https://sputnik-abkhazia.ru/20250521/ekspozitsiya-rodovoe-derevo-otkrylas-v-muzee-imeni-beyguaa-v-sukhume-1055011679.html
Экспозиция "Родовое дерево" открылась в музее имени Бейгуаа в Сухуме
Экспозиция "Родовое дерево" открылась в музее имени Бейгуаа в Сухуме
Sputnik Абхазия
Музей имени историка-кавказоведа, фольклориста, поэта и публициста Омара Бейгуаа, семья которого покинула Абхазию в годы махаджирства, был открыт в 2013 году... 21.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-21T17:23+0300
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СУХУМ, 21 мая – Sputnik. Экспозиция "Родовое дерево", посвященная жертвам Кавказской войны, открылась в музее истории зарубежных абхазов имени Омара Бейгуаа в Сухуме.По словам хранителя фонда музея Дмитрия Авидзба, все представители абхазских родов могут написать на листочке "дерева" свою фамилию, нарисовать свои тамги (родовой знак - прим.).Музей имени историка-кавказоведа, фольклориста, поэта и публициста Омара Бейгуаа, семья которого покинула Абхазию в годы махаджирства, был открыт в 2013 году, в нем собрано более 100 экспонатов.Он посвящен трагическим событиям периода Кавказской войны и репатриантам, чьи потомки проживают не только в Турции, но и в Сирии, Иордании, Египте Северной Америке, странах Европы.По словам хранителя фонда музея, экспозиция часто пополняется. Многие экспонаты собирали в абхазских научных институтах, часть их них подарили жители республики и сами репатрианты, нередко посещающие историческую родину. Среди экспонатов есть оригиналы и копии архивных фотографий, контурные карты, газетные издания, книги, личные предметы выдающихся выходцев из Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250521/posvyaschennaya-zhertvam-kavkazskoy-voyny-vystavka-borisa-ashuba-otkrylas-v-sukhume-1055009593.html
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абхазия, новости, кавказская война
Экспозиция "Родовое дерево" открылась в музее имени Бейгуаа в Сухуме
17:23 21.05.2025 (обновлено: 18:10 21.05.2025)
Музей имени историка-кавказоведа, фольклориста, поэта и публициста Омара Бейгуаа, семья которого покинула Абхазию в годы махаджирства, был открыт в 2013 году, в нем собрано более 100 экспонатов.
СУХУМ, 21 мая – Sputnik. Экспозиция "Родовое дерево", посвященная жертвам Кавказской войны, открылась в музее истории зарубежных абхазов имени Омара Бейгуаа в Сухуме.
По словам хранителя фонда музея Дмитрия Авидзба, все представители абхазских родов могут написать на листочке "дерева" свою фамилию, нарисовать свои тамги (родовой знак - прим.).
"В Абхазии некоторые фамилии представлены в очень небольшом количестве – буквально одна-две семьи. Это результат Кавказской войны и выселения народа, многие фамилия буквально исчезли", – с сожалением отметил он и добавил, что экспозиция будет открыта всю следующую неделю.
Музей имени историка-кавказоведа, фольклориста, поэта и публициста Омара Бейгуаа, семья которого покинула Абхазию в годы махаджирства, был открыт в 2013 году, в нем собрано более 100 экспонатов.
Он посвящен трагическим событиям периода Кавказской войны и репатриантам, чьи потомки проживают не только в Турции, но и в Сирии, Иордании, Египте Северной Америке, странах Европы.
По словам хранителя фонда музея, экспозиция часто пополняется. Многие экспонаты собирали в абхазских научных институтах, часть их них подарили жители республики и сами репатрианты, нередко посещающие историческую родину.
Среди экспонатов есть оригиналы и копии архивных фотографий, контурные карты, газетные издания, книги, личные предметы выдающихся выходцев из Абхазии.