https://sputnik-abkhazia.ru/20250519/dvoynoe-grazhdanstvo-s-rossiey-chto-predusmatrivaet-soglashenie-1054960677.html
Двойное гражданство: что предусматривает соглашение между Россией и Абхазией
Двойное гражданство: что предусматривает соглашение между Россией и Абхазией
Sputnik Абхазия
25 апреля Абхазия и Россия подписали протокол об обмене грамотами о ратификации Соглашения об урегулировании вопросов двойного гражданства. Подписи под... 19.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-19T18:45+0300
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Документ был подписан в Москве 27 сентября 2022 года, Парламент Абхазии ратифицировал его 30 декабря 2022 года, Федеральное собрание России – 10 июля 2023 года.Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства России гражданами Абхазии и Южной Осетии в субботу, 17 мая. Он вступил в силу с момента опубликования.SputnikЧто предполагает соглашениеНа встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась 5 марта 2025 года, президент Абхазии Бадра Гунба отметил, что около 70% граждан Абхазии уже обладают гражданством Российской Федерации.Для того, чтобы вступить в российское гражданство, не нужно отказываться от абхазского.Согласно четвертой статье соглашения, человек с двойным гражданством пользуется правами на социальное обеспечение, образование, медицинское обслуживание в соответствии с законодательством той страны, на территории которой он постоянно проживает.В государствах, дипломатические отношения с которыми поддерживает только одна из стран или в которых есть дипломатические представительства или консульские учреждения только одного из государства, люди с двойным гражданством могут пользоваться защитой и покровительством представительств в полном объеме.Гражданство для детейВ одной из статьей документа говорится, что гражданство детей в возрасте до 14 лет следует гражданству родителей при условии, что ребенок не станет лицом без гражданства. Гражданство ребенка не меняется при изменении гражданства его родителей, лишенных родительских прав.До достижения совершеннолетия ребенком, состоящим в гражданстве обеих стран, родители могут выбрать ему гражданство на основании совместного письменного заявления о выходе ребенка из гражданства одной из стран.Также соглашение между Российской Федерацией и Республикой Абхазия об урегулировании вопросов двойного гражданства предусматривает предоставление информации о приобретении гражданами, имеющими одновременно паспорта России и Абхазии, гражданства третьего государства или о получении ими документа, подтверждающего право на постоянное проживание в иностранном государстве.Что касается особенности уголовного преследования лиц, обладающих гражданством обеих стран, взаимной правовой помощи по уголовным, административным, гражданским и семейным делам, исполнения приговоров и иных судебных решений могут быть урегулированы отдельным соглашением.Что необходимо для получения гражданства России в упрощенном порядкеВ первую очередь, нужно заполнить заявление. Граждане Абхазии, живущие в республике, подают заявление в российское диппредставительство, проживающие на территории России – в территориальный орган МВД по месту регистрации или фактического проживания в случае отсутствия регистрации.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250517/podpisan-ukaz-ob-uproschennom-poluchenii-grazhdanstva-rossii-grazhdanami-abkhazii-i-yuzhnoy-osetii-1054960164.html
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Двойное гражданство: что предусматривает соглашение между Россией и Абхазией
18:45 19.05.2025 (обновлено: 18:48 19.05.2025)
25 апреля Абхазия и Россия подписали протокол об обмене грамотами о ратификации Соглашения об урегулировании вопросов двойного гражданства. Подписи под документом поставили глава МИД Олег Барциц и посол России в Абхазии Михаил Шургалин.
Документ был подписан в Москве 27 сентября 2022 года, Парламент Абхазии ратифицировал его 30 декабря 2022 года, Федеральное собрание России – 10 июля 2023 года.
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства России гражданами Абхазии и Южной Осетии в субботу, 17 мая. Он вступил в силу с момента опубликования.
Что предполагает соглашение
На встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась 5 марта 2025 года, президент Абхазии Бадра Гунба отметил, что около 70% граждан Абхазии уже обладают гражданством Российской Федерации.
