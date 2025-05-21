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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 22 мая
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 22 мая
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием выноса тепла с юга. 21.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-21T19:20+0300
2025-05-21T19:20+0300
2025-05-21T19:20+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 21 мая - Sputnik. В четверг, 22 мая, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление – повышенное медленно будет понижаться.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +9°С до +14°С, днем +20°С до +25°С.Температура морской воды +16°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 50-70%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 22 мая
Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием выноса тепла с юга.
СУХУМ, 21 мая - Sputnik. В четверг, 22 мая, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – повышенное медленно будет понижаться.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +9°С до +14°С, днем +20°С до +25°С.
Температура морской воды +16°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 50-70%.