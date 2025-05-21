Память жертв Кавказской войны почтили в Абхазии

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
2024 шықәсазтәи атәанчахәытә фонд абиуџьет аҳасабырба рыдыркылеит Жәлар реизараҿы
13:05
25 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аԥснытәи ашколқәа рҿы лаҵарамза 22 рзы аҵыхәтәантәи аҵәҵәабжьы гоит
13:34
14 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Гагра араион аҿы аҵарашықәс еихшьаалақәа
13:48
12 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Радио
Интервью с министром туризма Абхазии Астамуром Логуа
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Радио
День памяти жертв Кавказской войны
14:33
27 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Очамчыра араион аҿы аҵарашықәс еихшьаалақәа
18:04
13 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
ААУ аҿы иаартуп аиҳәшьцәа-аҵарауаа Шьаҟрылԥҳацәа рыхьыӡ зху аԥсуа бызшәа акабинет
18:17
12 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Актуальный комментарий
Бронирование туров в Абхазию на лето 2025
18:34
16 мин
Радио
Интервью с министром туризма Абхазии Астамуром Логуа
18:50
10 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Очамчыра араион аҿы аҵарашықәс еихшьаалақәа
21:04
13 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
ААУ аҿы иаартуп аиҳәшьцәа-аҵарауаа Шьаҟрылԥҳацәа рыхьыӡ зху аԥсуа бызшәа акабинет
21:17
12 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Актуальный комментарий
Бронирование туров в Абхазию на лето 2025
21:34
16 мин
Радио
Интервью с министром туризма Абхазии Астамуром Логуа
21:50
10 мин
On air
08:00
31 мин
On air
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:06
10 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
13:32
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:07
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:33
10 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250521/pamyat-zhertv-kavkazskoy-voyny-pochtili-v-abkhazii-1055019066.html
Память жертв Кавказской войны почтили в Абхазии
Память жертв Кавказской войны почтили в Абхазии
Sputnik Абхазия
День памяти жертв Кавказской войны ежегодно отмечается 21 мая. В Абхазии памятные мероприятия прошли в Сухуме, Гудауте, Гагре, Очамчыре, Гале. 21.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-21T22:18+0300
2025-05-21T22:18+0300
в абхазии
абхазия
новости
кавказская война
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/05/15/1055016305_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_59aa6ee10d37671e2a503a9233e74a16.jpg
СУХУМ, 21 мая - Sputnik. Память жертв Кавказской войны почтили в разных городах Абхазии. В Сухуме торжественное мероприятие началось с шествия молодежи с факелами, абхазскими и адыгскими флагами в руках. Они прошли от площади имени Сергея Багапш до Памятника махаджирам. У памятника прошла церемония возложения цветов, в которой приняли участие руководство страны во главе с президентом Бадрой Гунба, члены правительства, депутаты, потомки вынужденных переселенцев, общественность.После этого зажгли поминальную свечу (ашьамаҟа) и ритуальный костер. В завершение участники опустили в море венки и цветы.Память жителей Абхазии, вынужденных переселиться в Османскую империю после Кавказской войны 1817-1864 годов, почтили и в других городах Абхазии. Торжественные мероприятия прошли в Гудауте, Гагре, Гале, Очамчыре.21 мая 1864 года — день окончания Кавказской войны. После нее тысячи абхазов были вынуждены покинуть историческую родину и переселиться в Османскую империю, многие из них погибли в пути. Ежегодно дата отмечается абхазскими диаспорами по всему миру. Потомки абхазских махаджиров живут в 50 странах мира. Самая многочисленная диаспора — в Турции.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250521/ekspozitsiya-rodovoe-derevo-otkrylas-v-muzee-imeni-beyguaa-v-sukhume-1055011679.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/05/15/1055016305_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_d4e62bf79bae22cd83f73a5a8e59d65c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, новости, кавказская война
абхазия, новости, кавказская война

Память жертв Кавказской войны почтили в Абхазии

22:18 21.05.2025
© Sputnik / Томас ТхайцукДень памяти жертв кавказской войны
День памяти жертв кавказской войны - Sputnik Абхазия, 1920, 21.05.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
День памяти жертв Кавказской войны ежегодно отмечается 21 мая. В Абхазии памятные мероприятия прошли в Сухуме, Гудауте, Гагре, Очамчыре, Гале.
СУХУМ, 21 мая - Sputnik. Память жертв Кавказской войны почтили в разных городах Абхазии.
В Сухуме торжественное мероприятие началось с шествия молодежи с факелами, абхазскими и адыгскими флагами в руках. Они прошли от площади имени Сергея Багапш до Памятника махаджирам.
У памятника прошла церемония возложения цветов, в которой приняли участие руководство страны во главе с президентом Бадрой Гунба, члены правительства, депутаты, потомки вынужденных переселенцев, общественность.
После этого зажгли поминальную свечу (ашьамаҟа) и ритуальный костер. В завершение участники опустили в море венки и цветы.
Память жителей Абхазии, вынужденных переселиться в Османскую империю после Кавказской войны 1817-1864 годов, почтили и в других городах Абхазии. Торжественные мероприятия прошли в Гудауте, Гагре, Гале, Очамчыре.
21 мая 1864 года — день окончания Кавказской войны. После нее тысячи абхазов были вынуждены покинуть историческую родину и переселиться в Османскую империю, многие из них погибли в пути.
Ежегодно дата отмечается абхазскими диаспорами по всему миру. Потомки абхазских махаджиров живут в 50 странах мира. Самая многочисленная диаспора — в Турции.
Экспозиция Родовое дерево, посвященная жертвам Кавказской войны, открылась в музее истории зарубежных абхазов имени Омара Бейгуаа в Сухуме - Sputnik Абхазия, 1920, 21.05.2025
В Абхазии
Экспозиция "Родовое древо" открылась в музее имени Бейгуаа в Сухуме
17:23
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0