период врачи обследовали более 9 тысяч пациентов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250513/gunba-sovershil-inspektsionnuyu-poezdku-v-postradavshiy-iz-za-silnogo-vetra-tkuarchal-1054905189.html

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