Парламент Абхазии утвердил отчеты о бюджетах внебюджетных фондов за 2024 год

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Мгәыӡырхәатәи ашкол ахыб еиҭашьақәыргылоуп амшцәгьа анаҩс
13:04
8 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Лаҵара 19 рзы Асовет Еидгыла ахаан иазгәарҭон апионертә еиҿкаара амш
13:12
17 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Сақаниа: Лӡаа имҩаԥган аҭҵаарадырра-сахьаркыратә фестиваль Лӡаа Fest
13:33
16 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Гәымба Урыстәыла имҩаԥгахо амузыкатә еицлабра "Интервидение" ахҳәаа аиҭеит
13:49
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Инструкция по применению
Сезон пикников
14:56
3 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Амҩадуқәа рҿы аргыларатә гәамсам ашьҭаҵаразы Аҳҭнықалақь ахадара ахылаԥшра дырӷәӷәоит
18:04
8 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Лаҵара 19 рзы Асовет Еидгыла ахаан иазгәарҭон апионертә еиҿкаара амш
18:12
17 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Актуальный комментарий
В Азии новая вспышка коронавируса
18:34
13 мин
Гражданин и начальник
Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российского гражданства гражданами Абхазии и Южной Осетии
18:47
12 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Амҩадуқәа рҿы аргыларатә гәамсам ашьҭаҵаразы Аҳҭнықалақь ахадара ахылаԥшра дырӷәӷәоит
21:04
8 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Лаҵара 19 рзы Асовет Еидгыла ахаан иазгәарҭон апионертә еиҿкаара амш
21:12
17 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Актуальный комментарий
В Азии новая вспышка коронавируса
21:34
13 мин
Гражданин и начальник
Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российского гражданства гражданами Абхазии и Южной Осетии
21:47
12 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Сабуа: амшынҭалара аамҭахәҭазы инагӡатәу аусқәа ртәы
13:05
25 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Џьапуа: Алакәкәеи амифологиеи ирызку аконференциа Минск имҩаԥган
13:34
2 мин
Еицырдыруа ахьыӡқәа
Апоет, апублицист Рауль Лашәриа диижьҭеи 80 шықәса ҵит
13:36
4 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:07
10 мин
Турбаза
Взаимодействие и конкуренция на туристическом рынке
14:18
5 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:33
10 мин
On air
14:44
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250520/parlament-abkhazii-utverdil-otchety-o-byudzhetakh-vnebyudzhetnykh-fondov-za-2024-god-1054986474.html
Парламент Абхазии утвердил отчеты о бюджетах внебюджетных фондов за 2024 год
Парламент Абхазии утвердил отчеты о бюджетах внебюджетных фондов за 2024 год
Sputnik Абхазия
Заседание сессии Народного Собрания Абхазии прошло в Сухуме во вторник, 20 мая. 20.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-20T13:07+0300
2025-05-20T13:11+0300
в абхазии
абхазия
новости
парламент абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/04/03/1054332775_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_133e9f1bbb7a215e856fc995905c8e1a.jpg
СУХУМ, 20 мая – Sputnik. Депутаты Парламента Абхазии утвердили отчеты об исполнении бюджетов внебюджетных фондов за 2024 год.Председатель Фонда обязательного медстрахования Валентина Жиба уточнила, что в прошлом году исполнение бюджета составило 100%, все обязательства были выполнены. Доходы организации составили 82 млн рублей, расходы — 80,8 млн. Основными статьями расходов стали программы по родовспоможению и помощи онкобольным.В первом и втором окончательных чтениях был принят отчет об исполнении бюджета Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии. В прошлом году было принято 1334 заявки на оказание помощи инвалидам войны. Доходы фонда составили 213 млн рублей, расходы — 227,3 млн рублей.По словам зампреда Фонда соцстрахования и охраны труда Ирмы Чантурия, исполнение бюджета фонда составило 105%. Доходы составили 207,8 млн рублей, расходы – 237 млн. Все запланированные проекты выполнены в полном объеме, а также происходит поэтапное повышение размеров выплат по льготам, добавила она.Также парламентарии единогласно утвердили отчет об исполнении бюджета Пенсионного фонда Абхазии за 2024 год. Доходы составили 1,58 млрд рублей, расходы — 1,54 млрд рублей. Остаток денежных средств на 1 января 2025 года составил 247,8 млн рублей.Глава фонда Денис Гулария добавил, что общая задолженность организаций перед фондом составляет 580 млн рублей. Депутаты рекомендовали активизировать работу в этом направлении.Кроме того, единогласно были утверждены отчеты об исполнении бюджетов Дорожного фонда и Фонда репатриации.Доходы Дорожного фонда составили 116,8 млн рублей, расходы — 132,4 млн рублей. Доходы Фонда репатриации составили 267,8 млн рублей, расходы — 377,8 млн рублей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250312/voprosy-pensionnogo-obespecheniya-grazhdan-rossii-prozhivayuschikh-v-abkhazii-obsudili-v-kabmine-1054102750.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/04/03/1054332775_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_07419d865797d4ec79b8242a827e0560.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, новости, парламент абхазии
абхазия, новости, парламент абхазии

Парламент Абхазии утвердил отчеты о бюджетах внебюджетных фондов за 2024 год

13:07 20.05.2025 (обновлено: 13:11 20.05.2025)
© Sputnik / Томас ТхайцукНародное Собрание Абхазии
Народное Собрание Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 20.05.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
Заседание сессии Народного Собрания Абхазии прошло в Сухуме во вторник, 20 мая.
СУХУМ, 20 мая – Sputnik. Депутаты Парламента Абхазии утвердили отчеты об исполнении бюджетов внебюджетных фондов за 2024 год.
Председатель Фонда обязательного медстрахования Валентина Жиба уточнила, что в прошлом году исполнение бюджета составило 100%, все обязательства были выполнены.
Доходы организации составили 82 млн рублей, расходы — 80,8 млн. Основными статьями расходов стали программы по родовспоможению и помощи онкобольным.
В первом и втором окончательных чтениях был принят отчет об исполнении бюджета Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии. В прошлом году было принято 1334 заявки на оказание помощи инвалидам войны. Доходы фонда составили 213 млн рублей, расходы — 227,3 млн рублей.
По словам зампреда Фонда соцстрахования и охраны труда Ирмы Чантурия, исполнение бюджета фонда составило 105%. Доходы составили 207,8 млн рублей, расходы – 237 млн. Все запланированные проекты выполнены в полном объеме, а также происходит поэтапное повышение размеров выплат по льготам, добавила она.
Также парламентарии единогласно утвердили отчет об исполнении бюджета Пенсионного фонда Абхазии за 2024 год.
Кабинет Министров Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 12.03.2025
В Абхазии
Вопросы пенсионного обеспечения граждан России, проживающих в Абхазии, обсудили в Кабмине
12 марта, 20:30
Доходы составили 1,58 млрд рублей, расходы — 1,54 млрд рублей. Остаток денежных средств на 1 января 2025 года составил 247,8 млн рублей.
Глава фонда Денис Гулария добавил, что общая задолженность организаций перед фондом составляет 580 млн рублей. Депутаты рекомендовали активизировать работу в этом направлении.
Кроме того, единогласно были утверждены отчеты об исполнении бюджетов Дорожного фонда и Фонда репатриации.
Доходы Дорожного фонда составили 116,8 млн рублей, расходы — 132,4 млн рублей. Доходы Фонда репатриации составили 267,8 млн рублей, расходы — 377,8 млн рублей.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0