https://sputnik-abkhazia.ru/20250521/ekspozitsiya-rodovoe-derevo-otkrylas-v-muzee-imeni-beyguaa-v-sukhume-1055011679.html

Экспозиция "Родовое дерево" открылась в музее имени Бейгуаа в Сухуме

Экспозиция "Родовое дерево" открылась в музее имени Бейгуаа в Сухуме

Sputnik Абхазия

Музей имени историка-кавказоведа, фольклориста, поэта и публициста Омара Бейгуаа, семья которого покинула Абхазию в годы махаджирства, был открыт в 2013 году... 21.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-21T17:23+0300

2025-05-21T17:23+0300

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СУХУМ, 21 мая – Sputnik. Экспозиция "Родовое дерево", посвященная жертвам Кавказской войны, открылась в музее истории зарубежных абхазов имени Омара Бейгуаа в Сухуме.По словам хранителя фонда музея Дмитрия Авидзба, все представители абхазских родов могут написать на листочке "дерева" свою фамилию, нарисовать свои тамги (родовой знак - прим.).Музей имени историка-кавказоведа, фольклориста, поэта и публициста Омара Бейгуаа, семья которого покинула Абхазию в годы махаджирства, был открыт в 2013 году, в нем собрано более 100 экспонатов.Он посвящен трагическим событиям периода Кавказской войны и репатриантам, чьи потомки проживают не только в Турции, но и в Сирии, Иордании, Египте Северной Америке, странах Европы.По словам хранителя фонда музея, экспозиция часто пополняется. Многие экспонаты собирали в абхазских научных институтах, часть их них подарили жители республики и сами репатрианты, нередко посещающие историческую родину. Среди экспонатов есть оригиналы и копии архивных фотографий, контурные карты, газетные издания, книги, личные предметы выдающихся выходцев из Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250521/posvyaschennaya-zhertvam-kavkazskoy-voyny-vystavka-borisa-ashuba-otkrylas-v-sukhume-1055009593.html

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