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Президент Бадра Гунба представил коллективу нового руководителя СГБ
Президент Бадра Гунба представил коллективу нового руководителя СГБ
Sputnik Абхазия
Дмитрий Дбар был назначен главой Службы госбезопасности указом президента Абхазии от 19 мая. 21.05.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 21 мая – Sputnik. Президент Бадра Гунба представил коллективу Службы госбезопасности нового руководителя Дмитрия Дбар. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Гунба подчеркнул, что Дбар ранее работал в СГБ и выразил надежду на то, что он внесет вклад в развитие как коллектива, так и государства. "Товарищ главнокомандующий, благодарю за оказанное доверие. Мы сделаем все, чтобы выполнить задачи, поставленные перед нами, на благо Родины и государства", – заявил Дбар.Дмитрий Дбар был назначен главой Службы госбезопасности указом президента Абхазии от 19 мая. C 2005 по 2009 год он состоял на службе в ГСО республики, с 2009 по 2014 годы работал в СГБ, с 2014 года служил в МВД Абхазии. В 2017 году был избран депутатом Народного Собрания Парламента Абхазии. С 2020 по 2021 годы был министром внутренних дел Абхазии. С 2021 до 19 мая 2025 года руководил Государственной службой охраны.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250519/naznacheny-glavy-mchs-minturizma-i-sgb-abkhazii-1054979515.html
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Президент Бадра Гунба представил коллективу нового руководителя СГБ
12:18 21.05.2025 (обновлено: 12:30 21.05.2025)
Дмитрий Дбар был назначен главой Службы госбезопасности указом президента Абхазии от 19 мая.
СУХУМ, 21 мая – Sputnik.
Президент Бадра Гунба представил коллективу Службы госбезопасности нового руководителя Дмитрия Дбар. Об этом сообщили
в пресс-службе главы государства.
"Именно ваша работа направлена на сохранение нашей государственности, ее безопасности. Коллектив СГБ всегда отличался профессионализмом, уверен, что все задачи, которые стоят перед вами, и далее будут реализовываться профессионально", — сказал Гунба.
Гунба подчеркнул, что Дбар ранее работал в СГБ и выразил надежду на то, что он внесет вклад в развитие как коллектива, так и государства.
"Товарищ главнокомандующий, благодарю за оказанное доверие. Мы сделаем все, чтобы выполнить задачи, поставленные перед нами, на благо Родины и государства", – заявил Дбар.
Дмитрий Дбар был назначен главой Службы госбезопасности указом президента Абхазии от 19 мая.
C 2005 по 2009 год он состоял на службе в ГСО республики, с 2009 по 2014 годы работал в СГБ, с 2014 года служил в МВД Абхазии.
В 2017 году был избран депутатом Народного Собрания Парламента Абхазии.
С 2020 по 2021 годы был министром внутренних дел Абхазии. С 2021 до 19 мая 2025 года руководил Государственной службой охраны.