https://sputnik-abkhazia.ru/20250518/rossiyskie-voyska-osvobodili-naselennyy-punkt-bogatyr-v-dnr-1054965277.html
Российские войска освободили населенный пункт Богатырь в ДНР
Российские войска освободили населенный пункт Богатырь в ДНР
Sputnik Абхазия
В Минобороны подчеркнули, что в Богатыре ВСУ оборудовали опорный пункт, рассчитывая остановить продвижение группировки "Восток". 18.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-18T15:49+0300
2025-05-18T15:49+0300
2025-05-18T15:49+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
украина
новости
донбасс
министерство обороны рф
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/03/1f/1054285742_0:260:3071:1987_1920x0_80_0_0_738ced30a50d75defeebc5a7a261ab58.jpg
СУХУМ, 18 мая - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Богатырь в ДНР, сообщили в Минобороны России.Таким образом обороне ВСУ на Южно-Донецком направлении нанесен серьезный удар. Вооруженные силы Украины превратили Богатырь в мощный укрепрайон в нескольких километрах от границы с Днепропетровской областью.Благодаря скоординированной работе штурмовых групп, артиллерии и БпЛА, удалось уничтожить укрепления и огневые средства противника. После подавления основных очагов сопротивления российские военные провели зачистку территории и развернули российские флаги.Кроме того, за сутки оперативно-тактической авиацией, ударными БпЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, складам боеприпасов и горючего, местам хранения БпЛА, радиолокационным станциям, пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 139 районах. Средствами ПВО сбиты семь управляемых авиационных бомб JDAM и 75 украинских беспилотников.Всего с начала СВО уничтожены: 662 самолета, 283 вертолета, 57 591 беспилотник, 605 ЗРК, 23 384 танка и другие боевые бронированные машины, 1 563 боевые машины РСЗО, 25 019 орудий полевой артиллерии и минометов, 35 641 единица специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250515/svo-popytki-proryva-vsu-v-tetkino--agoniya-kievskogo-rezhima-1054926933.html
россия
украина
донбасс
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/03/1f/1054285742_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_5d32734119941951942d9b74ff89c5b9.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, украина, новости, донбасс, министерство обороны рф
россия, украина, новости, донбасс, министерство обороны рф
Российские войска освободили населенный пункт Богатырь в ДНР
В Минобороны подчеркнули, что в Богатыре ВСУ оборудовали опорный пункт, рассчитывая остановить продвижение группировки "Восток".
СУХУМ, 18 мая - Sputnik.
Российские войска освободили населенный пункт Богатырь в ДНР, сообщили
в Минобороны России.
Таким образом обороне ВСУ на Южно-Донецком направлении нанесен серьезный удар. Вооруженные силы Украины превратили Богатырь в мощный укрепрайон в нескольких километрах от границы с Днепропетровской областью.
"Оборонительные рубежи, опорные пункты с развитой инфраструктурой, более 1400 зданий и строений – на данном рубеже противник рассчитывал остановить продвижение подразделений группировки "Восток", - говорится в публикации.
Благодаря скоординированной работе штурмовых групп, артиллерии и БпЛА, удалось уничтожить укрепления и огневые средства противника. После подавления основных очагов сопротивления российские военные провели зачистку территории и развернули российские флаги.
Кроме того, за сутки оперативно-тактической авиацией, ударными БпЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, складам боеприпасов и горючего, местам хранения БпЛА, радиолокационным станциям, пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 139 районах.
Средствами ПВО сбиты семь управляемых авиационных бомб JDAM и 75 украинских беспилотников.
Всего с начала СВО уничтожены: 662 самолета, 283 вертолета, 57 591 беспилотник, 605 ЗРК, 23 384 танка и другие боевые бронированные машины, 1 563 боевые машины РСЗО, 25 019 орудий полевой артиллерии и минометов, 35 641 единица специальной военной автомобильной техники.