https://sputnik-abkhazia.ru/20250521/gunba-predstavil-kollektivam-minturizma-i-goskomiteta-po-repatriatsii-novykh-rukovoditeley-1055004874.html

Гунба представил коллективам Минтуризма и Госкомитета по репатриации новых руководителей

Гунба представил коллективам Минтуризма и Госкомитета по репатриации новых руководителей

Sputnik Абхазия

Указ о новых назначениях был подписан главой государства в понедельник, 19 мая. 21.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-21T12:53+0300

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СУХУМ, 21 мая – Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба представил коллективам Минтуризма и Госкомитета по репатриации новых руководителей.Гунба подчеркнул, что туризм — одна из важнейших отраслей в экономике Абхазии, и выразил надежду на то, что Логуа внесет вклад в его развитие. Он также поблагодарил за работу бывшего главу ведомства Теймураза Хишба."Я знаком с этим коллективом. Мы возьмем все лучшее, что было при прошлом руководстве, и постараемся, идя в ногу со временем, развивать туристическое направление", – заявил Астамур Логуа.Затем глава государства посетил Госкомитет по репатриации и представил коллективу нового руководителя Баграта Боджгуа. Он пожелал ему успехов и подчеркнул, что перед ним и самим комитетом стоит большое количество задач, которые необходимо решать.Гунба также поблагодарил бывшего руководителя Госкомитета Вадима Харазия, который на протяжении долгих лет занимается вопросами репатриации абхазской диаспоры. Он добавил, что опыт и знания Харазия необходимы государству, поэтому руководство республики продолжит работать с ним.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250521/prezident-badra-gunba-predstavil-kollektivu-novogo-rukovoditelya-sgb-1055003400.html

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