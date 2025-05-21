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Память жертв Кавказской войны почтили в Абхазии
Память жертв Кавказской войны почтили в Абхазии
Sputnik Абхазия
День памяти жертв Кавказской войны ежегодно отмечается 21 мая. В Абхазии памятные мероприятия прошли в Сухуме, Гудауте, Гагре, Очамчыре, Гале. 21.05.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 21 мая - Sputnik. Память жертв Кавказской войны почтили в разных городах Абхазии. В Сухуме торжественное мероприятие началось с шествия молодежи с факелами, абхазскими и адыгскими флагами в руках. Они прошли от площади имени Сергея Багапш до Памятника махаджирам. У памятника прошла церемония возложения цветов, в которой приняли участие руководство страны во главе с президентом Бадрой Гунба, члены правительства, депутаты, потомки вынужденных переселенцев, общественность.После этого зажгли поминальную свечу (ашьамаҟа) и ритуальный костер. В завершение участники опустили в море венки и цветы.Память жителей Абхазии, вынужденных переселиться в Османскую империю после Кавказской войны 1817-1864 годов, почтили и в других городах Абхазии. Торжественные мероприятия прошли в Гудауте, Гагре, Гале, Очамчыре.21 мая 1864 года — день окончания Кавказской войны. После нее тысячи абхазов были вынуждены покинуть историческую родину и переселиться в Османскую империю, многие из них погибли в пути. Ежегодно дата отмечается абхазскими диаспорами по всему миру. Потомки абхазских махаджиров живут в 50 странах мира. Самая многочисленная диаспора — в Турции.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250521/ekspozitsiya-rodovoe-derevo-otkrylas-v-muzee-imeni-beyguaa-v-sukhume-1055011679.html
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абхазия, новости, кавказская война
Память жертв Кавказской войны почтили в Абхазии
День памяти жертв Кавказской войны ежегодно отмечается 21 мая. В Абхазии памятные мероприятия прошли в Сухуме, Гудауте, Гагре, Очамчыре, Гале.
СУХУМ, 21 мая - Sputnik. Память жертв Кавказской войны почтили в разных городах Абхазии.
В Сухуме торжественное мероприятие началось с шествия молодежи с факелами, абхазскими и адыгскими флагами в руках. Они прошли от площади имени Сергея Багапш до Памятника махаджирам.
У памятника прошла церемония возложения цветов, в которой приняли участие руководство страны во главе с президентом Бадрой Гунба, члены правительства, депутаты, потомки вынужденных переселенцев, общественность.
После этого зажгли поминальную свечу (ашьамаҟа) и ритуальный костер. В завершение участники опустили в море венки и цветы.
Память жителей Абхазии, вынужденных переселиться в Османскую империю после Кавказской войны 1817-1864 годов, почтили и в других городах Абхазии. Торжественные мероприятия прошли в Гудауте, Гагре, Гале, Очамчыре.
21 мая 1864 года — день окончания Кавказской войны. После нее тысячи абхазов были вынуждены покинуть историческую родину и переселиться в Османскую империю, многие из них погибли в пути.
Ежегодно дата отмечается абхазскими диаспорами по всему миру. Потомки абхазских махаджиров живут в 50 странах мира. Самая многочисленная диаспора — в Турции.