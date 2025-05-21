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Посвященная жертвам Кавказской войны выставка Бориса Ашуба открылась в Сухуме
Посвященная жертвам Кавказской войны выставка Бориса Ашуба открылась в Сухуме
Sputnik Абхазия
На выставке, открытой до 23 мая включительно, представлено около 60 работ, часть из которых посвящена махаджирству. 21.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-21T14:52+0300
2025-05-21T16:23+0300
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СУХУМ, 21 мая – Sputnik. Выставка абхазского художника Бориса Ашуба "Между двумя берегами" открылась в Центре народного творчества имени Ивана Кортуа в Сухуме.Она посвящена жертвам Кавказской войны, в части картин отражается тема махаджирства. Кроме того, на выставке представлены пейзажи, портреты, натюрморты, всего около 60 работ. Посмотреть их можно до 23 мая включительно.В церемонии открытия выставки приняли участие государственные и общественные деятели, ученики школ и ценители искусства. Министр культуры Абхазии Даур Кове в своем выступлении подчеркнул, что День памяти жертв Кавказской войны – это трагическая дата в истории республики, и поблагодарил автора за труд и возможность ознакомиться с его работами в столь знаковый день.Глава МИД Олег Барциц также отметил значимость этой даты для народа Абхазии и братских ему народов."Я думаю, что, глядя на талантливо воплощенные на полотнах эпизоды нашей очень драматичной и зачастую трагичной истории, мы в большей степени способны осмыслить прошлое и сделать выводы", – подчеркнул он.Барциц также обратил внимание на то, что на выставке представлены картины не только на тему Кавказской войны и ее последствий, это демонстрирует разнообразные грани таланта автора. Директор АбИГИ Арда Ашуба, родственник Бориса Ашуба, поблагодарил всех, кто пришел на выставку, и отметил, что художник с раннего детства интересовался историей Абхазии и особенно близко к сердцу принимал события периода Кавказской войны. Он добавил, что первыми эту тему в своих работах затронули абхазский писатель Баграт Шинкуба и историк-кавказовед Георгий Дзидзария. И каждое напоминание об этом периоде истории в любом его проявлении всегда заставляет задуматься о прошлом и будущем. Друг Бориса Ашуба, кавалер ордена Леона Ахра Голандзия выразил мнение о том, что подобные выставки действительно способствуют укреплению памяти об исторических событиях, которые пришлось пережить народу Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250518/kulturnaya-afisha-abkhazii-teatralnaya-nedelya-i-vystavka-borisa-ashuba-1054965672.html
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абхазия, культура, новости, искусство

Посвященная жертвам Кавказской войны выставка Бориса Ашуба открылась в Сухуме

14:52 21.05.2025 (обновлено: 16:23 21.05.2025)
© SputnikВыставка картин художника Бориса Ашуба "Между двумя берегами"
Выставка картин художника Бориса Ашуба Между двумя берегами - Sputnik Абхазия, 1920, 21.05.2025
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На выставке, открытой до 23 мая включительно, представлено около 60 работ, часть из которых посвящена махаджирству.
СУХУМ, 21 мая – Sputnik. Выставка абхазского художника Бориса Ашуба "Между двумя берегами" открылась в Центре народного творчества имени Ивана Кортуа в Сухуме.
Она посвящена жертвам Кавказской войны, в части картин отражается тема махаджирства. Кроме того, на выставке представлены пейзажи, портреты, натюрморты, всего около 60 работ. Посмотреть их можно до 23 мая включительно.
© SputnikВыставка картин художника Бориса Ашуба "Между двумя берегами"
Выставка картин художника Бориса Ашуба Между двумя берегами - Sputnik Абхазия
1/3
© Sputnik
Выставка картин художника Бориса Ашуба "Между двумя берегами"
© SputnikВыставка картин художника Бориса Ашуба "Между двумя берегами"
Выставка картин художника Бориса Ашуба Между двумя берегами - Sputnik Абхазия
2/3
© Sputnik
Выставка картин художника Бориса Ашуба "Между двумя берегами"
© SputnikВыставка картин художника Бориса Ашуба "Между двумя берегами"
Выставка картин художника Бориса Ашуба Между двумя берегами - Sputnik Абхазия
3/3
© Sputnik
Выставка картин художника Бориса Ашуба "Между двумя берегами"
1/3
© Sputnik
Выставка картин художника Бориса Ашуба "Между двумя берегами"
2/3
© Sputnik
Выставка картин художника Бориса Ашуба "Между двумя берегами"
3/3
© Sputnik
Выставка картин художника Бориса Ашуба "Между двумя берегами"
В церемонии открытия выставки приняли участие государственные и общественные деятели, ученики школ и ценители искусства.

"Работы, которые вы здесь видите, сделаны человеком науки, художником, общественным деятелем, большим патриотом Борисом Ашуба. Он провел множество выставок не только в Абхазии, но и в России", – подчеркнул директор Центра имени Кортуа, заслуженный работник культуры Абхазии Нури Кварчия.

Министр культуры Абхазии Даур Кове в своем выступлении подчеркнул, что День памяти жертв Кавказской войны – это трагическая дата в истории республики, и поблагодарил автора за труд и возможность ознакомиться с его работами в столь знаковый день.
Глава МИД Олег Барциц также отметил значимость этой даты для народа Абхазии и братских ему народов.
"Я думаю, что, глядя на талантливо воплощенные на полотнах эпизоды нашей очень драматичной и зачастую трагичной истории, мы в большей степени способны осмыслить прошлое и сделать выводы", – подчеркнул он.
Барциц также обратил внимание на то, что на выставке представлены картины не только на тему Кавказской войны и ее последствий, это демонстрирует разнообразные грани таланта автора.
Директор АбИГИ Арда Ашуба, родственник Бориса Ашуба, поблагодарил всех, кто пришел на выставку, и отметил, что художник с раннего детства интересовался историей Абхазии и особенно близко к сердцу принимал события периода Кавказской войны.
Он добавил, что первыми эту тему в своих работах затронули абхазский писатель Баграт Шинкуба и историк-кавказовед Георгий Дзидзария. И каждое напоминание об этом периоде истории в любом его проявлении всегда заставляет задуматься о прошлом и будущем.
Друг Бориса Ашуба, кавалер ордена Леона Ахра Голандзия выразил мнение о том, что подобные выставки действительно способствуют укреплению памяти об исторических событиях, которые пришлось пережить народу Абхазии.
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