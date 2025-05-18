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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250518/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-19-maya-1054965499.html
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 19 мая
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 19 мая
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием нестабильного барического поля повышенного давления. 18.05.2025, Sputnik Абхазия
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в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 18 мая - Sputnik. В понедельник, 19 мая, Облачная погода с прояснениями, с ночи до полудня дождь разной интенсивности, гроза, туман, местами возможен дождь с градом.Атмосферное давление – повышенное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +11°С до +16°С.Температура морской воды +14°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 19 мая

18:08 18.05.2025
© Sputnik / Томас ТхайцукЗарисовка весеннего города
Зарисовка весеннего города - Sputnik Абхазия, 1920, 18.05.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием нестабильного барического поля повышенного давления.
СУХУМ, 18 мая - Sputnik. В понедельник, 19 мая, Облачная погода с прояснениями, с ночи до полудня дождь разной интенсивности, гроза, туман, местами возможен дождь с градом.
Атмосферное давление – повышенное, нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +11°С до +16°С.
Температура морской воды +14°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%.
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