https://sputnik-abkhazia.ru/20250518/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-19-maya-1054965499.html

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 19 мая

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 19 мая

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием нестабильного барического поля повышенного давления. 18.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-18T18:08+0300

2025-05-18T18:08+0300

2025-05-18T18:08+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 18 мая - Sputnik. В понедельник, 19 мая, Облачная погода с прояснениями, с ночи до полудня дождь разной интенсивности, гроза, туман, местами возможен дождь с градом.Атмосферное давление – повышенное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +11°С до +16°С.Температура морской воды +14°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.

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абхазия, погода в абхазии