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Парламент Абхазии утвердил отчеты о бюджетах внебюджетных фондов за 2024 год
Парламент Абхазии утвердил отчеты о бюджетах внебюджетных фондов за 2024 год
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Заседание сессии Народного Собрания Абхазии прошло в Сухуме во вторник, 20 мая. 20.05.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 20 мая – Sputnik. Депутаты Парламента Абхазии утвердили отчеты об исполнении бюджетов внебюджетных фондов за 2024 год.Председатель Фонда обязательного медстрахования Валентина Жиба уточнила, что в прошлом году исполнение бюджета составило 100%, все обязательства были выполнены. Доходы организации составили 82 млн рублей, расходы — 80,8 млн. Основными статьями расходов стали программы по родовспоможению и помощи онкобольным.В первом и втором окончательных чтениях был принят отчет об исполнении бюджета Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии. В прошлом году было принято 1334 заявки на оказание помощи инвалидам войны. Доходы фонда составили 213 млн рублей, расходы — 227,3 млн рублей.По словам зампреда Фонда соцстрахования и охраны труда Ирмы Чантурия, исполнение бюджета фонда составило 105%. Доходы составили 207,8 млн рублей, расходы – 237 млн. Все запланированные проекты выполнены в полном объеме, а также происходит поэтапное повышение размеров выплат по льготам, добавила она.Также парламентарии единогласно утвердили отчет об исполнении бюджета Пенсионного фонда Абхазии за 2024 год. Доходы составили 1,58 млрд рублей, расходы — 1,54 млрд рублей. Остаток денежных средств на 1 января 2025 года составил 247,8 млн рублей.Глава фонда Денис Гулария добавил, что общая задолженность организаций перед фондом составляет 580 млн рублей. Депутаты рекомендовали активизировать работу в этом направлении.Кроме того, единогласно были утверждены отчеты об исполнении бюджетов Дорожного фонда и Фонда репатриации.Доходы Дорожного фонда составили 116,8 млн рублей, расходы — 132,4 млн рублей. Доходы Фонда репатриации составили 267,8 млн рублей, расходы — 377,8 млн рублей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250312/voprosy-pensionnogo-obespecheniya-grazhdan-rossii-prozhivayuschikh-v-abkhazii-obsudili-v-kabmine-1054102750.html
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Парламент Абхазии утвердил отчеты о бюджетах внебюджетных фондов за 2024 год
13:07 20.05.2025 (обновлено: 13:11 20.05.2025)
Заседание сессии Народного Собрания Абхазии прошло в Сухуме во вторник, 20 мая.
СУХУМ, 20 мая – Sputnik. Депутаты Парламента Абхазии утвердили отчеты об исполнении бюджетов внебюджетных фондов за 2024 год.
Председатель Фонда обязательного медстрахования Валентина Жиба уточнила, что в прошлом году исполнение бюджета составило 100%, все обязательства были выполнены.
Доходы организации составили 82 млн рублей, расходы — 80,8 млн. Основными статьями расходов стали программы по родовспоможению и помощи онкобольным.
В первом и втором окончательных чтениях был принят отчет об исполнении бюджета Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии. В прошлом году было принято 1334 заявки на оказание помощи инвалидам войны. Доходы фонда составили 213 млн рублей, расходы — 227,3 млн рублей.
По словам зампреда Фонда соцстрахования и охраны труда Ирмы Чантурия, исполнение бюджета фонда составило 105%. Доходы составили 207,8 млн рублей, расходы – 237 млн. Все запланированные проекты выполнены в полном объеме, а также происходит поэтапное повышение размеров выплат по льготам, добавила она.
Также парламентарии единогласно утвердили отчет об исполнении бюджета Пенсионного фонда Абхазии за 2024 год.
Доходы составили 1,58 млрд рублей, расходы — 1,54 млрд рублей. Остаток денежных средств на 1 января 2025 года составил 247,8 млн рублей.
Глава фонда Денис Гулария добавил, что общая задолженность организаций перед фондом составляет 580 млн рублей. Депутаты рекомендовали активизировать работу в этом направлении.
Кроме того, единогласно были утверждены отчеты об исполнении бюджетов Дорожного фонда и Фонда репатриации.
Доходы Дорожного фонда составили 116,8 млн рублей, расходы — 132,4 млн рублей. Доходы Фонда репатриации составили 267,8 млн рублей, расходы — 377,8 млн рублей.