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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 19 мая
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 19 мая
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Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием нестабильного барического поля повышенного давления. 18.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-18T18:08+0300
2025-05-18T18:08+0300
2025-05-18T18:08+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 18 мая - Sputnik. В понедельник, 19 мая, Облачная погода с прояснениями, с ночи до полудня дождь разной интенсивности, гроза, туман, местами возможен дождь с градом.Атмосферное давление – повышенное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +11°С до +16°С.Температура морской воды +14°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 19 мая
Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием нестабильного барического поля повышенного давления.
СУХУМ, 18 мая - Sputnik. В понедельник, 19 мая, Облачная погода с прояснениями, с ночи до полудня дождь разной интенсивности, гроза, туман, местами возможен дождь с градом.
Атмосферное давление – повышенное, нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +11°С до +16°С.
Температура морской воды +14°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%.