Кто может стать заявителем на получения гражданства РФ в упрощенном порядке
совершеннолетние граждане Абхазии,
обладавшие абхазским гражданством до 26 августа 2008 года,
не утратившие его на день подачи заявления.
Для того, чтобы вступить в российское гражданство, не нужно отказываться от абхазского.
Согласно четвертой статье соглашения, человек с двойным гражданством пользуется правами на социальное обеспечение, образование, медицинское обслуживание в соответствии с законодательством той страны, на территории которой он постоянно проживает.
Лица с двойным гражданством, проходят военную службу в той стране, на территории которой они постоянно проживают на момент призыва. Те, кто прошли военную службу в одной из стран, освобождаются от призыва на военную службу в другой. Кроме того, находясь в третьих странах? можно пользоваться защитой представительств Абхазии или России.
В государствах, дипломатические отношения с которыми поддерживает только одна из стран или в которых есть дипломатические представительства или консульские учреждения только одного из государства, люди с двойным гражданством могут пользоваться защитой и покровительством представительств в полном объеме.
В одной из статьей документа говорится, что гражданство детей в возрасте до 14 лет следует гражданству родителей при условии, что ребенок не станет лицом без гражданства. Гражданство ребенка не меняется при изменении гражданства его родителей, лишенных родительских прав.
До достижения совершеннолетия ребенком, состоящим в гражданстве обеих стран, родители могут выбрать ему гражданство на основании совместного письменного заявления о выходе ребенка из гражданства одной из стран.
Если у одного из родителей ребенка, состоящего в гражданстве Абхазии и России, прекращается гражданство одной из стран, гражданство этой страны для ребенка, не достигшего 18-летнего возраста, определяется письменным соглашением его родителей. При отсутствии такого соглашения у ребенка сохраняется двойное гражданство. Гражданство детей в возрасте от 14 до 18 лет изменяется при наличии их согласия.
Также соглашение между Российской Федерацией и Республикой Абхазия об урегулировании вопросов двойного гражданства предусматривает предоставление информации о приобретении гражданами, имеющими одновременно паспорта России и Абхазии, гражданства третьего государства или о получении ими документа, подтверждающего право на постоянное проживание в иностранном государстве.
Что касается особенности уголовного преследования лиц, обладающих гражданством обеих стран, взаимной правовой помощи по уголовным, административным, гражданским и семейным делам, исполнения приговоров и иных судебных решений могут быть урегулированы отдельным соглашением.
Что необходимо для получения гражданства России в упрощенном порядке
В первую очередь, нужно заполнить заявление. Граждане Абхазии, живущие в республике, подают заявление в российское диппредставительство, проживающие на территории России – в территориальный орган МВД по месту регистрации или фактического проживания в случае отсутствия регистрации.
Вместе с заявлением нужно предоставить:
документ, удостоверяющий личность и гражданство;
документ, подтверждающий наличие у заявителя гражданства Абхазии по состоянию на 26 августа 2008 года;
документы, подтверждающие изменение фамилии, имени или отчества, если заявитель их менял;
три фотографии размером 3х4;
О приеме в гражданство ребенка или недееспособного лица, помимо заявления:
свидетельство о рождении или паспорт ребенка или недееспособного лица;
в случае усыновления – свидетельство об усыновлении, если в свидетельстве о рождении данные об усыновителе отсутствуют;
в случае подачи заявления опекуном или попечителем – документы об установлении факта отсутствия попечения родителей или родственников и о назначении опекуна или попечителя;
в случае подачи заявления о приеме недееспособного лица – решение о признании недееспособным, документ о назначении опекуна;
для ребенка в возрасте от 14 до 18 лет – согласие на приобретение гражданства.
Заявление могут отклонить, если:
предоставлены подложные документы,
ранее получен запрет на въезд в Россию,
участие в совершении или подготовке терактов или экстремистской деятельности, а также в деятельности организаций или физлиц, признанных экстремистскими или террористическими,
выступление за насильственное изменение конституционного строя в России.