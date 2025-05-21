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Гунба представил коллективам Минтуризма и Госкомитета по репатриации новых руководителей
Гунба представил коллективам Минтуризма и Госкомитета по репатриации новых руководителей
Sputnik Абхазия
Указ о новых назначениях был подписан главой государства в понедельник, 19 мая. 21.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-21T12:53+0300
2025-05-21T13:22+0300
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СУХУМ, 21 мая – Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба представил коллективам Минтуризма и Госкомитета по репатриации новых руководителей.Гунба подчеркнул, что туризм — одна из важнейших отраслей в экономике Абхазии, и выразил надежду на то, что Логуа внесет вклад в его развитие. Он также поблагодарил за работу бывшего главу ведомства Теймураза Хишба."Я знаком с этим коллективом. Мы возьмем все лучшее, что было при прошлом руководстве, и постараемся, идя в ногу со временем, развивать туристическое направление", – заявил Астамур Логуа.Затем глава государства посетил Госкомитет по репатриации и представил коллективу нового руководителя Баграта Боджгуа. Он пожелал ему успехов и подчеркнул, что перед ним и самим комитетом стоит большое количество задач, которые необходимо решать.Гунба также поблагодарил бывшего руководителя Госкомитета Вадима Харазия, который на протяжении долгих лет занимается вопросами репатриации абхазской диаспоры. Он добавил, что опыт и знания Харазия необходимы государству, поэтому руководство республики продолжит работать с ним.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250521/prezident-badra-gunba-predstavil-kollektivu-novogo-rukovoditelya-sgb-1055003400.html
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Гунба представил коллективам Минтуризма и Госкомитета по репатриации новых руководителей

12:53 21.05.2025 (обновлено: 13:22 21.05.2025)
© Sputnik / Томас ТхайцукБадра Гунба
Бадра Гунба - Sputnik Абхазия, 1920, 21.05.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Указ о новых назначениях был подписан главой государства в понедельник, 19 мая.
СУХУМ, 21 мая – Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба представил коллективам Минтуризма и Госкомитета по репатриации новых руководителей.
Гунба подчеркнул, что туризм — одна из важнейших отраслей в экономике Абхазии, и выразил надежду на то, что Логуа внесет вклад в его развитие. Он также поблагодарил за работу бывшего главу ведомства Теймураза Хишба.
"Я знаком с этим коллективом. Мы возьмем все лучшее, что было при прошлом руководстве, и постараемся, идя в ногу со временем, развивать туристическое направление", – заявил Астамур Логуа.
Затем глава государства посетил Госкомитет по репатриации и представил коллективу нового руководителя Баграта Боджгуа. Он пожелал ему успехов и подчеркнул, что перед ним и самим комитетом стоит большое количество задач, которые необходимо решать.
Гунба также поблагодарил бывшего руководителя Госкомитета Вадима Харазия, который на протяжении долгих лет занимается вопросами репатриации абхазской диаспоры. Он добавил, что опыт и знания Харазия необходимы государству, поэтому руководство республики продолжит работать с ним.
Президент Бадра Гунба представил коллективу нового руководителя СГБ - Sputnik Абхазия, 1920, 21.05.2025
В Абхазии
Президент Бадра Гунба представил коллективу нового руководителя СГБ
12:18
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