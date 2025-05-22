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Олимпиада "Путь к вершинам - 2025!" прошла в АГУ
Олимпиада "Путь к вершинам - 2025!" прошла в АГУ
Sputnik Абхазия
Цель олимпиады — поиск талантливой молодежи, создание условий для интеллектуального развития одаренных школьников, оказание им помощи в профориентации. В... 22.05.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 22 мая - Sputnik. Олимпиада для школьников "Путь к вершинам 2025!" прошла в АГУ, рассказала Sputnik заместитель первого проректора АГУ Инга Ардзинба.Всего в олимпиаде приняли участие более 450 человек. Победителями стали 26 человек, 15 — серебряными призерами, 12 — бронзовыми. Еще 89 продемонстрировали хорошие знания по профильным предметам и рекомендованы к зачислению на соответствующие направления подготовки. "Таким образом, по итогам олимпиады рекомендованы к зачислению на первый курс без вступительных испытаний 142 участника", — добавила Ардзинба.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250522/posledniy-zvonok-prozvenel-v-abkhazii-1055027583.html
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Олимпиада "Путь к вершинам - 2025!" прошла в АГУ
Цель олимпиады — поиск талантливой молодежи, создание условий для интеллектуального развития одаренных школьников, оказание им помощи в профориентации. В прошлом году ее итогам 109 человек были рекомендованы к зачислению в вуз без экзаменов.
СУХУМ, 22 мая - Sputnik. Олимпиада для школьников "Путь к вершинам 2025!" прошла в АГУ, рассказала Sputnik заместитель первого проректора АГУ Инга Ардзинба.
"Абхазский государственный университет на протяжении последних шести лет является активным участником олимпиадного движения. В 2025 году Олимпиада проводилась по 12 профильным предметам", — уточнила она.
Всего в олимпиаде приняли участие более 450 человек. Победителями стали 26 человек, 15 — серебряными призерами, 12 — бронзовыми. Еще 89 продемонстрировали хорошие знания по профильным предметам и рекомендованы к зачислению на соответствующие направления подготовки.
"Таким образом, по итогам олимпиады рекомендованы к зачислению на первый курс без вступительных испытаний 142 участника", — добавила Ардзинба.