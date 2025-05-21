https://sputnik-abkhazia.ru/20250521/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-22-maya-1055012998.html

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 22 мая

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 22 мая

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием выноса тепла с юга. 21.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-21T19:20+0300

2025-05-21T19:20+0300

2025-05-21T19:20+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/04/0c/1054455507_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_696c188ecf63a8f3f3eb087b1250c6e1.jpg

СУХУМ, 21 мая - Sputnik. В четверг, 22 мая, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление – повышенное медленно будет понижаться.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +9°С до +14°С, днем +20°С до +25°С.Температура морской воды +16°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 50-70%.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, погода в абхазии