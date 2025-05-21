Посвященная жертвам Кавказской войны выставка Бориса Ашуба открылась в Сухуме
14:52 21.05.2025 (обновлено: 16:23 21.05.2025)
© SputnikВыставка картин художника Бориса Ашуба "Между двумя берегами"
© Sputnik
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На выставке, открытой до 23 мая включительно, представлено около 60 работ, часть из которых посвящена махаджирству.
СУХУМ, 21 мая – Sputnik. Выставка абхазского художника Бориса Ашуба "Между двумя берегами" открылась в Центре народного творчества имени Ивана Кортуа в Сухуме.
Она посвящена жертвам Кавказской войны, в части картин отражается тема махаджирства. Кроме того, на выставке представлены пейзажи, портреты, натюрморты, всего около 60 работ. Посмотреть их можно до 23 мая включительно.
© SputnikВыставка картин художника Бориса Ашуба "Между двумя берегами"
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© Sputnik
Выставка картин художника Бориса Ашуба "Между двумя берегами"
© SputnikВыставка картин художника Бориса Ашуба "Между двумя берегами"
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© Sputnik
Выставка картин художника Бориса Ашуба "Между двумя берегами"
© SputnikВыставка картин художника Бориса Ашуба "Между двумя берегами"
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© Sputnik
Выставка картин художника Бориса Ашуба "Между двумя берегами"
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© Sputnik
Выставка картин художника Бориса Ашуба "Между двумя берегами"
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© Sputnik
Выставка картин художника Бориса Ашуба "Между двумя берегами"
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© Sputnik
Выставка картин художника Бориса Ашуба "Между двумя берегами"
В церемонии открытия выставки приняли участие государственные и общественные деятели, ученики школ и ценители искусства.
"Работы, которые вы здесь видите, сделаны человеком науки, художником, общественным деятелем, большим патриотом Борисом Ашуба. Он провел множество выставок не только в Абхазии, но и в России", – подчеркнул директор Центра имени Кортуа, заслуженный работник культуры Абхазии Нури Кварчия.
Министр культуры Абхазии Даур Кове в своем выступлении подчеркнул, что День памяти жертв Кавказской войны – это трагическая дата в истории республики, и поблагодарил автора за труд и возможность ознакомиться с его работами в столь знаковый день.
Глава МИД Олег Барциц также отметил значимость этой даты для народа Абхазии и братских ему народов.
"Я думаю, что, глядя на талантливо воплощенные на полотнах эпизоды нашей очень драматичной и зачастую трагичной истории, мы в большей степени способны осмыслить прошлое и сделать выводы", – подчеркнул он.
Барциц также обратил внимание на то, что на выставке представлены картины не только на тему Кавказской войны и ее последствий, это демонстрирует разнообразные грани таланта автора.
Директор АбИГИ Арда Ашуба, родственник Бориса Ашуба, поблагодарил всех, кто пришел на выставку, и отметил, что художник с раннего детства интересовался историей Абхазии и особенно близко к сердцу принимал события периода Кавказской войны.
Он добавил, что первыми эту тему в своих работах затронули абхазский писатель Баграт Шинкуба и историк-кавказовед Георгий Дзидзария. И каждое напоминание об этом периоде истории в любом его проявлении всегда заставляет задуматься о прошлом и будущем.
Друг Бориса Ашуба, кавалер ордена Леона Ахра Голандзия выразил мнение о том, что подобные выставки действительно способствуют укреплению памяти об исторических событиях, которые пришлось пережить народу Абхазии.