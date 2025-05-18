https://sputnik-abkhazia.ru/20250518/rossiyskie-voyska-osvobodili-naselennyy-punkt-bogatyr-v-dnr-1054965277.html

Российские войска освободили населенный пункт Богатырь в ДНР

Российские войска освободили населенный пункт Богатырь в ДНР

Sputnik Абхазия

В Минобороны подчеркнули, что в Богатыре ВСУ оборудовали опорный пункт, рассчитывая остановить продвижение группировки "Восток". 18.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-18T15:49+0300

2025-05-18T15:49+0300

2025-05-18T15:49+0300

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СУХУМ, 18 мая - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Богатырь в ДНР, сообщили в Минобороны России.Таким образом обороне ВСУ на Южно-Донецком направлении нанесен серьезный удар. Вооруженные силы Украины превратили Богатырь в мощный укрепрайон в нескольких километрах от границы с Днепропетровской областью.Благодаря скоординированной работе штурмовых групп, артиллерии и БпЛА, удалось уничтожить укрепления и огневые средства противника. После подавления основных очагов сопротивления российские военные провели зачистку территории и развернули российские флаги.Кроме того, за сутки оперативно-тактической авиацией, ударными БпЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, складам боеприпасов и горючего, местам хранения БпЛА, радиолокационным станциям, пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 139 районах. Средствами ПВО сбиты семь управляемых авиационных бомб JDAM и 75 украинских беспилотников.Всего с начала СВО уничтожены: 662 самолета, 283 вертолета, 57 591 беспилотник, 605 ЗРК, 23 384 танка и другие боевые бронированные машины, 1 563 боевые машины РСЗО, 25 019 орудий полевой артиллерии и минометов, 35 641 единица специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250515/svo-popytki-proryva-vsu-v-tetkino--agoniya-kievskogo-rezhima-1054926933.html

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