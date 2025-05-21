https://sputnik-abkhazia.ru/20250521/posvyaschennaya-zhertvam-kavkazskoy-voyny-vystavka-borisa-ashuba-otkrylas-v-sukhume-1055009593.html

Посвященная жертвам Кавказской войны выставка Бориса Ашуба открылась в Сухуме

Посвященная жертвам Кавказской войны выставка Бориса Ашуба открылась в Сухуме

Sputnik Абхазия

На выставке, открытой до 23 мая включительно, представлено около 60 работ, часть из которых посвящена махаджирству. 21.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-21T14:52+0300

2025-05-21T14:52+0300

2025-05-21T16:23+0300

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СУХУМ, 21 мая – Sputnik. Выставка абхазского художника Бориса Ашуба "Между двумя берегами" открылась в Центре народного творчества имени Ивана Кортуа в Сухуме.Она посвящена жертвам Кавказской войны, в части картин отражается тема махаджирства. Кроме того, на выставке представлены пейзажи, портреты, натюрморты, всего около 60 работ. Посмотреть их можно до 23 мая включительно.В церемонии открытия выставки приняли участие государственные и общественные деятели, ученики школ и ценители искусства. Министр культуры Абхазии Даур Кове в своем выступлении подчеркнул, что День памяти жертв Кавказской войны – это трагическая дата в истории республики, и поблагодарил автора за труд и возможность ознакомиться с его работами в столь знаковый день.Глава МИД Олег Барциц также отметил значимость этой даты для народа Абхазии и братских ему народов."Я думаю, что, глядя на талантливо воплощенные на полотнах эпизоды нашей очень драматичной и зачастую трагичной истории, мы в большей степени способны осмыслить прошлое и сделать выводы", – подчеркнул он.Барциц также обратил внимание на то, что на выставке представлены картины не только на тему Кавказской войны и ее последствий, это демонстрирует разнообразные грани таланта автора. Директор АбИГИ Арда Ашуба, родственник Бориса Ашуба, поблагодарил всех, кто пришел на выставку, и отметил, что художник с раннего детства интересовался историей Абхазии и особенно близко к сердцу принимал события периода Кавказской войны. Он добавил, что первыми эту тему в своих работах затронули абхазский писатель Баграт Шинкуба и историк-кавказовед Георгий Дзидзария. И каждое напоминание об этом периоде истории в любом его проявлении всегда заставляет задуматься о прошлом и будущем. Друг Бориса Ашуба, кавалер ордена Леона Ахра Голандзия выразил мнение о том, что подобные выставки действительно способствуют укреплению памяти об исторических событиях, которые пришлось пережить народу Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250518/kulturnaya-afisha-abkhazii-teatralnaya-nedelya-i-vystavka-borisa-ashuba-1054965672.html

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