https://sputnik-abkhazia.ru/20250519/dvoynoe-grazhdanstvo-s-rossiey-chto-predusmatrivaet-soglashenie-1054960677.html

Двойное гражданство: что предусматривает соглашение между Россией и Абхазией

Двойное гражданство: что предусматривает соглашение между Россией и Абхазией

Sputnik Абхазия

25 апреля Абхазия и Россия подписали протокол об обмене грамотами о ратификации Соглашения об урегулировании вопросов двойного гражданства. Подписи под... 19.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-19T18:45+0300

2025-05-19T18:45+0300

2025-05-19T18:48+0300

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Документ был подписан в Москве 27 сентября 2022 года, Парламент Абхазии ратифицировал его 30 декабря 2022 года, Федеральное собрание России – 10 июля 2023 года.Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства России гражданами Абхазии и Южной Осетии в субботу, 17 мая. Он вступил в силу с момента опубликования.SputnikЧто предполагает соглашениеНа встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась 5 марта 2025 года, президент Абхазии Бадра Гунба отметил, что около 70% граждан Абхазии уже обладают гражданством Российской Федерации.Для того, чтобы вступить в российское гражданство, не нужно отказываться от абхазского.Согласно четвертой статье соглашения, человек с двойным гражданством пользуется правами на социальное обеспечение, образование, медицинское обслуживание в соответствии с законодательством той страны, на территории которой он постоянно проживает.В государствах, дипломатические отношения с которыми поддерживает только одна из стран или в которых есть дипломатические представительства или консульские учреждения только одного из государства, люди с двойным гражданством могут пользоваться защитой и покровительством представительств в полном объеме.Гражданство для детейВ одной из статьей документа говорится, что гражданство детей в возрасте до 14 лет следует гражданству родителей при условии, что ребенок не станет лицом без гражданства. Гражданство ребенка не меняется при изменении гражданства его родителей, лишенных родительских прав.До достижения совершеннолетия ребенком, состоящим в гражданстве обеих стран, родители могут выбрать ему гражданство на основании совместного письменного заявления о выходе ребенка из гражданства одной из стран.Также соглашение между Российской Федерацией и Республикой Абхазия об урегулировании вопросов двойного гражданства предусматривает предоставление информации о приобретении гражданами, имеющими одновременно паспорта России и Абхазии, гражданства третьего государства или о получении ими документа, подтверждающего право на постоянное проживание в иностранном государстве.Что касается особенности уголовного преследования лиц, обладающих гражданством обеих стран, взаимной правовой помощи по уголовным, административным, гражданским и семейным делам, исполнения приговоров и иных судебных решений могут быть урегулированы отдельным соглашением.Что необходимо для получения гражданства России в упрощенном порядкеВ первую очередь, нужно заполнить заявление. Граждане Абхазии, живущие в республике, подают заявление в российское диппредставительство, проживающие на территории России – в территориальный орган МВД по месту регистрации или фактического проживания в случае отсутствия регистрации.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250517/podpisan-ukaz-ob-uproschennom-poluchenii-grazhdanstva-rossii-grazhdanami-abkhazii-i-yuzhnoy-osetii-1054960164.html

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