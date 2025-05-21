Прогноз погоды в Абхазии на четверг 22 мая

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Сабуа: амшынҭалара аамҭахәҭазы инагӡатәу аусқәа ртәы
13:05
25 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Џьапуа: алакәқәеи амифологиеи ирызку аконференциа Минск имҩаԥган
13:34
14 мин
Еицырдыруа ахьыӡқәа
Апоет, апублицист Рауль Лашәриа диижьҭеи 80 шықәса ҵит
13:48
12 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Турбаза
Взаимодействие и конкуренция на туристическом рынке
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Производство и реализация меда в Абхазии
14:34
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
2 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Хәытаба: Амҳаџьырқәа ргәалашәара амш Аҟәа иазгәаҭахоит
18:04
14 мин
Еицырдыруа ахьыӡқәа
Апоет, апублицист Рауль Лашәриа диижьҭеи 80 шықәса ҵит
18:18
12 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Актуальный комментарий
Юристы из Абхазии на XIII Петербургском международном юридическом форуме
18:34
10 мин
Турбаза
Взаимодействие и конкуренция на туристическом рынке
18:44
15 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
2 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Хәытаба: Амҳаџьырқәа ргәалашәара амш Аҟәа иазгәаҭахоит
21:04
14 мин
Еицырдыруа ахьыӡқәа
Апоет, апублицист Рауль Лашәриа диижьҭеи 80 шықәса ҵит
21:18
12 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Актуальный комментарий
Юристы из Абхазии на XIII Петербургском международном юридическом форуме
21:34
10 мин
Турбаза
Взаимодействие и конкуренция на туристическом рынке
21:44
15 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
2024 шықәсазтәи атәанчахәытә фонд абиуџьет аҳасабырба рыдыркылеит Жәлар реизараҿы
13:05
25 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аԥснытәи ашколқәа рҿы лаҵарамза 22 рзы аҵыхәтәантәи аҵәҵәабжьы гоит
13:34
14 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Гагра араион аҿы аҵарашықәс еихшьаалақәа
13:48
12 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Радио
Интервью с министром туризма Абхазии Астамуром Логуа
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Радио
День памяти жертв Кавказской войны
14:33
27 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Очамчыра араион аҿы аҵарашықәс еихшьаалақәа
18:04
13 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
ААУ аҿы иаартуп аиҳәшьцәа-аҵарауаа Шьаҟрылԥҳацәа рыхьыӡ зху аԥсуа бызшәа акабинет
18:17
12 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Актуальный комментарий
Бронирование туров в Абхазию на лето 2025
18:34
16 мин
Радио
Интервью с министром туризма Абхазии Астамуром Логуа
18:50
10 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Очамчыра араион аҿы аҵарашықәс еихшьаалақәа
21:04
13 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
ААУ аҿы иаартуп аиҳәшьцәа-аҵарауаа Шьаҟрылԥҳацәа рыхьыӡ зху аԥсуа бызшәа акабинет
21:17
12 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Актуальный комментарий
Бронирование туров в Абхазию на лето 2025
21:34
16 мин
Радио
Интервью с министром туризма Абхазии Астамуром Логуа
21:50
10 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250521/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-22-maya-1055012998.html
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 22 мая
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 22 мая
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием выноса тепла с юга. 21.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-21T19:20+0300
2025-05-21T19:20+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/04/0c/1054455507_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_696c188ecf63a8f3f3eb087b1250c6e1.jpg
СУХУМ, 21 мая - Sputnik. В четверг, 22 мая, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление – повышенное медленно будет понижаться.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +9°С до +14°С, днем +20°С до +25°С.Температура морской воды +16°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 50-70%.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/04/0c/1054455507_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_6de814d19566cc9219c847d512db42ac.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 22 мая

19:20 21.05.2025
© Sputnik / Томас ТхайцукЗарисовка весеннего города
Зарисовка весеннего города - Sputnik Абхазия, 1920, 21.05.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием выноса тепла с юга.
СУХУМ, 21 мая - Sputnik. В четверг, 22 мая, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – повышенное медленно будет понижаться.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +9°С до +14°С, днем +20°С до +25°С.
Температура морской воды +16°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 50-70%.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0